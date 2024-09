'LUKA JE BIO POTPUNO UNAKAŽEN' Lukina porodica ne zna kako će ŽIVETI S TOM SLIKOM U GLAVI! Policija im je saopštila SAMO OVO

Potraga za Beograđaninom Lukom Vuksanovićem (26), koji se od 26. avgusta vodio kao nestao posle saobraćajne nesreće koju je doživeo kod Mladenovca, juče je, nažalost, dobila tragičan epilog! Crne slutnje su se obistinile i Lukino telo je nađeno u gustom šipražju, stotinak metara od mesta udesa!

- Juče smo se svi okupili s nadom da ga tu nećemo naći, nadali smo se da je negde otišao ili u najboljem slučaju da ga je neko od prolaznika pokupio videvši ga posle saobraćajke - rekla je Lukina sestra za Kurir, kada je otkrila da su im iz policije prvobitno i skrenuli pažnju na to, s obzirom na to da je posle udesa Luka misteriozno nestao.

Nažalost, Luku su pronašli pripadnici policije, koji su se priključili ponovo u jučerašnjoj potrazi.

- Koliko god mi je teško što ga nema i što je nađen u ovakvim uslovima, laknulo mi je što ga je pronašao neko iz policije. Bio je potpuno neprepoznatljiv i unakažen, kako da živimo s tom slikom u glavi. Devet dana je proveo tu, a da ga niko nije našao, u kakvom stanju može biti, užas - priča jedan Lukin prijatelj za Kurir.

On je inače otkrio kako je porodica juče primila stravične vesti, ali i da im je prvobitno rečeno da se strpe i sačekaju rezultate DNK analize, pogotovo što je nađeno telo bilo potpuno neprepoznatljivo.

- Rekli su nam da su nešto našli, ali da se strpimo i sačekamo, spominjali su i nestanak još jedne osobe iz ove okoline i da postoji šansa da je to ta osoba. Žao mi je što sam uopšte to pomislio, ali prošlo mi je kroz glavu "Daj Bože da to nije naš Luka i da je to taj drugi dečko", znam da zvuči okrutno, ali u tim momentima svašta prolazi kroz glavu i nadaš se samo najboljem - dodao je naš sagovornik.

Ipak, prema nezvaničnim informacijama iz Tužilaštva, na nađenom telu jedina prepoznatljiva stvar koja ga povezuje sa nestalim Lukom, bio je šorts. Luka je navodno tog dana na sebi imao isti takav, te su se strahovi ipak ubrzo obistinili. U svakom slučaju, pored DNK analize, naređena je i obdukcija, nakon čega će se znati više informacija.

- Telo Luke Vuksanovića nađeno je devetog dana potrage za njim nedaleko od mesta gde je izgubio kontrolu nad vozilom i doživeo tešku saobraćajnu nesreću kod skretanja za Sopot. Svi iz porodice potpuno su van sebe - podseća izvor.

Autor: Snežana Milovanov