Teška saobraćajna nesreća u Orašcu! Sudarila se dva vozila kod Žikinog mlina!

U mestu Orašac kod Aranđelovca oko 21 sat je došlo do teške saobraćajne nezgode a prema rečima očevidaca saobraćaj je još uvek u prekidu.

"Došlo je do sudara dva vozila i na oba auta je pričinjena veća materijalna šteta, odnosno kod oba auta je prednja strana uništena. Ne znamo kako je došlo do sudara ali pretpostavka da je kiša koja je pala zamastila kolovoz došlo je do proklizavanja još ako je bila neprilagođena brzina i eto problema. Policija obavlja uviđaj pa se nadamo da će ubrzo i saobraćaj biti uspostavljen" kažu očevidci ovog nemilog događaja.

Do udesa je došlo kod Žikinog mlina a stanje učesnika nije poznato.

