Gledala kako se u detetu rađa monstrum: Dadilja masovnog ubice iz Ribnikara otkrila jeziv detalj

Žena koja je čuvala dečaka masovnog ubicu iz OŠ "Vladislav RIbnikar" danase je pred sudom iznela saznanja da se on od malih nogu interesovao za oružje.

Dadilja, koja je o dečaku brinula još dok je bio beba, od 11. meseca, svedočila je na današnjem suđenju njegovim roditeljima Vladimiru i Miljani Kecmanović u krivičnom postupku. O

"Ona je videla jednom prilikom da je na internetu čitao i istraživao kalibre pištolja", objašnjava izvor za Blic.

Po zavšetku ispitivanja pred sudskim većem ona je žurnim korakom napustila zgradu suda.

Odmah po njenom svedočenju za reč se javio Vladimir Kecmanović.

- On se žalio na to što ih mediji "razvlače" godinu i po dana. Na to su reagovale porodice ubijene dece, sud ih je opomenuo i udaljio iz sudnice, a potom su neki od roditelja sami napustili sudnicu - kaže izvor.

Masakr se dogodio brzinom svetlosti.Podsetimo, na današnjem suđenju nastavnica istorije Tatjana Stevanović je ispričala da se masakr dogodio brzinom svetlosti.

- Ona je rekla da je videla noge koje polako prolaze pored nje. Dečak ubica nije trčao ni bežao iz učionice, bio je miran - kaže izvor "Blica".

Na prethodnom ročištu je Miljana Kecmanović iskoristila svoje zakonsko pravo da ne svedoči u ovom postupku.

Ispitani su i policajci koji su učestvovali u uviđaju u stanu Kecmanovića nakon masakra. U ovom predmetu sudi se roditeljima dečaka, Vladimiru i Miljani Kecmanović i instruktoru streljane Nemanji Marinkoviću, koji je optužen za krivično delo davanje lažnog iskaza.

Ratko Ivanović, vlasnik streljane u kojoj je maloletnik učio da puca, sklopio je sporazum o priznanju krivice sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu na osnovu kojeg ga je sud oglasio krivim za krivično delo davanje lažnog iskaza i osudio na kaznu kućnog zatvora od šest meseci.

Ne vide krivicuMiljana i Vladimir Kecmanović su na prethodnim suđenjima izneli odbranu i negirali krivicu. Sud je u ovom slučaju zatvorio suđenje za javnost iz razloga zaštite interesa maloletnih žrtava. Otac dečaka optužen je da je izvršio krivično delo - teško delo protiv opšte sigurnosti jer je dete od 13 godina vodio u streljanu i učio da puca, kao i da nije adekvatno čuvao oružje u kući.

Majka Miljana Kecmanović je optužena jer je njen DNK pronađen na jednoj čauri u učionicu u kojoj je masakr počinjen. Dečak koji u vreme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je na svoje drugare iz dva očeva pištolja koja je uzeo 1. maja.

Potom ih je kobnog dana stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio 10 osoba i ranio još petoro dece i nastavnicu istorije.

Autor: Dalibor Stankov