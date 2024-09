Ko je kuma Marjanovića koja zna sve što se dešavalo u porodičnoj kući? Poslednja se čula sa Jelenom, hapšena više puta

Suđenje Zoranu Marjanoviću za ubistvo supruge Jelene nastavlja se danas u Višem sudu u Beogradu, a svedok koji privlači najviše pažnje je Marjanovićeva kuma Vera Vukomanović. Osim nje, trebalo bi da svedoče Jelenina sestra od tetke Teodora Krsmanović i tetka Ljubica Marković.

Vukomanović je trebalo da svedoči na prethodnom glavnom pretresu održanom 4. jula, ali je sudija saopštila da joj sudski poziv nije uručen i da se ne zna na kojoj adresi boravi, a Marjanović je rekao da nisu u kontaktu od kada su mu umrli roditelji, ali da je čuo da je imala povredu i da se nalazi kod sestre, koja se brine o njoj.

Vukomanović godinama privlači pažnjujer je, do smrti Zoranovih roditelja, u njihovoj kući u Borči bila "domaća" i svedočila je gotovo svakom događaju u porodici Marjanović jer je kod njih provodila svaki dan. Ona je takođe poslednja osoba koja se čula s Jelenom u danu kada je ubijena.

- To je bio potpuno običan dan. Kupila sam hleb u pekari i došla kod Marjanovića rano ujutru, možda oko 7.30 sati, kao što radim svakog dana. Popila sam kafu sa Zoranovom majkom Zoricom i znam da je Zoranov sin iz prvog braka došao kući u 13.10 sati jer sam pogledala na sat. Ubzo posle toga, pet ili 10 minuta kasnije, iz sobe u kojoj su spavali došli su Zoran, Jelena i njihova ćerka - ispričala je Vukomanović.

Rekla je da su Zoran, Jelena i Jana otišli napolje, kako bi Jelena išla da džogira, jer je dan bio lep.

- Zorica ima problem sa ćuljevima na nogama, pa sam htela da joj ih sredim, ali nisam mogla da pronađem nožić, kojim joj je to inače Jelena radila. Pozvala sam je, pogledala sam kasnije, to je bilo u 16.42 sati. Jelena je bila zadihana, rekla mi je gde je nožić i dodala: "Trčim, vidimo se kasnije" - opisala je poslednji poziv sa ubijenom pevačicom.

Pričajući o tome kako je dan proticao, rekla je da je ubrzo posle toga Zoranov otac Vladimir ušao u kuću unezveren i rekao da ga je zvao sin i rekao da je "Jeca nestala". Objasnila je i kako je tekla potraga za pevačicom i istakla da su se uključili svi članovi porodice, osim Zoranove majke koja je bila kod kuće, kao i da je ona otišla u policiju da prijavi nestanak, a da je potom u kući Marjanovića bila sa Zoranovom ćerkom.

Govorilo se o tome da je Vukomanović toliko vremena provodila u porodičnom domu marjanovića, da je maltene živela tamo, kao i da je tretirana kao član porodice.

Detaljno opisala dan kada je ubijena pevačica

- Došla sam tog jutra u kuću, kupila sam usput hleb. Zorica je već bila budna kada sam došla, dok su ostali spavali. Probudile smo Uroša jer je tog dana trebalo da polaže vožnju. U međuvremenu je ustao i Vladimir. Jelena, Zoran i njihova ćerkica otišli su to popodne na nasip. Poslednji put sam se čula sa Jelenom oko 16.42 - navela je ona tada.

Prema navodima optužnice, njihov razgovor odigrao se neposredno pre ubistva, za koje se smatra da se odigralo oko 17 sati.

Ona je, nakon pronalaska Jeleninog rela rekla da je lično odmah zvala policiju, a da je Zoran sa Jeleninom slikom otišao u sedište beogradske policije. Rekla je da su zvali i prijatelje i poznanike iz svih mogućih institucija, ali i Sigurnu kuću, zbog čega se povela polemika o tome zbog čega su zvali Sigurnu kuću i da li je Jelena trpela porodično nasilje.

- Ne zameram policiji što me ispituje, dolazi u moju kuću i proverava zbog Jelenine smrti, jer je sve to u cilju da se ubica što pre pronađe. Svaki dan sam kod Marjanovića, pomažem kad im je najteže i samo ja znam kroz kakav pakao prolaze. Svašta se pisalo po medijima o tragediji, a naročito o Marjanovićima, pa i o meni, i to me je veoma zabolelo. Znam kako im je, pokušavam na sve načine da im pomognem nakon tragedije. Nije nikakva misterija to što sam svakodnevno kod njih. Pratim i podržavam rad policije. Nisam za to da se gubi vreme. Porodica Marjanović ako nekome nije pomogla, sigurno nije odmogla. A pomogla jeste - rekla je ona ranije.

Istakla je da ne zamera policiji što joj je izvršen pretres kuće i da mogu da urade "sve što zatreba u cilju istrage, samo da ubica što pre bude otkriven".

Više puta hapšena

Vera Vukomanović privođena je i hapšena više puta, a 2018. godine osuđena je jer je otišla u policiju, službenicima se predstavila kao majka Zorana Marjanovića i umesto nje se potpisala tokom vađenja nove lične karte. Policija je otkrila da je potpis Zorice Marjanović koji se nalazi na njenoj ličnoj karti falsifikat. Ispostavilo se da je Vera potpisala kumu, tako što je u zakazani termin kada je Zorica trebalo da vadi ličnu kartu došla Vera i ona potpisala umesto nje, navodi izvor iz policije.

Ona je nedavno sklopila sporazum sa tužilaštvom i priznala krivicu za krivično delo davanja lažne izjave i osuđena je na uslovnu kaznu zatvora od tri meseca do godinu dana.

U martu 2019. godine, dok je još bila na uslovnoj kazni, uhapšena je zbog krađe struje iz kioska koji je ranije posedovala, a koji je u tom momentu bio u novom vlasništvu. Za njom je bila raspisana potraga, pa su je inspektori UKP rano ujutru potražili na adresi. Kad je otvorila vrata rekli su joj da pođe sa njima, što je ona i učinila. Nakon što je dala izjavu u policijskoj stanici, puštena je na slobodu.

Vera Vukomanović uhapšena je ponovo u decembru 2019. godine zbgo sumnje da je izvršila prevaru i falsifikovanje isprava.

Ona se, koristeći falsifikovano ovlašćenje, navodno izdato od M. V, odrekla u RGZO prava na žalbu i time omogućila svom saučesniku da se uz pomoć falsifikovanog kupoprodajnog ugovora uknjiži kao vlasnik katastarske parcele na Zvezdari.

Nakon hapšenja određeno joj je zacdržavanje do 48 sati, a potom i pritvor.

Nakon nje uhapšen je i njen saučesnik S. B.

Sumnja se da su oni na zasad neutvrđen način nabavili falsifikovani kupoprodajni ugovor kojim je S. B. od preminule osobe kupio plac na Zvezdari. S. B. se sumnjiči da je zatim ugovor predao u Republički geodetski zavod, Katastar nepokretnosti Zvezdara, gde se uknjižio kao vlasnik tog placa. Vukomanovićeva je službenicima Katastra nepokretnosti Zvezdara priložila falsifikovanu punomoć navodno dobijenu od preminule osobe i odrekla se prava na žalbu, čime je doprinela da rešenje o uknjižbi S. B. kao vlasnika placa postane pravosnažno.

Autor: Pink.rs