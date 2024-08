'DECA SU TREBALA DA SE KRSTE U SUBOTU' Jeziv detalj pogibije porodice u Novom Sadu: 6 života ugašeno za 10 minuta

Povodom tragične smrti šestočlane porodice u požaru u Novom Sadu, na osnovu Odluke gradonačelnika Milana Đurića, 24, 25. i 26. avgust proglašeni su za Dane žalosti na teritoriji Grada Novog Sada, saopšteno je iz kabineta gradonačelnika.

Stanari ulice Đorđa Dere na Salajki, u Novom Sadu, duboko su potreseni tragičnim događajem u kojem je u požaru stradala šestočlana porodica. Meštani su pokušavali da pomognu, lupajući na vrata kuće kada su videli da vatra izbija na krov, ali niko nije mogao ni da uđe ni da izađe iz kuće.

Borko Kašanski, urednik Srpskog Telegrafa istakao je za Jutro sa dušom da je požar, odnosno vatra koja je odnela 6 života izbio zbog, kako se sumnja, punjenja električnog skutera.

- Čuli smo od vatrogasnih službi da je to bio neuslovni objekat. Sve je bilo preko produžnih kablova, veruje se da je to uzrok. Sve je manje bitno, ali eto, 6 života je odneto - priča on.

Četvoro dece je trebalo da bude kršteno u subotu, otkriva Kašanski.

- Sve je otišlo za 10 minuta, vatrogasci su bili tu za 5 minuta - rekao je on.

Kašanski je tom prilikom otkrio da je upravo na Obrenovačkom putu došlo do udesa, gde je autobus udario u kamion.

- Ima povređenih, sumnja se da ima i mrtvih - rekao je on.

Autor: Dubravka Bošković