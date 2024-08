TERORISTA OVK POBEGAO IZ ZATVORA U MAKEDONIJI: Srbija raspisala poternicu za njim, sud u Skoplju ga stavio u KUĆNI PRITVOR!

Blerim Ramadani, bivši pripadnik OVK, koji je uhapšen prošlog meseca na graničnom prelazu u Severnoj Makedoniji, na osnovu Interpolove poternice raspisane na zahtev Srbije, pobegao je iz kućnog pritvora.

Ramadani je kućni pritvor izdržavao u kući rođaka u Makedoniji, iz koje je nestao.

"Nadležni pravosudni organ dostavio je Ministarstvu unutrašnjih poslova dokumentaciju za raspisivanje centralne poternice za licem B. R. jer je trenutno nedostupna organima za sprovođenje zakona. MUP preduzima mere na pronalasku lica", navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Makedonije.

Ramadani, kojeg Srbija potražuje, uhapšen je 17. jula 2024. na graničnom prelazu Jajince i odveden je u pritvor u zatvor Šutka, gde je čekao na izručenje.

Međutim, 1. avgusta je nadležni makedonski sud odlučio da Ramadani bude prebačen u kućni pritvor. On je sproveden do adrese u Skoplju, na kojoj je trebalo da boravi do 16. avgusta.

U međuvremenu, po pritužbi Tužilaštva, troje sudija Krivičnog veća juče je Ramadaniju odredilo efektivni pritvor od 30 dana zbog opasnosti od bekstva. Ali je, kako piše SDK.mk, neko iz Krivičnog suda obavestio Ramadanija da se vraća u Šutku, te je on pobegao iz kućnog pritvora.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je tokom posete graničnom prelazu Tabanovce 25. jula zatražio od skopskih vlasti da Ramadanija izruče Srbiji. Pitanje njegovog izručenja pokrenuto je i tokom posete ministra unutrašnjih poslova tzv. Kosova Dželalja Svečlje Skoplju 31. jula.

Ramadani je treći bivši pripadnik OVK uhapšen u Severnoj Makedoniji na osnovu srpske poternice. Ranije su hapšeni Gafur Dugoli i Tomor Morina, ali su odlukom suda pušteni na slobodu.

Autor: Aleksandra Aras