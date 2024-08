NOŽEM IZBO SUPRUGU PRED UNUKOM? Jezivi detalji nasilja u Zemunu: Vratili su ga danas iz bolnice, valjda je zato POBESNEO...

U Zemunu danas je došlo do jezivog porodičnog nasilja, kada je muškarac (47) nožem izbo suprugu (46) i to navodno naočigled sina.

- Čovek je danas bio do bolnice, on je dijabetičar, imao je visok pritisak i šećer, ali vratili su ga, i to je valjda uticalo na to da pobesni ovoliko, ali čudi nas što je uradio ovako nešto, nisu se nikad pre svađali koliko znam - kažu komšije za Kurir.

Jedan od komšija dodao je da postoji šansa da je motiv ljubomora.

- Čuli smo da je sin prijavio da mu je majku izbo otac, ne znamo što, verovatno ljubomora. Najgore što se sve desilo naočigled bebe, odnosno unuka njihovog.

Podsećanja radi, do incidenta je došlo u domu gde žive, a žena je odmah prevezena u KBC Zemun, dok je policija istog momenta privela muškarca.

Autor: Aleksandra Aras