NA TELEFONU DRŽAO OVU FOTOGRAFIJU... Otkriveni detalji života misteriozno stradalog Luke: Bio je srećan juče!

Luka Vuksanović (26) iz Beograda doživeo je saobraćajnu nesreću 26. avgusta, a njegovo telo nađeno je tek nakon osam dana i to na 100 metara od udesa. Njegova smrt i dalje je pod velom misterije, a njegov prijatelj sada otkriva da je nastradali u svom telefonu imao fotografiju koja ga je opominjala "da mora u životu da bude oprezniji."

Podsetimo, nesreća se dogodila 26. avgusta u večernjim časovima na putu Beograd-Mladenovac kod skretanja za Sopot. Nakon opsežne pretrage terena Vuksanović je nađen 2. septembra u neposrednoj blizini gde je došlo do udesa. Vuksanović je navodno, te večeri prilikom neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom. Njegovo telo našli su pripadnici MUP-a Srbije, a sahranjen je juče u pratnji porodice, prijatelja i rođaka na groblju Orlovača.

- Na ekranu Lukinog telefona koji je nađen u kolima nakon nesreće nalazi se fotografija na kojoj jedan član porodice ljubi nadgrobni spomenik Lukinog pokojnog oca. Često smo znali da mu kažemo da je to bizarno i da promeni tu sliku, jer ima mnogo lepših, ali je on to odbijao uz reči: "Da mu je to podsetinik da mora da uspori u životu." - kaže sagovornik i dodaje:

Tu fotografiju držao je kako bi se svakodnevno podsećao da mora da uspori i da će dati sve od sebe da što duže bude živ, jer je potreban svojoj porodici. Znao je kako je teško odrastati bez oca i nije želeo da se sudbina ponovi. Takođe, slika mu je bila podsetinik da mora da živi što mirnijim životom i da mu je on samo jedan.

Kako nam je prijatelj objasnio, Luka je bio neko ko je voleo život, adrenalin i brzu vožnju.

- Luka je bio neko ko je znao da se smeje i kada mu je teško. Mnogima je bio čudan, ali u tome je bila njegova draž. Trudio se da životu pruži najbolji deo sebe, iako nije uvek tako izgledalo - kaže on i dodaje:

Sahrana je slomila sve nas koji smo ga poznavali... Toliko poznatih lica sa kojima je išao kroz život, bio je sigurno srećan kada je video ko je sve došao da ga isprati na večni počinak i da sa njim pevuši pesmu "Nedelja".

Prema njegovim rečima, porodica nikada neće uspeti da se oporavi od tragedije koja ih je zadesila.

- Porodica je jako teško primila prvo vest da je doživeo nesreću, a zatim i da ne znaju gde se on nalazi. Bilo im je neshvatljivo kako to da ga odjednom nema, a slupana kola su nađena. Prijavljen je nestanak i tada kreće agonija u kojoj se verujte, i sada nalaze - kaže prijatelj i dodaje:

- Dok su ga tražili nadali su se da je živ, a kada je nađen na svega 100 metara od nesreće došli su do tog stanja da sumnjaju u sve. Za njih je njegova smrt misterija.

