'SINA SU MI UDARALI LETVOM' Otac tinejdžera otkrio detalje stravičnog NASILJA u Novom Bečeju!

Slučaj je prijavljen policiji.

Predrag Radonić kontaktirao je redakciju Telegrafa i ispričao da mu je sin Aleksandar (19) 12. avgusta oko 22 časa fizički napadnut na Tiskom keju u Novom Bečeju od grupe tinejdžera, među kojima je bilo i maloletnika. Prema njegovim rečima, tukli su ga letvom koju su otkinuli sa obližnje klupe.

"Mi živimo u Parizu, a u rodni kraj smo došli na odmor i zbog "Velikogospojinskih dana". Moj sin ne govori srpski jezik baš najbolje, ali ga razume. Te noći, izašao je na kej i grupa tinejdžera ga je pozvala da im priđe. Kada je to učinio, oni su ga napali. Bilo je 10, 15 njih. Tražili su mu pare, pitali odakle je, gde živi, potom su ga napali, najviše ga je tukao jedan maloletnik starosti 17 godina (ime poznato redkaciji), on je najkrupniji među njima. On ga je najviše maltretirao.

Odvalili su parče letve sa klupe, udarali ga po leđima, boli ga tom letvom. Sve to je trajalo oko 10, 15 minuta. Potom ga je taj maloletnik gađao čepom od pivske flaše", rekao nam je Predrag Radonić.

Navodi da u prvi mah nisu hteli da prijave šta se dogodilo, ali da su se predomislili.

"Pre dva dana sam sreo jednog dečka koji je bio svedok svega. Rekao mi je detalje incidenta. Posle smo otišli u policiju, prihvatili su izjavu mog sina. Takođe sam obavestio predsednika opštine u Novom Bečeju. Smatram da je trebalo i njega da uputim u sve, jer je to velika sramota za ovaj grad, turistički, posebno pred manifestaciju koju sam gore spomenuo, a zbog koje smo došli u Novi Bečej", rekao je on.

Slučaj je prijavljen policiji.

Autor: Iva Besarabić