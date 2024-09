OSTAO SAM SAM ZA JEDNO VEČE! Otac čija je ćerka ubila majku: Zatekao sam užas, ne želim nikome da se desi ovakva nesreća

Najdan Cvetanović čija se ćerka Marina (44) sumnjiči za ubistvo njegove supruge, odnosno svoje majke Zorice (69), rekao je da je zatekao užas u kući i da nikome ne želi da se desi ovakva nesreća.

- Zatekao sam taj užas, jeste. I ne želim nikome da se desi ovakva nesreća. Nije moja ćerka toliko i na taj način nasilna. Nisam siguran da li je to sama mogla da uradi, pogotovu što je to majka u pitanju. Ona je sada smirena, okupana i na sigurnom mestu. Rade se još dokazi pa će da se vidi tek šta je tu bilo. Sahrana je danas u 12 sati i ja nikome neću da kažem ni reč ako dođe jer moram dostojanstveno da ispratim suprugu. Sve će to policija da istraži - rekao je Najdan za Kurir.

Ubistvo se dogodilo u niškom naselju Nikola Tesla.

Ovaj nesrećni čovek je bio u vreme ubistva supruge na mestu Banjsko polje gde čuva koze. Kada je uveče došao kući, video je užasnu sliku svoje supruge u lokvi krvi.

- Ostao sam sam, za jedno veče, u ovoj kući. Zvao sam drugu ćerku da mi dođe. Teško mi je zbog svega što se desilo. Kažem, nikome ne želim da se ovo desi - rekao je Najdan Cbetanović za Kurir.

Marina je te večeri prošla kroz sokak, komšije su je videle. Ubrzo se nešto posle 20 sati u nedelju stvorila policija u ovom delu naselja Nikola Tesla. Komšije su bile u šoku, a Marine nigde nije bilo.

Ona je dan kasnije, u ponedeljak, pronađena kod fudbalskog terena Delnice. Sedela je sva raščupana i mokra od kiše kada je pronašao jedan od meštana naselja pored fabrike "Nisal". Ceo dan i veče, ona je bila u šumi izgladnela i žedna.

Prema rečima nekih njenih rođaka, ovo za šta se sumnjiči, krivicu snosi samo njeno neadekvatno lečenje tokom godina. Kako kažu, to bi njeno mentalno oboljenje moglo da se stavi pod kontrolu uz adekvatnu i redovnu terapiju. Ona je nažalost to odbijala tako da je došlo do najgoreg.

Autor: Marija Radić