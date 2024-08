V. M. (19) uhapšen je sa još dvojicom drugova od 16 godina, koji se sumnjiče da su 20. avgusta tokom noći u napuštenom objektu na Adi Ciganliji brutalno pretukli muškarca M. S. (64), koji je usled teških telesnih povreda preminuo u bolnici.

Muškarac za koga smo kasnije saznali da je otac jednog od osumnjičenih potvrdio je za "Blic" da je V. M. uhapšen.

- On se nalazi u pritvoru. Ne živi ovde, živi sa majkom već duže vreme. Nikada nisam imao problema sa njim - rekao je on.

Komšinica osumnjičenog mladića koji je navodno naneo teške telesne povrede M. S. kaže za "Blic" da je on bio "dobro dete".

- On je išao u osnovnu školu sa mojom unukom, bio je divno dete. U tom periodu je živeo sa ocem kod nas u zgradi. Već duže vreme je kod majke. Nisam znala da je on to uradio, u potpunom sam šoku, ne mogu da verujem. Bio je tako dobro dete, verovatno se uhvatio lošeg društva - kaže za "Blic" komšinica.

Redom razbijali lokale po Adi

Podsetimo, muškarac M. S. (64) preminuo je u Urgentnom centru nakon što su ga trojica mladića brutalno pretukli u napuštenom objektu na Adi Ciganliji.

Oni su nakon toga krenuli redom da provaljuju u ugostiteljske objekte i uništava inventar.

- Njih su snimile kamere sa lokala. Na snimku se vidi kako se teturaju, padaju jedan preko drugog. Upali su u kiosk brze hrane, ukrali šta su našli u frižideru i seli ispred da jedu kao da se ništa nije desilo", reči su muškarca, vlasnika jednog od lokala na Adi Ciganliji, u koji su mladić (19) i dvojica šesnaestogodišnjaka upala pre nego što su nasmrt pretukla M. S. (64) koji je kasnije preminuo u Urgentnom centru.

Takođe oni su kako kaže radnik sa Ade napali i pretukli još dvoje ljudi.

- Isto veče kada su ga pretukli, napali su i još jednog muškarca koji je bio sa devojkom. Devojci su slomili vilicu i nos. - rekao je za radnik sa Ade Ciganlije.

Prijatelj muškarca M. S. koji je preminuo usled teških telesnih povreda, rekao je za "Blic" da on nije bio beskućnik.

- Ne mogu da verujem da je dete moglo tako nešto da učini. Mi smo čuli da su ga u bolnici zaveli kao NN lice i da je prebačen na traumatologiju - rekao je za "Blic".

Naš sagovornik je istakao da je M. S. bio dobar čovek i da je imao ćerku koja živi u predgrađu Beograda.

Autor: Dalibor Stankov