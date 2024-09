(UŽIVO) BELIVUK POTPUNO PROMENIO LIČNI OPIS: 'Sklon je suicidu, a ovde se samo smeška i glumi' - Miljković pljuje sopstvenog kuma

U Specijalni sud u Beogradu u dva konvoja marice u pratnji Žandarmerije i uz zvuke sirena prebačeni su optuženi pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kojima se danas nastavlja suđenje za sedam ubistava, otmice, silovanje i trgovinu drogom i oružjem.

Odbranu bi danas trebalo da nastavi da iznosi prvooptuženi Belivuk, koji je na prethodnom suđenju negirao navode optužnice i najavio da danas ima da govori još dvadesetak minuta. Posle njega, odbranu će imati pravo da iznesu ostali optuženi.

U sud su sa slobode, ruku pod ruku, stigli optuženi Vlado Georgiev i njegova supruga Slađana Sekulić, koja je inače jedina žena obuhvaćena optužnicom.

16:10 - Miljklović predložio nove svedoke i veštačenje fotografija

Hteo sam da predložim za svedoke, Milinka Brašnjevića, povodom Lalićevih tvrdnji da se zakopavao i otkopavao. Dečko je sada tu, dostupan. I Dušana Jovanovića, kao i Mladena Lazarevića za kog je pričao da smo hteli da ga ubijemo.

Brašnjović je, podsetimo, obuhvaćen optužnicom za ubistva škaljaraca u Atini i na Krfu, dok je Lazarević na optužnici protiv takozvanog balkanskog kartela.

Miljković je potom predložio veštačenje fotografija. Podsetimo, na fotografijama sa Skaja su pokojni u tajnoj prostoriji u Ritopeku, a na nekima od njih i optuženi, uključujući i Belivuka i svedoka saradnika Srđana Lalića.

Miljković: Tužilac je tražio veštačenje fotgrafije u telefonu osumnjičene Mirjane Ranisavljević, tada je označio kao osumnjičenu. To je slika neka rupa i glava, ali se opekao na tom veštačenju. Ja predlažem veštačenje svih slika da vidimo da li su originalne ili fotošopirane, videćete da su fotošopirane.

15.31 - Miljković o Srđanu Laliću

Miljković je nastavio sa delom u kom je Lalić priznao trgovinu drogom i kritikovao tužilaštvo koje ga za to nije gonilo.

Miljković se potom osvrnuo na deo iskaza u kom je svedok saradnik Srđan Lalić govorio o planovima kriminalne grupe o svrgavanju najviših struktura vlasti i planiranju ubistva predsednika Aleksandra Vučića. Optuženi je naveo da je to "izmišljotina".

Miljković: Čovek je ispričao kako je naše usko jezgro, ćelije kao da smo teroristička organizacija, da smo planirali puškom visokog dometa, to je ono što gledate u filmovima, planirali neki atentat. Sa puškom koju nije video, poznaje oružje kao Petar Pan. Ja opet kažem da on sve to izmišlja, po čijem nalogu videćemo. Pričao je da smo planirali bombaške napade, da smo mi moroni koji su hteli da raznose tržne centre u koje idu i naša deca. To je naučena priča, to se nije desilo. Izmišljao kaže "bombaški napadi u Delta sitiju", pa je pominjao svrgavanje vlasti. Na moje pitanje koga smo trebali da dovedemo, zamislite svrgavanje vlasti, nije rekao. Sigurno će naučnici da ga istražuju kakva se hemijska reakcija dogodila u njegovom mozgu da može da izmišlja ovakve stvari.

Podsetimo, Srđan Lalić je u svom priznanju detaljno govorio i o svim brutalnim ubistvima u kući strave u Ritopeku i potvrdio da su fotografije sa aplikacije Skaj na kojima su i slike mučenih i ubijenih autentične. Miljković i Belivuk su, s druge strane u svojoj odbrani navodili da su one "fotošopirane" i da su sedmorica ubijenih iz optužnice zapravo živi.

Miljković je potom u odbrani nastavio da komentariše DNK tragove žrtava klana koji su pronađeni u kući u Ritopeku, u kojoj su prema optužnici ubijeni. Komentarišući ove dokaze, Miljković je obrazlagao svoju tezu koju je više puta iznosio tokom suđenja - "nema tela, nema dela", a koju je prema optužnici navodio i u Skaj prepisci sa ostalim pripadnicima kriminalne grupe dok su vršili zločine.

Miljković: Drugi set dokaza su biološki tragovi. Tužilac tvrdi da biološki tragovi, za koje ja tvrdim da su podmetnuti, dokaz da su ubijeni. Ja sam čitao, unajmio sam i veštaka da mi to pojasni. On mi je objasnio da samo sa biološkim tragovima možemo da se bavimo isključivo teoretisanjem. Rekao mi je da bi medicina evoluirala kada bi iz DNK moglo da se utvrdi da li je neko živ, mrtav ili bolestan. Ono što je ispričao tužilac Saša Ivanić je za rubriku verovali ili ne. Rekao je da je DNK Lazara Vukićevića nađen u kući u Ritopeku, kao i da je moj DNK nađen, a nije. DNK može i da se podmetne.

Optuženi je potom nastavio da govori o ubistvu Nikole Mitića, a na početku izgalanja uvredljivo je govorio o njemu, pokojnom Lazaru Vukićeviću i ocu pokojnog Vukićevića.

Miljković: Prešao bih sada na Nikolu Mitića. Čovek je nestao, nama se stavlja na teret da smo ga oteli u luksuznom delu Beograda, gde je sve pokriveno kamerama. Poznajući oca Lazara Vukićevića, moguće je da su njegov sin i Mitić bili u vezi.

15.06 - Miljković izašao za govornicu

Belivuk je završio, sudija je pozvala za govornicu Marka Miljkovića.

Miljković: Optužnica koja tereti mene i ove ljude ovde je pravno neupotrebljiva, kontradiktorna. Mi se nismo žalili na nju, zato što je glupost, kao da sam gradio na Tari a terete me za Atlantski okean. Prvo ću da se osvrnem na Krf, što se tiče pokajnika, za njih imam dokaze da su obmanuli tužioca pa se nadam da će da im ukinu sporazum. Imam dokaze da pojedini tužioci vrše krivična dela, dovode ovde supruge optuženih i vrše pritisak da potpišu sporazume.

Miljković je za sudsku govornicu izneo veliki broj papira.

Miljković: Što se tiče ovih nestalih. Tužilac je u zahtevu za Skaj Francuskoj pomenuo ime Adis Spahić, koji je nestao u Crnoj Gori, i za to se tamo teretim. Poentira tužilac sa Aleksandrom Šarcem, za kog u dopisu Francuskoj piše da je nestao. Opšte je poznato da nije nestao nego je ubijen. Ovo je dokaz da tužiac Zoran Babić ne razlikuje nestalog i ubijenog. A tužilac piše i da su nestala tri NN lica. Pa kako znamo da su nestali, kada su NN. Ako ste iznenađeni, i ja sam bio. Dalje piše da je tužilaštvo zaplenilo telefone sa instaliranom Skaj aplikacijom.

Optuženi, koji se tereti da je organizovao kriminalnu grupu sa Belivukom, nastavio je u svojoj odbrani da govori zbog čega smatra da Skaj nije zakonit dokaz. Podsetimo, u postupku protiv kriminalne grupe jedan od ključnih dokaza su Skaj poruke u kojim su razmenjivali jezive fotografije ubistava u Ritopeku.

Miljković: Sada ću redom da govorim o sporazumima koje su okrivljeni potpisali. Sporazum Bojana Hrvatina je višestruko u pravnom i kriminalnom smislu sporan. On na moja pitanja nije zna da odgovori ni za koja je krivična dela potpisao, ni pred kojom sudijom. I pitaću ga opet kada se bude ovde izjašnjavao. Svesku koju je pisao, kako je rekao, pisao je od kada je uhapšen u julu 2021, do decembra 2021. Znači, šest meseci je pisao svesku. Zakon kaže da tužilac pre zaključenja sporazuma mora da pozove da kaže sve što zna o krivičnim delima. Hrvatin je tokom tih piskaranja priznao da je trgovao drogom, neko oružje. Nisu naveli ni da će da ga aboliraju, ni da će da ga terete za to. Onda je rekao da je prepravljao tu svesku, škrabao, pisao a niko ga ništa nije pitao za to. Ono što je zanimljivo, svu trojicu sam pitao kome su predali te sveske, ni jedan nije znao da odgovori.

Optuženi Miljković je nastavio izlaganje u kom osporava sporazume koje su trojica okrivljenih, Lalić, Hrvatin, Spasojević potpisali sa tužilaštvom i u zamenu za blaže kazne pristali da otkriju sve što znaju o kriminlanim delima ove grupe. Tokom izlaganja, Miljković citira članove zakona, krivična dela.

Miljković: Hrvatin ne zna ni kada je pisao svesku, ni šta je pisao, ni kome je predao. Najvažnije, imamo tužioce koji znaju da priznaje. U sporazumu se Hrvatin saglasio da mu bude oduzeto 10.000 evra koliko mu je oduzeto prilikom pretresa kuće. Na moje pitanje šta mu je policija pronašla, da li je neki novac oduzet, on je rekao da nije. To znači da je sporazum falsifikovan. Zbog svega što sam naveo, sporazum je nezakonito i treba da ga ukinete. Ja sam podneo krivične prijave protiv sudija i Hrvatina.

Miljković je potom prešao na sporazum koji je potpisao Nikola Spasojević, inače njegov kum.

14.53 - Belivuk izašao za govornicu

Sudija je potom pozvala optuženog Veljka Belivuka da izađe za govornicu i nastavi sa iznošenjem odbrane. Okružen sedmoricom stražara, on je stao za govornicu.

Belivuk: Prošli put sam rekao da imam još pola sata, ali imam utisak da pričam u prazno. Mislim da ne postoji veće u ovom sudu koje ne sme da izuzme Skaj materijal. Mi smo satima i danima objašnjavali ovde da je to nezakonit materijal, mi pričamo jedno, dobijemo odgovor na drugo. Čini mi se da pričamo sami sa sobom. Mi ne sporimo da je to stiglo, ali sporimo da je na zakonit način.

Belivuk je inače potpuno promenio lični opis i kosu skratio skoro skroz do glave.

Belivuk: Ja sam skoro imao ročište za Atinu i Krf, tražili smo izuzeće tužioca. Tražili smo sudija da vi kažete da li ste dali dozvolu da tužilac pred suđenje vodi razgovore sa svedocima saradnicima. Vi nista odgovorili. Recimo, ja više ne mogu da imam sve advokatske posete, u pauzama ne mogu da pričam sa advokatima. Molimo da se izjasnite da li ste dali dozvolu, ako niste da izvršimo uvid u kamere suda. Ako smo ovde mogli da gledamo snimke kada me advokatica Vesna Golubović optužila da sam vršio neke konkludentne radnje, možemo i to da gledamo. Povlačim zahtev za saslušanje Katarine Stanković, tražim saslušanje Sanje Mihajlović, zbog konkradiktornih izjava. Na pitanje tužioca neću odgovarati nikada, ne brinite neću da ih vređam. Na pitanja suda neću da odgovaram za sada, vidimo da se svedoci saradnici boje, menjaju iskaze. Neću ni na pitanja advokata za sada.

Belivuk je završio, sudija je pozvala za govornicu Marka Miljkovića.

14.51 - Karapandžić: Optužnicu jezički razumem, ali tužioca ništa ne razumem

Sudija Zorica Avramović pozvala je optuženog Borisa Karapandžića, protiv kog je postupak privremeno bio razdvojen da izađe za govornicu i kaže da li ima promene u ličnim podacija.

Karapandžić: Nema izmene.

Karapandžić se inače brani sa slobode, a od puštanja na slobodu više puta je bio u centru pažnje jer je sa povredama dolazio u Urgentni centar.

Sudija: Da li ste optužnicu razumeli?

Karapandžić: Optužnicu jezički razumem, ali nemam šta da priznam kada tužioca ništa ne razumem.

Advokat Ivana Ostojić, koja brani Karapandžića javila se za reč i rekla da je u odnosu na njenog klijenta jedino novo to što je postao student pravnog fakulteta.

14.44 - Belivuk, Miljković i svedoci saradnici uvedeni u sudnicu

U sudnicu su uvedeni i Belivuk i Miljković, kao i svedoci saradnici Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević. Svedoci saradnici, inače, sede u delu sudnice u kom sede zastupnici oštećenih porodica, dok su optuženi u delu sudnice koja je staklom odvojena od sudnice i publike.

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo sa prozivkom tužioca, optuženih i njihovih advokata, kako bi potvrdila da su svi u sudnici, da bi suđenje moglo da se održi.

Autor: Marija Radić