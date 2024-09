LALIĆ O NAJSUROVIJEM UBISTVU KLANA Šifra je trebalo da bude 'evo ti je roba'. Podelili su uloge, a onda je krenula akcija

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje organizovanoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka, čiji pripadnici se optužnicom terete za sedam ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja.

S obzirom na to da su na prethodnom suđenju optuženi završili sa iznošenjem odbrane, sudija je za danas najavila početak svedočenja okrivljenih-saradnika Srđana Lalića, Nikole Spasojevića i Bojana Hrvatina.

U sudnicu su uvedeni i Belivuk i Miljković, koji borave u pritvoru u Ustaničkoj ulici.

Lalić o ubistvu Nikole Mitića

Lalić: Mi smo tada već od škaljarskog klana imali informaciju da se radi opservacija stadiona i da se pripremaju ubistva Veljka i Marka. Pokušavali smo da identifikujemo ta lica. Informacije smo dobijali od Zema, koji je bio infiltriran u škaljarski klan. Znali smo da postoje dve lokacije, Stadion i Titov grob. Toga dana smo se skupili i pokušali da identifikujemo ta lica. Nismo napravili neke specijalne rezultate pa se skovao plan da popodne Veljko i Marko krenu od kuće Dejana Lazarevića jer je tu manje gust saobraćaj. Odlučili smo da koristimo radio vezu, imali smo motorole na stadionu, one su podeljene. Koristili smo i Skaj.

Kako je naveo, podelili su se u tri ekipe koje su pokušavale da utvrde da li Belivuka i Miljkovića neko prati.

Lalić o ubistvo Aleksandra Gligorijevića Pukija

Lalić: Radnje koje su prethodnile otmici u ubistvu jesu tekle tako da je on prišao Veljku i Marku da im ispriča da se sprema ubistvo njih, da može to da raši, doneo je crni snajper koji je posle i nađen na stadionu.Tu je ostavljen jer su pretpostavili da postoji Gligorijevićev DNK. Pretpostavili su da je hteo da ih prevari i da odigra duplu igru. Veljko mu je da bi to proverio pozajmio golfa i meni rekao da ga ozvučim. Ispalo je da je slagao da treba da ode na neki sastanak a nije. Tako su vođe donele odluku da ga likvidiraju. Podelili su uloge, moja je bila da sa Miljkovićem budem u pratnji, braća Budimir su ga namamila nekom marihuanom, rekli su mu da dođe do Beton hale, pokupili su ga i krenuli ka Ritopeku. Mojom škodom smo ih pratili Miljković i ja, da proverimo da ga ne prate neka druga lica ili policija. Mi smo svratili i kupili neke namernice, javljeno je da je savladan. U kući su ga sačekali Veljko, Janković, Draganić i Miloš Budimir.

Lalić: Signal je trebao da bude "evo ti je roba". Miloš Budimir mi je pričao da nisu odreagovali na signal, da ga je on udario pesnicom u glavu, da su ga ispitivali da se kleo da nema veze sa tim, da nije imao zle namere. Miljković i ja smo krenuli ka kući, tada prvi put ustvari vidim kuću. Marko Budimir je nosio bermude, sat, lanac i šnalu od kajša od Gligorijevića. Mi smo otišli ka kući braće Budimir u kući i tamo smo to u kanal bacili. U kotlarnici kuće smo zapalili delove garderobe. Proveli smo još neko vreme. Marko je ostao tu, ja sam dobio nove zadatke da proverim Gligorijevićev Skaj. Nisam iz komunikacije mogao da zaključim da se radi o izdaji, ali je bilo kasno, on je u kući već odavno bio savladan i ubijen. Opet sam dobio nove zadatke, pozvali su me da dođem do kuće i da ih vratim u Beograd. Tu sam video, Veljka, Marka i Jankovića u krvavim kombinezonom. Rekli su mi da ga je lišio života Belivuk takođe udarcima sekirom. Na leđima su mu urezali reči "izdaja" i "Trajko". Video sam fotografije, neke su optužnici a video sam i one koje nisu u optužnhici. Oni su ga raskomadali i rekli su mi da treba da se spustimo do reke. Išli smo Veljko, Marko, Spasojević, Vlade Draganić i ja. Vozilom smo otišli, uvek smo to isto radili. Džakovi su bili uvezani u parovima, bili su uvezani preko ramena i vrata. Spustili smo se do reke, istresli smo sadržaj tako što smo džakove sekli s donje strane. Na povratku smo palili džakove.

Ponovio je da su ostatke prosipali i palili džakove na isti način posle svakog zločina.

Lalić o ubistvu Gorana Veličkovića

Lalić: U namamljivanju Goksija je učestovao Hrvatin. On je hteo da kupi dva pištolja, postoje slike tog oružja, namamljen je na kupovinu tog oružja. U otmici smo učestvovali ja Marko, Veljko, Dejan Tešić, Miloš Budimir. Krenuli smo sa stadiona kombijem fijat doblo, koji je pozajmljen od nikih mlađih navijača. Otišli smo u zasad kukuruza, tu ima oranica. To je Zaklopača, na putu kuće ka Ritopeku, u njenoj blizini. Tu smo se sakrili u kukuruze. Ja i Miloš Budimir smo dan ranije otišli, on je odvezao smarta u blizini klinike Aurora, našao je mesto koje nije pokriveno kamerama. To vozilo je kasnije koristio Hrvatin da ga dovze. Marko Miljković je imao ulogu da BMW-om blokira ulaz kada ga dovezu. Kasnije su došli Nebojša Janković i Nemanja Đurić. Kada je Hrvatin dovezao Gorana, signal je bio "policija", mi smo ga čuli i istrčali. Veljko ga je udario par puta, ja sam imao lisice, vezali smo ga i ubacili u kombi. Predstavili smo mu da je u pitanju policija i hapšenje. Otišli smo do kuće u Ritopeku. Veljko ga je ponovo šutnuo, izgubio je jedan ili dva zuba, ispljunuo ih je kada smo mu skinuli traku sa uta. Tokom ispitivanja ja sam mu armiračkim klještima slomio nokat palca na nozi. Bio je ispitivan, ali nije nikoga namestio od drugara, hrabro se držao. Došao je Miljković. Lišio ga je života velikom sekirom. Goran je legao na jednu fosnu, Marko mu je sa dva udarca sekirom skoro potpuno odvojio glavu od tela.

Lalić: Potom je Veljko uzeo sekiru, ovojio mu je stopala i klavu od tela. Na leđima mu je krvlju ispisnao "Korać pi..o". U tim zadnjim fazama smo tu bili Miloš Budimir, Veljko, Marko i ja. Marko je uzeo njegov telefon i počeo da kuca sa njima, od njegovih drugara je tako pribavio neku drogu. Uveče mi je dao nalog da uništim telefon.

Narednog dana, kako je svedok saradnik naveo, Belivuk, Janković, Spasojević, Miloš Budimir, Vlade Draganić i on su ponovo došli do kuće.

Lalić: Tada sam prvi put video taj proces, Veljko Draganić su isitnili telo, stavili u mašinu. Ostaci su spakovani u šest džakova, prvo najlonske pa predveče. Ostaci garderobe su bili paljeni na platou uokviru kuće, na travnatoj površini. To je radio Veljko, ja sam mu donosio stvari. Predveče smo ponovo došli do kuće džipom hjundai, koji je bio pozajmljen, pokupili smo džakove i spustili se do rekel. Tamo smo prosuli sadržaj džakova u reku. Draganić je posle rešio ostatak džakova. Ima tu još mnogo detalja, verovatno ćete me pitati.

"Zaklinjem se da ću govoriti..."

Srđan Lalić je za sudskom govornicom, koja se nalazi na sredini sudnice. Okrivljeni su od ovog dela sudnice, odvojeni staklom. Na samom početku svedok saradnik se zakleo da će govoriti istinu i da ništa neće prećutati.

Lalić: Ostajem pri svemu što sam rekao ranije. Veljka poznajem dugi niz godina, a Marka znam od 2016, upoznao sam ga kao Veljkovog druga. Marko je u to vreme bio u zavadi sa Vlasitimirom Miloševićem.

Sudija: Govorite o onom što je predmet ovog suđenja.

Lalić: Kriminalna grupa je formirama od strane Veljka i Marka. Može da traje satima, pričao sam ranije o skaju, strukturi. Što se tiče Gorana Mihajlovića imam posredna saznanja, Miljković mi je po dolasku iz inostranstva u Srbiju pričao o tome, video sam i fotografije njega vezanog za stolicu u klanici u Ritopeku. Rekao mi je da mi da ga je namamio momak po imenu Šuntić. Posle njegovog ubistva, prisvojili su od njega izvesnu količinu oružja, drogu, mašinu za tabletiranje. Objasnili su mi detaljno kako je otrovan cijanidom.

Uz jake mere dovedeni do Specijalnog suda

Uz zvuke sirena i povremenu obustavu saobraćaja na trasi od Centralnog zatvora do Specijalnog suda optuženi pripadnici klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji borave tamo u pritvoru, prebačeni su u sud.

Autor: Dalibor Stankov