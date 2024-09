Nasilnoj majci preti 10 godina zatvora: Trudnica nožem izbola rođeno dete (6)!

Osnovno javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužnicu protiv Š. B. (20) iz tog grada zbog nasilja u porodici, jer je 24. maja nožem izbola šestogodišnju ćerkicu.

Što se tiče krivične sankcije, tužilaštvo je predložilo sudu da se optužena oglasi krivom i kazni po zakonu. Ona se i dalje nalazi u pritvoru.

Motivi stravičnog napada na nemoćno dete još nisu poznati jer je Š. B., koja je u drugom stanju, prilikom hapšenja ćutala, a nije reč rekla ni radnicima Centra za socijalni rad.

Jedini svedok monstrouznog napada bila je Ševija Benulović, baka Š. B., koja je bespomoćno posmatrala kako joj unuka ubada dete, a nije mogla da joj pomogne jer je nepokretna.

- Ništa nije nagoveštavalo da će se ovako nešto desiti. Unuka se normalno ponašala, da bi se u jednom trenutku sa snahom posvađala oko haljine. Snaha je tvrdila da je njena, a moja unuka da nije. Prepirale su se, no nisam ni slutila da će to dovesti do ovakvog ishoda. Dete se igralo kada je moja unuka, bez ikakvog razloga, dograbila nož i počela da ga ubada po leđima. Dete je vrištalo, a ja sam samo mogla da gledam njene muke, jer ne mogu da hodam - pričala je baka, nakon što joj je unuka uhapšena.

Tada je rekala da ne zna ko je pozvao policiju, već da je patrola stigla i odvela njenu unuku.

- Ne znam šta joj je bilo, u drugom je stanju, čeka četvrto dete. Jedno je u domu, dva su sa njom, tu je bila kod nas jer joj je muž u Nemačkoj. Odvela ju je policija i više ništa ne znam, svi smo mnogo potreseni - rekla je ova Nišlijka.

Dete, koje još nema punih šest godina, odvedeno je u Univerzitetski klinički centar, gde je ustanovljeno da ima tri ubodne rane koje su kvalifikovane kao lake povrede. Devojčica je otpuštena na kućno lečenje i, po odluci Centra za socijalni rad, poverena je na čuvanje baki po ocu Saneli Alimović.

Troje dece Š. B. je već pod merama socijalne zaštite. Institucije će se uključiti i kada se bude porodila sa četvrtim.

Kako je za Informer rečeno u niškom Centru za socijalni rad, jedno dete je zbog zdravstvenih problema smešteno u specijalizovanu ustanovu za mališane sa smetnjama u razvoju, dok je drugo dvoje dodeljeno na privremeno starateljstvo roditeljima njenog supruga.

- Obavljamo nadzor nad vršenjem starateljstva, juče je ovde bila baka sa decom i ustanovili smo da se o njima dobro brine. O trajnom starateljstvu nad decom Š. B. odlučiće Osnovni sud, a ko će obavljati tu dužnost zavisiće i od ishoda krivičnog postupka koji se protiv nje vodi - rečeno je iz te ustanove.

Sanela Alimović, svekrva Š. B., nakon njenog hapšenja rekla je da joj decu više neće vratiti, jer je zabrinuta za njihovu bezbednost:

- Mogu da sa punim pravom kažem da je ona veoma loša majka. Jedno dete joj je zbog toga i oduzeto, veoma je agresivna. Više je ne smatram svojom snajom, jer žena koja to uradi svom detetu ne zaslužuje da bude majka, to je zver.

Ako bude osuđena, Š. B. preti kazna zatvora od dve do 10 godina, s obzirom da je delo učinjeno prema maloletniku pa zbog toga Krivični zakonik predviđa i težu sankciju.

