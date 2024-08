POTRAGA ZA MUŠKARCEM IZ SRBIJE! Udario čoveka i ostavio ga da leži na putu kod Ulcinja i pobegao: ŽRTVA UMRLA U BOLNICI

Crnogorska policija traga za R.D. (59) iz Srbije, sa privremenim boravkom u Saveznoj Republici Nemačkoj koji je osumnjičen da je u Ulcinju zadao udarac osobi koja je kasnije preminula, saopšteno je iz Uprave policije.



Ulcinjskoj policiji je 22. avgusta oko 00.20 časova prijavljeno telefonskim putem da je u naselju Donji Štoj došlo do verbalnog, a nakon toga i fizičkog sukoba između dva lica, od kojih je jedan zadobio povrede i nalazi se na asfaltnoj površini u ležećem položaju.

"Izlaskom na lice mesta zatečeno je lice koje leži na asfaltnoj površini sa vidnim povredama u predelu glave i utvrđeno je da je reč o M.M. (62) koji je odvezen na ukazivanje lekarske pomoći", istakli su iz policije.

Policija je, kako navode, preduzela intenzivne aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je došlo do povređivanja lica i došla do saznanja da je jedno muško, tada nepoznato lice, nakon kraće verbalne rasprave, oštećenom zadao udarac u predelu glave usled čega je on pao na asfaltnu površinu i zadobio tešku telesnu povredu.

Nakon ovog događaja, pomenuto nepoznato lice udaljilo se vozilom sa lica mesta, prenosi RTCG.

Operativnim radom na terenu policija je uspela da identifikuje i obezbedi dokaze protiv osumnjičenog – R.D. (59) iz Republike Srbije, sa privremenim boravkom u Saveznoj Republici Nemačkoj.

Oštećeno lice danas je podleglo povredama u Kliničkom centru Crne Gore, te je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je kvalifikovao krivično delo teška telesna povreda usled koje je nastupila smrt povređenog lica.

Autor: Dubravka Bošković