MISTERIJA 40 SEKUNDI: Obdukcija je bitna, ali ovo veštačenje otkriva istinu o Luki! Porodica strahuje od jezivog scenarija

Telo mladića Luke Vuksanovića (26) pronađeno je u ponedeljak, nedelju dana nakon što je doživeo saobraćajnu nesreću kod Mladenovca, kad je kako se sumnja, prvo vozilom udario u bankinu. Međutim, misterija je nastala onog momenta kada je posle nesreće pronađeno vozilo, ali ne i Luka.

- Meštani koji su čuli da se nešto dogodilo, ljudi koji su sedeli u restoranu, kao i prolaznici već minut nakon nesreće su došli do automobila da vide šta je sa vozačem, ali u vozilu, kao ni oko njega nije bilo nikoga. Oni su te večeri pretraživali teren, a onda i policija, ali od Luke nije bilo ni traga - podseća izvor Kurira i dodaje:

- Njegova poradica je narednih dana intenzivno tragala za njim, ali nije imala sreće. Tek u ponedeljak kad je porodica organizovala potragu, kao i policija, pronađeno je Lukino telo u šipražju.

Ono što ostaje misterija, je šta se desilo u vremenskom intervalu od 40 sekundi do minut kad su prišli ljudi da izvuku Luku, a njega već nije bilo.

- Taj period ne mora da bude relevantan, jer postoji kao verovatna mogućnost da je od siline udarca on odmah ispao iz automobila, po inerciji to bilo u pravcu u kom se automobil i kretao, ali s obzirom da je dolazilo do prevtrtanja moguće je da je on ispao pre na taj neistraženi deo terena. Ljudi i da su iste sekunde izašli, opet bi bio isti scenario i teška potraga - kaže za Kurir kriminolog Ratomir Antonović.

Prema njegovim rečima, to je jedna mogućnost, dok je sa druge strane moguće da je Luka nakon nesreće bio ošsamućen, ali svestan i da je pokušao da dođe do negde.

- Moguće je da pokušao da potraži pomoć ili da dođe do nekog mesta, ali da je izgubio svest, najverovatnije jer je imao unutrašnje krvarenje, pogotovo ako je bio u vozilo kad su se otvorili erbegovi - kaže sagovornik i dodaje:

- Gotovo da bih isključio mogućnost da je neko drugo lice pomeralo telo, jer ako je to istina, onda zaista nema smisla, da je neko samo pomerio telo na neko drugo mesto i tako ostavio. Ukoliko je pokušao da možda pomogne Luki, pozvao bi pomoć, a ukoliko je pokušavao na neki način da opstruira celu situaciju, zaista je nelogično da telo samo pomeri od automobila i tu ga ostavi. Međutim, ukoliko je sumnja porodice da je on udaren drugim automobilom i sklonjen, svakako treba proveriti svaku mogućnost.

Prema njegovim rečima, obdukcija tela je bitna, ali je zaista bitno i veštačenje vozila kojim je mladić upravljao, kako bi se utvrdila činjenice koje sada nedostaju.

- Treba pažljivo utvrditi kuda je on tačno ispao ili izašao iz vozila. Da li se erbeg otvgorio dok je bio u vozilu, da li je možda izpao ili pokušao da se spase dok se vozilo prevrtalo. Za taj ključni momenat nema svedoka i to je ono što nedostaje - kaže Antonović.

Kako je Kurir ranije pisao, postoje tri scenarija koja istraga treba da otkrije i razjasni.

- Prvi je da je Luka ispao iz automobila nakon silovitog udarca i na mestu ostao mrtav, potom da postoji mogućnost da je mladić bio živ posle udarca u bankinu, a onda izašao iz automobila potpuno dezorijentisan. Pokušavajući da nađe pomoć, našao se u šumi i od zadobijenih povreda, ostao da leži tu. Treća solucija je ona na koju porodica sumnja, a koju ženi i da odstrani istraga, a to je da je Luku neko dok je tumarao udario automobilom i samo pomerio telo i tu ga ostavio.

Autor: Marija Radić