BRAĆA NASTRADALA DOK SU ČISTILI BUNAR! Tragedija kakvo selo Kruševica kod Lazarevca ne pamti

Boban Đ. (44) i Dejan M. (52), braća od tetke, iz sela Kruševica kod Lazarevca, nastradali su juče dok su čistili bunar dubok 10 metara.

Njihova beživotna tela izvukli su vatrogasci, a Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je obdukciju, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti dvojice muškaraca.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 13.35. Sumnja se da je do tragedije došlo kada je jedan od braće sišao u bunar kako bi ga očistio. S obzirom na to da ga neko vreme nije bilo, niti se odazivao na pozive, u bunar je sišao i drugi brat. Nažalost, i on je ostao unutra.

- Čula sam da je bunar u kom su nastradali Bobanov - kaže rođaka nastradalog. - On je odlučio da ga očisti i pozvao je brata Dejana da mu pomogne. Inače, taj bunar se nalazi na porodičnom imanju i koristio se za staru kuću. Odavno nije čišćen, pa su njih dvojica htela to da reše.

Pošto nisu mogli lepo da očiste, jer je dubina 10 metara, oni su uzeli pumpu.

- Spustili su pumpu i ona je počela da radi, ali je Boban ušao unutra kako bi bolje očistio. Kako sam čula, pumpu nije isključio. Onda su, priča se, počeli gasovi iz bunara i pumpe da se šire. Boban nije izlazio, pa je Dejan odlučio da siđe i vidi šta mu je sa bratom. Dejan je malo krupniji, i izgleda da se zaglavio u bunaru, a onda i ugušio.

Lekari Hitne pomoći, koju je pozvala rođaka jednog od dvojice nastradalih, pokušala je reanimaciju jer su braća, navodno, još davala znake života. Nažalost, spasa im nije bilo.

Kako pišu, i Dejan i Boban su imali težak život. - Dejan je iza sebe ostavio dvoje maloletne dece i suprugu. Sada kada im otac najviše potreban oni su ga izgubili. S druge strane, Boban se nije ženio. Nažalost, njegova porodica je preživela jednu tragediju, kada mu je nastradao brat, ubio se. Evo, sad je stradao i Boban. Njegova majka kad je čula šta se desilo samo je klonula i zakukala - pričaju meštani Kruševice.

Celo selo, zbog višemesečne suše, kuburi sa vodom. Taj bunar, koji su Dejan i Boban čistili, i ne znam da li je uopšte bio u upotrebi, da li je u njemu bilo vode. Ne verujem da su tek tako, napamet, odlučili da siđu i čiste ga. Šta se dogodilo, pokazaće istraga. Ali, sumnjam da ih je ugušio gas - kažu meštani a prenose Novosti.

Autor: Dubravka Bošković