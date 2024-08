Muk u Velikoj Moštanici posle smrti mladog Nikole 'NAJBOLJE DETE, SIN JEDINAC SVOJIM RODITELJIMA... OVO JE BILA CRNA SUDBINA'

Nikola U. (24) iz Velike Moštanice preminuo je noćas u Urgentnom centru nakon što je teško povređen u nesreći koja se dogodila u subotu kod Umke, u sudaru kamiona i autobusa. O ovom mladiću meštani imaju samo reči hvale!

Nikola je, da podsetimo, bio putnik u autobusu, a kako nam kaže jedna komšinica on je najverovatnije išao na posao.

- Znam da je radio i uvek je išao mini autobusom 513, međutim sad je seo u ovaj autobus na liniji 551. Kao da je neka crna sudbina - kaže nam komšinica i dodaje:

- On je jedino dete svojih roditelja, mezimac, kako će oni sada ja ne znam. Svi smo se svakodnevno molili samo da se oporavi, ali to se nije desilo. Kako baš on, pitamo se?

Prema njenim rečima, Nikola je imao teške povrede glave, ali svi su se nadalin da će uspeti da preživi i da se roditeljima vrati zdrav.

- Verovali smo čvrsto u to s obzirom da su i on i otac vredno radili i pružali sve porodici. Otac mu se povredio prošle godine na radu kad je pao sa merdevina i bilo je teško dosta. Nikola je tada radio i pomagao im, a sad već neko vreme ponovo radi i taman im je sve krenulo, a onda se desila ova tragedija - kaže naša sagovornica i dodaje:

- Nikola je bio divno dete, eto, do sad sam se molila za njega, sad se molim za njih, da im Bog da snage da ovo prežive.

Drugo osnovno javno tužilaštvo podnelo je kriviču prijavu protiv vozača autobusa M.K. (63) i naredilo obdukciju tela mladića.

U saobraćajnoj nesreći koja se, podsetimo, dogodila u subotu oko 7.50 sati u Umki na Novom obrenovačkom drumu, u kojoj su učestvovali kamion i autobus, na mestu je poginula jedna muška osoba, dok je 18 osoba povređeno od kojih je jedna sad preminula.

Slike sa lica mesta su bila stravične, autobus je naleteo na zadnji deo kamiona koji je potpuno probio jednu stranu autobusa i tako je mnogo putnika povređeno.

Autor: Dalibor Stankov