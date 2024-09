'PRETE MI, VIDITE KAMERE' Optuženi vređaju svedoke saradnike! Belivuk skočio: U pritvoru su hteli da se BESE, a sad se smeju

Uz zavijanje sirena, u pratnji naoružanih pripadnika Žandarmerije u zgradu Specijalnog suda u Beogradu prebačeni su optuženi pripadnici kriminane grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji su u pritvoru Centralnog zatvora.

Optužbe su, podsetimo, negirali Belivuk, Miljković, braća Marko i Miloš Budimir, Nebojša Janković, Dejan Tešić i Vlade Draganić.

U sudnici su bili prisutni i Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević koji su bili pripadnici klana kom se sudi za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, otmice i silovanje na stadionu Partizana, a koji su odluči da progovore i postanu svedoci saradnici tužilaštva u zamenu za blažu kaznu.

Sudsko većInače, u do sada iznetim odbranama niko nije govorio o ubistvima Milana Ljepoje, Aleksandra Gligorijevića, Lazara Vukićevića, Gorana Veličkovića, Gorana Mihajlovića, Nikole Mitića i Zdravka Radojevića koja im se stavljaju na teret, već su optuženi za sudskom govornicom osporavali iskaze svedoka saradnika, zakonitost Skaja kao dokaza kao i prikupljene materijalne tragove iz kuće u Ritopeku u kojoj su prema optužnici brutalno mučili, kasapili i mleli žrtve.e je ušlo u sudnicu i redom proziva tužioce, optužene, njihove branioce, svedoke saradnike i zastupnike oštećenih porodica, kako bi suđenje moglo da počne.

18.15 - Suđenje je za danas završeno i biće nastavljeno u petak, kada bi trebalo iskaze da daju svedoci saradnici Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević

18.10 - Napeto u sudnici, optuženi vređaju svedoke saradnike

Senad Rešović, takođe je negirao navode optužnice, kao i optuženi Dragan Mitrović.

Za reč se javio Marko Miljković koji je izveden u pratnji straže u sudnicu.

Sudija: Ako se javljate zbog ovoga što je rečeno, biće pregledani snimci.

Miljković: On ne može odavde da čuje da li smo mi nešto rekli ili dobacili. Opet laže. Moje mišljenje o njemu je opšte poznato.

Za govornicu izlazi i Veljko Belivuk.

Belivuk: Zamolio bih vas, kada se bude vršio uvid u kamere da se izvrši uvid i u njihovo ponašanje, a ne samo u naše. Da vidimo da li su oni svedoci pokajnici ili klovnovi ovde. Dok su bili u pritvoru su plakali i hteli da se bese. Ja nisam tužibaba da vičem ovde "učiteljice, učiteljice". Hvala vam.

Za govornicu izlazi i optuženi Miloš Budimir.

Budimir: Ja ove, ne znam kako da ih nazovem ne gledam. Ali Lalić i ovaj zrikavi kako se zove, Spasojević

Sudija: Ne možete nikoga tako da nazivate u sudnici, ovo vam je poslednja opomena kazniću vas

Budimir: To mu je bio životni nadimak, nisam hteo da vređam. Sedim na takvoj poziciji da vidim, oni se smeju, domunađavaju. Spasojević je hteo da se besi a sad se smeje kada iznosi odbranu Tadić. Lalić je skočio da brani tužioca ovde.

On je potom zatražio da dopuni svoju odbranu koju je juče izneo, što mu je sudija i odobrila.

Budimir je na početku izlaganja rekao da juče nije u potpunosti izneo odbranu iz "poznatih razloga", aludirajući na svoje tvrdnje da mu je pretio tužilac Zoran Babić.

- Hrvatin se ovde naknadno setio da me tereti za neko oružje. Ja kažem da on laže. Mene tužilaštvo tereti za oružje, a Hrvatin pod zakletvom priznaje oružje i niko ga ne tereti. Predlažem da tužilaštvo odustane i od nas za to oružje. Još jedna stvar je droga, svedoci saranici pričaju da su sa mnom radili drogu. Neki kažu da su kupovali drogu od mene, marihuanu, Lalić da je pravio amfetamin sa mnom, a to mi se ne stavlja na teret. Pričaju za neka navodna ubistva, stavljaju mi se na teret. Evo ja predlažem da mi se stavi i ta droga, ali da terete i njih, Lalić je priznao da je prodao 100 kg kokaina, ali ne sa mnom doduše.

18.00 - Vladimir Dimitrijević, na početku je rekao da ostaje pri odbrani koju je izneo pred sudom

Nikada nisam video drogu, a kamoli je držao i prodavao. Osporavam izjavu koju sam dao u prostorijama SBPOK-a. Bio sam u teškom fizičkom i psihičkom stanju, dete mi je bilo u bolnici pod temperaturom, otac na pulmologiji spašavali su mu život. Pretili su da će meni i porodici da podmetnu drogu.Veljka, Marka i još neke ljude znam jer sam im popravljao kola u servisu.Svedoke saradnike ne poznajem, na pitanja tužioca neću da odgovaram.

Pitanja za Dimitrijevića ima Marko Miljković.

Miljković: Mene Vlado interesuje kakvo je postupanje u policiji bilo prema tebi?

Dimitrijević: U policiji je bilo psihički, u servisu mog oca je bilo svega.

Miljković: Ko te od tužilaca saslušavao?

Dimitrijević: Ivanić

Miljković: Šta su ti rekli u policiji?

Dimitrijević: Da neću ocu na sahranu, da dete neću videti dugo godina. Droga kod mene nije pronađena.

Miljković: Jel bi mogao da prepoznaš inspektora koji ti je kucao izjavu?

Dimitrijević: vrlo rado.

Svedok saradnik Srđan Lalić se javio za reč.

Lalić: Koliko se dugo Vlado poznajemo?

Dimitrijević: Iz sudnice.

Lalić: Kako objašnjavaš da do detalja mogu da opišem tvoj servis?

Dimitrijević: Ne poznajem te. Za reč se javio i svedok saradnik Nikola Spasojević.

Spasojevič: Da li si mi popravljao golf u tvom servisu?

Dimitrijević: Popravljao sam puno golfova, ne poznajem te. Spasojević: Da li si prodavao drogu koju je u tvom servisu razmeravao Belivuk?

Dimitrijević: Nisam prodavao drogu.

Dimitrijević je odbio da dalje odgovara na pitanja svedoka saradnika.

Svedok saradnik Nikola Spasojević se ponovo javio za reč.

- Veljko i Marko su me gledali i dobacivali kada se Dimitrijević vratio na mesto. Prete mi. Molim vas pregledajte kamere.

17.50 - Optuženi Aleksa Šejić je za govornicu izašao noseći svesku

Nisam izvršio ni jedno krivično delo. Nikada u životu nisam skladištio, prepakivao i prodavao drogu - rekao je Šejić i ponovio da je njegovo priznanje u policiji bili iznuđeno.Šejić: Izvinjavam se Milovanu Tadiću što sam ga tim iskazom upleo u ovo. Nisam oteo I. S. a tek ne daj bože silovao. Branim se od čoveka koji je ovde izgovorio da ga je u 50 posto slučajeva kada je stopirao neko seksualno zlostavljao, a na pitanje Veljka Belivuka zašto on onda i dalje stopira, on kaže "ja volim da stopiram". Stvari koje je pričao su fizički nemoguće. Na primer, taj krevet koji pominje, popucale bi od jednog čoveka, a ne od dvojice od 100 kila da rade tako nešto. Ja sam pred bogom čist. Vi meni sudite a nemate pojma ko sam ja. Nešto vam je tužilaštvo stavilo na sto, preko I. S. su me predstavili kao monstruma, to je velika laž.

Šejić je potom sudiji predložio da pita tužioca zašto nije podneo krivičnu prijavu i protiv svedoka saradnika Srđala Lalića za silovanje, jer je i njega oštećeni I. S. optužio za to.

Šejić: Hoću da vas zamolim da se nešto preduzme oko Lalića.

Sudija je potom pozvala optuženog Mijata Simeunovića da izađe za sudsku govornicu.

Simeunović: Nisam kriv, nisam učinio ni jedno krivično delo.

Optuženi Miloš Lukić Selak je takođe izjavio da nije kriv.

Neću danas izneti odbranu, zadržaću pravo da iznesem odbranu naknadno. Nisam kriv, nisam učinio ni jedno krivično delo.

Optuženi Aleksa Dunjić je kratko rekao da "nema šta da doda". Sledeći optuženi, bivši rukometaš Vojislav Đorđević, takođe je kratko izjavio da nije kriv.

Nisam kriv, nisam počinio krivična dela.Za govornicu je izašao okrivljeni Aleksa Stošić.

Ponavljam isto, nisam kriv, odbranu ću izneti u daljem toku postupka.

17.40 - Nikola Stefanović je sledeći okrivljeni koji je pozvan da iznese odbranu. Inače, Stefanović je kum Marka Miljkovića

- Nisam počinio ni jedno krivično delo, ne osećam se krivim. Odbranu ću izneti naknadno, nemam šta da dodam.

Okrivljeni Vladimir Grek takođe je naveo kratko da nije izvršio ni jedno krivično delo, navodeći da je optužnica "besmislica" i da ne želi da odgovara na pitanja.

Ništa se od ovoga nije desilo - kratko je rekao pre nego što je vraćen u boks za optužene.

17.37 - Optuženi Filip Ivanovski je sledeći koji je pozvan da iznese odbranu pred novim sudskim većem

Ivanovski: Ostajem pri svemu što sam rekao, nemam šta da dodam, na sva pitanja sam odgovorio i nemam šta da dodam.

Posle Ivanovskog, za govornicu je pozvana Slađana Sekulić, jedina žena obuhvaćena optužnicom.

Ostajem pri svemu, neću ništa dodavati, niti ću sada odgovarati na pitanja. Ja nisam počinila ni jedno krivično delo i navodi optužnice nisu tačni.

Optuženi Boris Karapandžić, koji je na prethodnom suđenju izjavio da je upisao Pravni fakultet rekao je da "ima da doda oko stadiona"

Ulaz u restoran ima i iz Uprave, priča o interfonu za ulaz je glupost, može da uđe ko hoće. Hteo sam i da napomenem da je moja advokatica potpisala punomoćje na kombiju. Meni je pritvor određen naknadno, ko je odgovoran. Jel mogu da dobijem odgovor od nekoga? Kako to funkcioniše?Sudija: Sve se nalazi u spisima predmeta

Karapandžić: Koje je to krivično delo, šta je OKG, to mi je stavljeno na teret.

Sudija: Hoćete li odgovarati na pitanja?

Karapandžić: Na pitanja tužioca sigurno neću.

17.30 - Pitanja za optuženog Tadića ima i Veljko Belivuk

Belivuk: Da li si nekada živeo kao podstanar?

Tadić: Ne

Belivuk: Jel imala zgrada interfon?

Tadić: jeste

Belivuk: Jesu li u taj restoran dolazila samo muška ili i ženska lica?

Tadić: Dolazili su i muškarci i žene i roditelji i deca.

Belivuk: Jel neko od nas taj objekat nazivao baza ili bunker?

Tadić: Ne, restoran.

Advokat Boško Milić pitao je da li je nekada u restoranu organizovano dobrovoljno davanje krvi.

Tadić: Jeste, dolazili su navijači, igrači, uprava Partizana.

Advokat: Ko je uzimao krv?

Tadić: Lekari Instituta za transfuziju.

Advokat: Jel bio neki koncert?

Tadić: Jeste, bila je bina u bašti, bio je spektakl. Ja sam bio jedan od organizatora.

17.00 - Suđenje se nastavlja, za govornicom je ponovo optuženi Milovan Tadić

Tadić: Što se tiče te otmice I. S. ne postoji u optužnici šta sam ja tačno uradio. Vezano za tu neku drogu koja mi se stavlja na teret, mogu da kažem da nikada nisam prepakivao drogu ni na stadionu ni negde drugde.

Tadić je odlučio da odgovora na sva pitanja, čak i ona koja za njega ima tužilac.

Tužilac: Ko je upravljao restoranom na stadionu?

Tadić: Partizan

Tužilac: Ko je ubirao pazar?

Tadić: Navijači.

Tužilac: Kako navijači ubiraju pazar ako je stadion Partizanov?

Tadić: Ne znam, pitajte Partizn.

Tužilac: Jel neko iz fudbalskog kluba došao i pitao gde je pazar?

Tadić: Ne, navijači su iz fonda navijačkog kupovali piće. Nekad je Šejić koji je radio kao konobar i meni predavao pazar.

Tužilac: Pročitali ste njegov iskaz iz policije?

Tadić: Ja da objasnim zašto je neko rekao nešto? Objasnio je on kada je davao iskaz.

Podsetimo, Šejić je u policiji izjavio da je prepakivao i prodavao drogu za Tadića, ali je kasnije pred sudom taj iskaz povukao.

Tužilac: Zašto sada prvi put pominjete da ste išli u Niš?

Tadić: Rekao sam ranije da neću da iznosim odbranu dok ne iznesete dokaze.

Tadić je, podsetimo, javnosti poznat pošto mu se sudio i za to što je kao radnik obezbeđenja kluba Tilt pretukao gosta Slobodana Vukića, koji je kasnije preminuo i zbog toga je osuđen na tri godine zatvora. Tadić je, takođe poznat i kao bivši dečko starlete Tijane Ajfon.

Tužilac: Da li poznajte Belivuka?

Tadić: Poznajem ga desetak godina, radili smo obezbeđenje zajedno.

Tužilac: Isto pitanje za Miljkovića?

Tadić: Isto tako, preko Veljka sam ga upoznao.

Tužilac: Optuženi Senad Rešović, jel bio nečije obezbeđenje?

Tadić: Jeste, Veljkovo i Markovo.

Tužilac: Jeste li poznavali nekog od oštećenih, Veličkovića?

Tadić: Iz viđenja. Aleksandra Gligorijevića sam poznavao, on je iz Odžaka, dolazio je na stadion na utakmice. Poznajem ga od 2016. ili 2017. Ja sam bio u pritvoru od 2018. i tada sam prestao da ga viđam.

16.15 - Sudsko veće je odlučilo da napravi pauzu od 30 minuta

15.47 - Milovan Tadić iznosi odbranu

Sudija je pozvala okrivljenog Milovana Tadića da sledeći izađe za govornicu.

Tadić je svoju odbranu hronološki počeo da iznosi od trenutka kada ga je 4. februara 2021. policija presrela u Ruzveltovoj ulici, pretresala automobile i stan, odvela u SBPOK.

Tadić: Ja sam inspektorima rekao da nemam šta da razgovaram sa njima. Vređali su me i svašta mi govorili. Sutradan, kada smo dovedeni ovde u prostorije prišao mi je policajac u civilu, tada nisam znao ko je, sada znam da je to bio Božidar Stolić i rekao mi da će da me "zgazi kao vašku".

Inspektor Božidar Stolić, podsetimo, osuđen je pred Specijalnim sudom u Beogradu zbog optužbi da je odavao službene tajne Belivukovom klanu. Stolić je među prvima ušao u kuću u Ritopeku a optužnicom mu je na teret stavljao da je ljudima iz kriminalnog miljea javljao šta je od dokaza pronađeno ali i da se posle hapšenja "Belivuk i Miljković dobro drže i da ništa ne govore".

Tadić: Optužen sam samo zato što nekoga poznajem. Ja sam navijač Partizana duže od 20 godina. Odlazio sam u restoran u kom su se navijači družili, trenirali zajedno, igrali bilijar. To je prostor za druženje, tu je mogao da uđe svako. Bio je tu jedan bife, bilo je par pića koja su mogla da se naruče. Kupovane su pića iz fonda navijača, kupovalo se u podrumu pića i bilo je 20 ili 30 dinara skuplje nego u nabavci. Nikada nisam bio menadžer tog restorana. Tu je radio i Aleksa Šejić, poznajem ga kao dete koje je stopom došlo iz Vladičinog Hana da bi gledao utakmicu. Pitao sam ga da li bi radio tu, rekao je da bi i na navijačkom sastanku su se svi složili. Nije imao gde da spava pa smo mu sredili jednu prostoriju, kupili jastuke, dušeke. Ja nisam član kriminalne grupe. Poznajem neke optužene, sa nekima sam se družio, sa nekima radio obezbeđenje. Obezbeđenje sam radio po klubovima i splavovima do 2018. Nikada nisam imao Skaj, niti me optužnica za to tereti.

Milovan Tadić je naveo i da nije u vreme kada mu je optužnicom stavljeno na teret, jer je u to vreme bio u pritvoru.

Tadić: I. S. nisam poznavao, nisam ga registrovao uopšte jer puno navijača dolazi na stadion. Nemoguće je da se desila ta njegova otmica, kaže se da je bila 8., 9. avgusta 2020. Ovako 9. avgusta je bila utakmica Partizan - Javor, i to je bila utakmica visokog rizika. To znači. postavlja se policijska brigada oko stadiona, policija kompletno obilazi sve prostorije stadiona. Da je I. S. bio u prostorijama, policija bi ga videla. Tada je bila korona i navijača nije bilo na stadionu, ali u restoranu se postavljao video bim i tu je bilo. Što se mene lično tiče, datumi mi ne predstavljaju ništa, ali ja tada nisam bio tu. Bio sam u Nišu. Našao sam se sa Markom Andrićem. Sledećeg dana sam otišao u turističku agenciiju da uplatim letovanje.

15.34 - Georgiev i Vučelić izneli odbranu

Sledeći je za govornicom optuženi Vlade Georgiev.

Nisam izvršio ni jedno krivično delo. U ovoj fazi postupka neću odgovarati na pitanja, a kasnije ću deteljnije izneti odbranu - bio je kratak Georgijev.

Optuženi Aleksandar Vučeljić takođe je ostao pri ranijoj odbrani.

Vučeljić: Ostajem pri svakoj reči koju sam rekao. Imam samo da kažem, vezano za predlog o trajnom oduzimanju imovine, koji je oduzet meni imojoj supruzi.

Tužilac: Molim vas, to je drugi predmet i nema veze sa ovim.

Sudija: Evidentirana je vaša primedba.

Advokat Lazarević: Imali ste tužioca koji preti optuženom, sada vas uči kako da vodite postupak. Nemoje te da mu dozvolite da se tako ponaša. Prošli put Budimir zbog tužioca nije mogao da iznese odbranu jer mu je na pitanje da li pretite, odovorio "pretim".

Vučeljić: Molim vas da se ne izvrću moje reči. Ja sam bio u Apelacionom sudu i rekao sam da obračunavanje zarada po PIO fondu nje realna, i da kada bi se tako utvrđivalo pravo činjenično stanje, svima bi bila oduzeta imovina. Moje reči su izokrenute da sam rekao kada bi se gledale zarade i potrošačka korpa, većini građana bi bila oduzeta. Ja sam hteo da kažem, mnogo ljudi je do pre nekoliko godina radilo za minimalac od 27.000 dinara, a pošteno su zarađivali i dodatno, od dodatnih poslova, to ne znači da to nije legalno. Predlažem da se ispitaju svedoci ko je kupio splav od moje majke.

Vučeljić: Pošto je suđenje sada krenulo iz početka, rekao bih da ostajem pri svakoj svojoj reči. Kada sam uhapšen, uhapšen sam za otmice i tri ubistva, rekao sam da su pogrešili, pa su mi odredili pritvor za dva ubistva, gde nestade ubistvo za pet sati ja ne znam. Određen mi je pritvor da nisam ni video tužioca, a posle mesec dana mi je tužilac stavio na teret da sam davao kola za prenos droge i prao novac. Sve sam negirao, a u optužnici piše da sam se branio ćutanjem. Tužilac je onda odustao od ovih krivičnih dela. Sada vi izdajete kola koja ste teškom mukom zaradili, a pri tom znate da ako neko to radi vašim vozilima ona mogu da vam budu oduzeta, onda vam nešto ozbiljno fali u glavi. Onda se pojavljuje klinac I. S. koji je kampovao na stadionu i svi ga znamo, kaže da mu je Sale dao naočare i ja se optužujem za otmicu. Zamislite, ja imam firmu na stadionu, uđem u kafić da popijem piće, sretnem kampera, dam mu naočare i ja sam optužen za otmicu. Pa jel vi stvarno mislite da je I. S. mogao da uhodi Belivuka i Miljkovića?

I. S. je, podstimo, prema optužnici jedina žrtva koja je preživela torturu na stadionu Partizana. Kako se navodi, on je otet jer su vođe grupe sumnjale da ih špijunira i u prostorijama na stadionu je preživeo jezivu torturu i silovanje posle čega je pušten.

Vučeljić: Imamo posla s jednim ozbiljnim lažovom. I. S. je ozbiljan lažov, nije svestan šta radi. ozbiljan je materijalista.

15.27 - Lakićević i Andrić za govornicom

Za govornicu je izašao optuženi Nemanja Lakićević i izjavio da ostaje pri odbreni koju je ranije izneo i u kojoj je tvrdio da nije član kriminalne grupe i da nije ni na koji način saučestvovao u ubistvu svog prijatelja Zdravka Radojevića.

Posle kratkog izlaganja Lakićevića, za govornicu je izašao optuženi Marko Andrić iz Niša.

Andrić: Ostajem pri svemu što sam rekao. Biću kratak. Želim da naglasim da tužilaštvo u vezi sa mnom ima samo da ponudi moje razgovore sa verenicom u stanu, koji su rekla kazala. Međutim, time se zadrlo u moj privatni život, jer je stan nepovrediv. Razgovori koje sam vodio sa verenicom u njenom stanu u kom smo živeli četiri godine, nisu nikakav dokaz. Za svaki razgovor ja mogu da vam ukažem na tačno vreme u svakom danu, da dokažem da se radi o tom stanu. Ja se neću ponižavati da objašnjavam ono što nam svima vređa inteligenciju, a tužilaštvo lagano, ako hoće neka me kako me terete za ovo jedno, optuže za sva ubistva.

15:08 - Okrivljeni nastavljaju sa iznošenjem odbrane

Za govornicu izlazi optuženi Nemanja Đurić, koji je sledeći na redu da iznese odbranu. Za govornicu je izašao noseći svesku u rukama.

Đurić: Ja bih govorio samo o postupanju tužilaca i svedocima saradnicima, što bi se reklo o onome što me boli.

Sudija: Možete da iznese dokazne predloge, ali smo u fazi iznošenja odbrane.

Đurić: Recite vi meni šta ja da radim ako se u budućnosti razdvoji predmet. Neću ponvaljati, reći ću sve iz mog ugla. Svedoci oštećeni su dobili status posebno osetljivih svedoka i saslušavani su bez nas, ali su tužioci obmanuli i njih govoreći im da su rešeni nestanci. Najbolji primer je Jelena Veličković, koja je prepoznala supruga Gorana Veličkovića po stopalima i ramenima. Znamo da DNK Lazara Vukićevića u kući ne postoji, da Mirko Gligorijević nije prepoznao sina Aleksandra Gligorijevića. Tužilac meša uviđaj sa pretresom, pretresa se kuća bez vlasnika, izvodi optužene bez znanja suda na razgovore. Dalje, optužnica kaze Miljković je namamio Zdravka Radojevića kao prodavac oružja, a svedoci saradnici to ne kažu. Dalje kaže Lalić peglao Vukićevića, čupao nokte Veličkoviću, Lalić kaže nije bilo pegle. Kaže optužnica nas pet guralo crevo Veličkoviću da ga udavimo, Lalić kaže bilo crevo da ga oživimo.

Inače, Đurić je prvi optuženi koji je pomenuo pokojne čija su ubistva okrivljenima stavljena na teret. Izlaganje je nastavio osporavanjem dokaza pribavljenih putem Skaja.

Đurić: Pretres u Livadicama, znamo da nije doveden vlasnik kuće Vlade Draganić, skinut je pečat.

Podsetimo, svi optuženi do sada ospravali su zakonitost drugog pretresa kuće u Livadicama, odnosno Ritopeku, u aprilu 2021. kada je otkrivena tajna prostorija u kojoj su prema optužnici mučeni i ubijani oštećeni.

Đurić: Sada malo o I. S. Ne veruju kada kaže da ga je Lalić silovao, ali mu veruju za ostale. Tužilac ga je u stvari podučavao da kaže da ga je silovao Spasojević, ali pošto je molio tužioca da ne bude on pošto treba da se ženi, tužilac je rešio da silovatelj bude Šejić. To je modus operandi tužioca Ivanića, manipuliše, čovek koji je ostrašćen i nema moralnu etiku.

Sudija: Molim vas da ne govorite na taj način o tužiocima.

Đurić: Mnogo je manipulisano. Pokazane su im Skaj slike, pa su bile na televiziji, pominjane se doživotne kazne. Pa Bum bum radio, na kom mi slušamo poruke od naših porodica. Bila je poruka Spasojeviću od devojke "vidimo se za 20 godina". I ja sam dobio još jedno pismo u kom mi se nudi da govorim nešto, potpisali su ga moji roditelji.

Optuženi Đurić je potom u sudnici izjavio da su svedocima okrivljenima "nametnuti branioci".

Đurić: Svedoke okrivljene kao mečke vodaju od predmeta do predmeta, kao da su oni jedini svedoci. Moram ovo da kažem, za lažno svedočenje kazna je pet godina. Voleo bih da svedoci okrivljeni ovde priznaju da su lagali, pa da idemo svi kući. Njihove priče se ne poklapaju sa optužnicom, nema materijalnih dokaza.

Izlaganje je nastavio uvredama na račun tužioca Zorana Babića.

- Nisam se okomio na tužioca Babića, liči na debelog harmonikaša, koji nas je ovde mučio - rekao je Đurić nakon čega je ponovo reagovala sudija.

Sudija: Ja vas opominjem.

Đurić: Nisam čuo da ste opomenuli tužioca kada je pretio Budimiru. Neću vas više mučiti. Hvala prijatno.

15:07 - Tužilac napustio sudnicu

Sudsko veće se vratilo u sudnicu i saopštilo da se današnji glavni pretres prekida do donošenja odluke. Za reč se javio tužilac tužilac Saša Ivanić.

Nije traženo moje izuzeće, tužba je zastupljena, nema potrebe da odlažemo - rekao je tužilac Saša Ivanić.

Sudija: U pravu ste, tužba je zastupljena.

Advokat Lazarević: Mi izuzeće Ivanića nismo tražili.

Sudija: Nastavićemo onda.

Tužilac Babić čije je izuzeće traženo napustio je sudnicu.

14:45 - Traže izuzeće tužioca

Za reč se odmah javio Marko Miljković koji je izašao za govornicu i zatražio izuezeće tužioca Zorana Babiža.

- Ne znam da li je namerno gasio mikrofon ili ga nije čak ni palio. Tužilac je direktno pretio Milošu Budimiru. Mi to nismo mogli da čujemo ali nam je prepričao Budimir. Mi ćemo svakoga ko je nekoga prevario, nazvati prevarantnom. Pretio je Budimiru po život i telo, tako m to doživljavamo. Njihove pretnje na nas ne utiču. Pokušavao je i tužilac Saša Ivanić, ali bezazleno. Sve je to šuplja priča kao i ovo - rekao je Miljković.

Sledeći je za govornicom Veljko Belivuk.

- Pridružiću se ovome što je rekao Miljković. Ali, meni koji sam rekao da se tužilaštvo braani ćutanjem što je defakto i dejure ste upozorili. Ako ovde prete tužioci optuženima, šta rade tek u svojim kancelarijama? Pretili su i ranije, ništa niste rekli. Njihov način ponašanja je takav da kada prete ne uključuju mikrofon. Zanimljivo je da sve pretnje njihove ne ostanu zabeležene i nema ih u transkriptu. Zamolio bih vas, kada govore neka uključe mikrofon a ne da mumlaju i da mi ne čujemo ništa - rekao je Belivuk.

Za govonicom je i Miloš Budimir.

- Bio sam zbunjem pretnjama, koje ste i vi imali prilike da čujete. Kada sam ga pitao jel vi to meni pretite, odgovorio je "pretim, videćeš". Tražim da se pogledaju kamere da se vidi šta mi je tačno tužilac Zoran Babić rekao - rekao je Budimir.

Pošto su se optuženi vratili u bokst u kom sede u pratnji stražara, javio se i njihov branilac advokat Dejan Lazarević.

Svi mi prisutni branioci u sudnici čuli smo jasno i glasno. Suđenje je počelo korektno i zakonito ali se bojim da će krenuti u drugom pravcu ako tužilac nastavi ovako i ne smogne snage da se kontroliše. Trebalo bi sam da se izuzme i da izjavu zašto je tako reagovao na Marka Budimira, ili je to bila zakasnela reakcija na Marka Miljkovića.

Tužilac Saša Ivanić koji sa kolegom Babićem postupa u predmetu rekao je da predlaže da se ovaj zahtev za izuzeće odbaci.

Sudsko veće je odredilo pauzu od 10 minuta kako bi odlučilo o ovom predlogu.

Autor: Dubravka Bošković