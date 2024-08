EVO ŠTA SE DEŠAVA SA SLUČAJEM UBISTVA DANKE ILIĆ: Ukoliko se OVO desi tužilaštvo ostaje bez dokaza, a ubice izlaze na slobodu!

Danka je nestala pre skoro pet meseci, a od tela ni traga!

Nakon saslušanja Dejana Dragijevića, koji je povukao priznanje pred tužilaštvom, postalo je jasno da je praktično nestao i poslednji dokaz u slučaju nestanka dvogodišnje Danke Ilić. Istraga, koja traje duže od četiri meseca, suočava se sa nedostatkom konkretnih dokaza, dovodeći u pitanje mogućnost podizanja optužnice za ubistvo.

Sa protekom vremena od hapšenja osumnjičenih, javnost je počela da spekuliše o mogućnosti da je dete i dalje živo i da se nalazi u inostranstvu. Ključna pitanja - gde se nalazi telo deteta i zašto nema DNK tragova na mestu zločina - i dalje ostaju bez odgovora, produbljujući misteriju slučaja.

Više od 500 tragova je analizirano, ali ni na jednom predmetu nisu pronađeni DNK tragovi devojčice. Čak ni kapljica krvi otkrivena u automobilu nije pripadala Danki.

Nedostatak dokaza može dovesti do obustavljanja krivičnog postupka, a priznanje osumnjičenih koje je dato u tužilaštvu nije dovoljan jedini dokaz.

Ukoliko se optužnica ne podigne do početka oktobra, osumnjičeni će biti pušteni na slobodu.

Tužilaštvo se suočava sa dilemom - podići optužnicu bez dovoljno dokaza ili nastaviti sa prikupljanjem dokaza nakon puštanja osumnjičenih na slobodu.

Situacija ukazuje na mogućnost da su osumnjičeni dali lažno priznanje ili da su barem neki delovi priznanja bili neistiniti, dodatno komplikujući slučaj

Iako je priznanje dato u tužilaštvu validan dokaz, ono ne može da bude i jedini dokaz. Međutim, nakon što je Dragijević "promenio ploču", ni iskaza više nema. Pritom, nedostatak dokaza može da dovede do potpunog obustavljanja krivičnog postupka.

Tužilaštvo optužnicu može da podigne, ali je potrebno da je potvrdi sud. Ukoliko pred sud pristigne optužnica bez dokaza, ona može da bude oborena. Ukoliko bi Viši sud odbio optužnicu, a Apelacioni sud potvrdio tu prvostepenu odluku, Dragijeviću i Jankoviću ne bi moglo da se sudi čak ni ako naknadno budu prikupljeni dokazi protiv njih.

Sve to vodi do činjenice da tužilaštvo ima dve opcije - da podigne optužnicu ili da, po isteku šest meseci, osumnjičene pusti iz pritvora i nastavi da prikuplja dokaze, s obzirom na to da, nakon puštanja osumnjičenih na slobodu, ne postoji zakonski rok u kom istraga mora da bude završena, s tim što suđenje mora da počne u razumnom roku, kako ne bi došlo do zastarevanja slučaja.

