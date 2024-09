ĆERKA OSUMNJIČENA DA JE UBILA MAJKU! Komšije otkrile detalje zločina u Nišu: Stalno su se svađale, majka joj je bila u sekti

Noćas je u Nišu došlo do stravičnog zločina kada je ćerka M. C. inače u tridesetim godinama, ubila majku Z. C., a kako Kurir saznaje, prema rečima komšija ovog niškog naselja, majka i ćerka godinama su bile u lošim odnosima.

- Ćerka je bila psihički bolesnik, a za njemu majku smo čuli da je bila deo neke sekte. Imale su dosta problema odranije, policija je često dolazila na njihova vrata zbog tuče - kažu komšije za Kurir.

Inače, nakon što je počinila stravični zločin, ćerka se dala u bekstvo, a policija intenzivno traga za njom.

- U naselju gde ova porodica živi, često smo nailazili na oglase koje je postavljala ćerka ubijene žene. Umela je da napiše "Pomozite mi, ja sam bolesna" i svašta još nešto, žalila se da je maltretiraju u kući, a šta se zapravo dešavalo iza tih zatvorenih vrata, verovatno samo one znaju - pričaju komšije.

Inače, oni tvrde da se sinoć čula velika buka iz kuće koja je ubrzo postala mesto zločina. Nedugo nakon toga, usledila je tišina, međutim, niko od njih nije mogao ni da pretpostavi da je reč o nečemu ovakvom.

- Čula se neka vika, lomljenje stakla, haos, nismo ni slutili do čega je zapravo došlo. Kada smo čuli da je ubila majku, ostali smo u šoku. Čuli smo posle da je otac čuvao koze na nekoj livadi, a kada je ušao u kuću, imao je šta i da vidi, supruga mu je ležala u lokvi krvi, a od ćerke ni traga - dodaju naši sagovornici i kažu da su videli da je njihovim sokakom nedugo posle ubistva prošetala devojka pognute glave, za koju pretpostavljaju da je u pitanju upravo osumnjičena.

- Policija je još uvek traži, mi smo ispričali šta smo videli, nismo sigurni da li je to uopšte bila ona, ali videli smo devojku njenih godina da je pognute glave odšetala ovuda.

Autor: Marija Radić