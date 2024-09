BLIŽI SE KRAJ ISTRAGE ZA UBISTVO MALE DANKE ILIĆ! Roskić o slučaju koji i dalje potresa Srbiju: Očekujem da će optužnica biti podignuta (VIDEO)

Advokat Radiša Roskić, nekadašnji načelnik BIA, rekao je za Pink da očekuje da će optužnica za ubistvo male Danke Ilić biti podignuta.

Istraga ubistva dvogodišnje devojčice Danke Ilić uskoro se bliži kraju, a s obzirom na to da zvanično pristižu i poslednji rezultati koji se tiču veštačenja nadzornih kamera u Banjskom polju i Borovu, očekuje se da se vidi kako će se to odraziti i na podizanje optužnice.

Advokat Ivan Duzlevski je rekao da su veoma oprezni, da se faza istrage bliži kraju, gde je svaki novi dokaz čist dobitak. Dodaje da prema onome što su do sada čuli, da nije neki preveliki optimista u ovom slučaju.

Roskić je rekao da se slaže sa tim da aktuelna situacija i razum nalažu jednu uzdržanost.

- Ono do čega je Tužilaštvo tokom istražnih radnji došlo, može biti ono čemu možemo da se nadamo, jer to javnosti zapravo i nije poznato do kraja - rekao je Roskić.

Kako kaže, očigledno je i poslednji napor i naredba za veštačenje video dokaza ide u prilog toj tezi.

- Optužnica bi morala biti doneta imajući u vidu činjenicu koliko ovaj predmet ima opšti značaj izaziva u našoj javnosti. Očigledno, sudeći po onome što mediji objavljuju, iskaz majke se poklapa sa onim do čega se došlo veštačenjem ovih video materijala - rekao je Roskić.

Kako kaže, važna je činjenica da moramo razumeti da je rok od 6 meseci vezan za status osumnjičenih u tom predmetu.

- Imamo pravo da se nadamo da osim ustanovljenih činjenica, postoji ipak još nešto što Tužilaštvo zna. Očekujem da će optužnica biti podignuta. Ona će ići na potvrdu Višeg suda u Zaječaru - rekao je Roskić.

Ističe da bi posle toga trebalo da usledi i da se uđe u fazu glavnog pretresa. Kako kaže, ukoliko ne bude podignuta, optuženi će biti pušteni na slobodu.

- Bitno je da se iz utvrđenih činjenica i okolnosti može smatrati opravdana sumnja da su izvršili ovo ubistvo - rekao je Roskić.

