'OGROMNA FLEKA OD KRVI JE STAJALA ISPRED MOJE KAPIJE' Meštanka Bečeja otkrila HOROR prizor koji je zatekla nakon pogibije DEČAKA!

U noći između ponedeljka i utorka, petnaestogodišnji dečak B.T. poginuo je u strašnoj nesreći u Bečeju, kada ga je, kako Kurir saznaje, usmrtio dve godine mlađi drugar ukradenim automobilom marke "golf".

Podsećanja radi, na kraju se ispostavilo da nastradali dečak nije bio u automobilu smrti, već da je bio na kolovozu i snimao svog dve godine mlađeg druga kako vozi ukradena kola. Meštani Bečeja su u šoku posle tragedije maloletnika, a Kurir je stupio u kontakt sa ženom ispred čije kuće se sve izdešavalo. Vidno potresena, ispričala je šta je zatekla jutro nakon udesa.

- Sve se desilo ispred moje kuće, izađem do kapije, a ispred ogromna fleka od krvi. Prvo mi je palo na pamet da je neko kolima udario psa, s obzirom na to da ima mnogo pasa lutalica u našem kraju. Međutim, posle sam čula da je dečak nastradao, a to mi nije bilo ni na kraj pameti - kaže za Kurir meštanka ispred čije kuće se desila strašna nesreća.

- Uopšte mi nije bilo svejedno, ne znam šta je toj deci u glavi, kako im je uopšte palo na pamet da sednu u auto sa toliko godina.

Komšinica kaže da kobnog jutra nije ništa čula, nikakvu buku ili galamu koja bi joj ukazala da se strahota odvija ispred njene kapije.

- Ne znam uopšte kako ništa nisam čula, njih dvojica su verovatno bili sami, pa možda zbog toga. Policija je naravno odmah došla, "golf" su sklonili, ostala je samo ta fleka od krvi - dodala je ova potresena meštanka.

Kako je potom ispričala, pretpostavlja da je trinaestogodišnji dečak izgubio kontrolu nad autom, što je njegovog druga koštalo života dok je sve to snimao za Tiktok.

- Te društvene mreže uzele su maha, dečak koji je poginuo verovatno je stajao tu kod moje kuće i snimao telefonom, dok je ovaj drugi vozio, kada je izgubio kontrolu i udario druga, verovatno je ostavio i auto i sve tu, pa pobegao. Čula sam posle da su ga brzo pronašli policajci - ispričala je za Kurir ova meštanka.

Inače, policija radi na rasvetljavanju ovog jezivog slučaja, skinute su kamere sa obližnje pumpe, a takođe se pregledaju i snimci iz telefona dečaka.

Autor: Iva Besarabić