DA LI SE SEĆAŠ KADA SI MOM SINU PROSUO MOZAK?! Porodice ubijenih u MASAKRU se suočile sa Urošem Blažićem: Pustite me samo dva minuta da mu uzmem to levo OKO koje je uzeo mojoj ćerki!

U Specijalni sud u Beogradu ožalošćene porodice ubijenih u masakru kod Mladenovca došle su u mini kombiju kao i na prethodna ročišta.

Danas su za govornicu stali i roditelji Petra Mitrovića koji je nakon 50 dana borbe preminuo i ispričaju sve o krvavoj noći 4. maja 2023. godine kada je okrivljeni Uroš Blažić (22) iz Dubone ubio devetoro a ranio 12 osoba.

pročitajte još SCENE KOJE KIDAJU DUŠU Roditelji plakali neprestano 3 sata, Uroš Blažić se tokom svedočenja majke kojoj je ubio oba deteta NASMEJAO

11.30 - Za govornicu je zatim izašla Marijana Stevanović, majka teško ranjene Anđele

Inače, povređena Anđela je bila u vezi sa ubijenim Nemanjom Stevanovićem.

- Imam pitanje, bavimo se ovde oružjem i tim gospodinom, a pitam se sada zašto cela porodica ovde nije uhapšena. Zašto porodica Blažić ne sedi ovde, da proživi sve ovo kao i mi. Moje dete je sada dobro, u septembru imamo terapije. Hoću da kažem ovom ovde malom g*vnu, pustite me samo dva minuta da mu uzmem to levo oko koje je uzeo mojoj ćerki. Da mu uzmem to levo oko. Zamislite da mu svi ubijeni i ranjeni mogu da uzmu organ koji je on njima uzeo od njega ne bi ništa ostalo. To imam da kažem ovom malu g*vnu. Bavim se svojim detetom, vaspitavala sam je. Za mlađe g*vno nisam nikad čula, ali ta ovog matorog sam čula. Ubijao je i mačiće i kučiće, svi znaju da je bio idiot.

Marijana Stevanović se u jednom trenutku zaplakala, a zatim je i okretala ka boksu gde sede okrivljeni.

Sudija Lidija Jovanovski zatim je navela da se glavni pretres odlaže za danas i da su sledeća ročišta zakazana za 26. i 27. septembra i 21. i 28. oktobara.

11.21 - Naredno ročište u septembru

Sudija Lidija Jovanovski navela je da su za danas saslušani svi koji su planirani i da su završili sa tim delom, a da na narednom ročištu počnu sa iznošenjem dokaznog materijala koji se nalazi u optužnici koja je podignuta 18. oktobra 2023. a koja je kasnije potvrđena od strane Višeg suda u Smederevu, a zatim i od Apelacionog suda u Beogradu.

Nakon ovoga tužilac Olivera Milojevića predložila je da se saslušaju još 10 svedoka, među kojima je Viktor Đorđević, ranije Nikola Đorđević rijaliti zvezda i bivši dečko pevačice Sanje Vučić.

Podsetimo, Blažić i Đorđević su bili prijatelji, a kobne večeri neposredno pre zločina su se i dopisivali. Takođe, zatraženo je i da se sasluša devojka Ana Talić iz Kruševca koja se na Vocap grupi posvađala sa Urošem Blažićem. Nadležno tužilaštvo zatražilo je da se saslušaju i Biljana Blažić, majka prvookrivljenog Uroša i supruga drugookrivljenog Radiša Blažića, kao i ostali članovi porodice Blažić.

Inače, Više javno tužilaštvo u Smederevu kako je navela tužilac Olivera Milojević je predložilo i da se sasluša i Anastasija Đorđević, bivša devojka okrivljenog Uroša Blažića.Advokati su se složili sa ovim predlozima

Svedočenje oca Petra Mitrovića

Došao je i otac Petra Mitrovića koji je naveo da ostaje pri svemu što je rekao u nadležnom tužilaštvu i pitao da iz kog razloga su roditeljima uskraćeni za pitanje zašto su kamioni 5. maja izašli iz Donje Dubone. Zašto su oni bili i šta su izneli, takođe, zapitao je zašto je tek 9. maja je tek vršen pretres, a ne nakon zločina.

"Da li se sećaš kada si mom sinu prosuo mozak?"

Dragan Mitrović otac Marka Mitrovića došao je za gvornicu i rekao da ostaje pri svojoj izjavi.

- Ceo dan slušamo njihove žalbe kako su loše živeli, ali mi nismo čuli odgovor zbog čega je pobio mog Marka, sinovca Petra, sinovicu ranio i zašto je pobio svu tu dobru decu. On treba da odgovara na vaša pitanja, koga briga ko su oni i šta su sada oni. Oni su monstrumi i ubice, o čemu mi pričamo. A za njega, da li se sećaš kada si mom sinu prosuo mozak, četri sata sam ga držao, zakleo sam se da ništa više sveto na ovom svetu nećete imati. Radiša kako te nije sramota da okrećeš glavu od svog sina koga si voleo. Radiša kako nisi rekao: "Ja sam kriv!" Imao si četri dana da razmisliš šta je tvoj sin uradio. Ako nisi shvatio prvi dan šta ti je sin uradio prvog dana, što to nisu uradio, drugi, treći dan, zašto se nisi ubio. Digni glavu ja sam tebe gledao dok si priča, ti si oficir! Ma ti si g**no! Moj sin se nikada nije posvađao u školi. Šta mi sudimo ovde, mi živimo, a ne živimo sve nam je ubio.

Olivera Mitrović, majka ubijenog Marka nakon svog supruga stala je za govornicu i opisala kako je njen sin tog dana išao u školu, a njena porodica je išla kod starije ćerke da je obiđe pošto je dobila dete.

Olivera Mitrović: Taj dan je bio kao i svaki drugi, otišao je u školu i poljubio me je kao što je uvek i radio. Otišli smo kod ćerke, a kada smo se vratili on je bio kući, sa sestrom Jelenom je otišao kod straije ćerke da vidi bebu. Kada su se vratili otišao je kod spomenika kako bi proslavili što je postao ujak. Čula sam vrata uveče i mislila sam da su se vratili, a u jednom trenutku je moja ćerka Jelena sedela i plakala na stepenicama. Vikala je da je Marko ubijen, da je neko pucao na njega, da joj se ne javlja i da moramo da odemo do gore da vidimo o čemu se radi. Zvala sam ga na telefon, nije se javljao, suprug je otišao gore, ali nije poneo telefon. Ćerka i ja smo sedele, čekale, grlila sam je i nadale smo se da je sve uredu. Zvala sam brata, a kada mi se javio plakao je znala sam da nije živ. Plakao je. Rodbina i prijatelji su počeli da dolaze kod nas, sve se dešavalo u nekom bunili i to je taj 4. maj je prošao tako. Radovao se toj bebi, samo je o njoj pričao, nažalost upoznao je samo pola sata i bio je ujak samo četri dana. Toliko.

Počelo suđenje

Suđenje Urošu i Radiši Blažiću je počelo, a predsednica petočlanog veća Lidija Jovanovski nakon standardne prozivke svih prisutnih. Oštećeni Nemanja Ilić koji je trebalo da svedoči danas to neće moći s obzirom da mu je u jutarnjim časovima pozlilo i da su ga lekari Hitne pomoći hospitalizovali.

Za govornicu je izašao oštećeni Milomir Mijailović koji je u boksu gde se nalazi sudsko veće i advokati u crnini.

Oštećeni je rekao da ostaje pri svemu što sam rekao, ali da želi da odgovori na prozivke Uroša Blažiča da se s njim posvađao zbog svađe oko saobraćaja.

Milomir Mijailović: Išao sam autom, Uroš mi je presekao put motorom, stisnuo sam sirenu i otišao u drugu prodavnicu. Stigao me je motorom i rekao "zašto ti teraš kola na mene", a ja njemu zašto ti teraš motor na kola", zatim mi je rekao "raspravićemo mi to". Tada je rekao šta ja imam protiv njega?! Pa šta bi ja imao protiv nejga, to je obična prepirka u saobraćaju. Zamislite da ja idem za svakim ko meni svirne u saobraćaju da ga jurim ulicama. To je za mene bilo nebitno, a on se toga setio, a nije se setio kako sam ga hranio kad je bio mali, kada ga je baba dovodila kod mene kući.

Tužilac Ivan Konatar pitao je svedoka da li je viđao okrivljenog Uroša Blažića.

Milomir Mijailović: Stao je kolima ispred moje kapije, radili smo do kasno kapiju, jer majstori nisu mogli sutra da dođu da rade, pa smo žurili da završimo tog dana.Uroš je izašao iz kola, sva sreća pa sam prethodno uveo unuka u kuću. Majstor je brusio, bio je sagnut kod ograde, a ja sam bio malo dalje od puta. Krenuo sam ka kapiji. Pucao je na mene, ispalio je osam metaka na mene. Pucao je iz pištolja, krenuo je da menja šaržer, prošao mi je metak kroz ruku. Pao sam dole, mislio je da sam mrtav, a Jovica Stevanović koji je pogođen je mnogo kukao i zato se vratio da puca još jednom na njega.Pucao je na nas, a znao je da mi kaže kao mali: "Deda Mile spremi mi nešto da jedem." Nikada nisam bio u sukobu sa nekim od njih. Slušaj Uroše, tvojih 9 metaka sam progutao i sačekaću te iako imam 67 godina i ti tada nećeš preživeti.

Porodice su i danas došle u majicama na kojima su sa prednje strane fotografije ubijenih, dok pozadi piše simbolično živite i datum zločina.

Posebno su na ročište došli Jovan Mitrović, brat ubijenog Petra i otac Marka Mitrovića koji su se zatim pridružili okupljenima ispred suda u Ustaničkoj ulici.

Na ročište zajedno su stigli Zorica i Saša Panić, roditelji ubijene dece Milana i Kristine, kao i roditelji ubijenog Dalibora Todorovića, otac Miša i majka Danijela Vujić u pratnji advokata Stefana Stefanovića.

Anđelko Aćimović, otac Angeline, devojčice koju je 3. maja prošle godine ubio školski drug došao je da podrži roditelje ubijenih u Malom Orašju i Duboni. Nije to nikakva novina s obzirom da se ožalošćene porodice međusobno podržavaju nakon što su u dva dana bez ikakvog razloga izgubili decu.

Autor: Iva Besarabić