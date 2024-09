POLOMLJENI PRSTI I NOŽ ZARIVEN U GRUDI: Komšije o monstruoznom ubistvu ugostitelja iz Boljevca! 'Možda su umislili da je pun para'

Prve komšije monstruozno ubijenog Sime B. (90) iz sela Bogovina kod Boljevca, kao i ostali meštani još uvek ne mogu da se oporave od šoka. Ovo selo ne pamti ovakvo svirepo ubistvo.

- Sa Simom i njegovom Rosom koja je preminula pre godinu dana družimo se preko 40 godina. Moj suprug i Sima su drugovali još iz mladosti. A Rosa i ja svakoga dana bile smo jedna kod druge. Mi više kod njih, pomagala sam joj za sve što treba. Bili su imućniji i medju najuglednijim ljudima u selu.

On je držao kafanu "Bolji život" nekada je stalno išao po vašarima, pomagao je ljudima. Neko ga je voleo, neko ne, jer je bio u mladosti vetropir, tri, četiri puta se ženio, ali je dobar čovek, jako dobar komšija i žao mi je zbog ovakvog ubistva kao da mi je otac ili rođeni brat, kroz suze priča prva komšinica Nata Stojković (60) i nastavlja.

- Da je želeo da se odseli sad pod stare dane to nije tačno. On je hodao sa štapom , ali je vozio svoj auto "Jugo" do pred samu smrt .

Dolazio bi skoro svakodnevno kod nas na kafu i da se ispričamo. I kod njega je uvek bila puna kuća kao nekada kada je držao kafanu. Po ceo dan je neko dolazio i odlazio. I te subote poslednji put kada smo se sreli ujutru pozvala sam ga na kafu, nije mogao jer su mu radnici radili na kući.

Kako smo čuli u selu, već je kuću prepisao unuku koji ga je i najčešće od najbližih obilazio. Jednom prilikom u šali mi je rekao: ,,Nato prodaću kuću. Ja sam na to odgovorila, čekaj da kažem sinu i ćerki možda bi oni kupili. Našta je komšija Sima rekao kroz smeh, nemaš ti te pare! Ja ću je prodati za nekoliko milijardi! To je bila samo šala na koju smo se svi smejali.

Ponedeljak 9. septembar ujutru pamtiću dok sam živa. Komšinica Snežana krenula je kući od nas da dete dočeka iz škole i videla sanitet i policiju isred Simine kuće. Tada smo saznali da je mučki ubijen a pre toga mučen, jer su ga Mića koji je često išao kod njega i sin Ljubiša pronašli vezanog u strašnom stanju. Kako kažu, sa polomljenim svim prstima na rukama i sa nožem zarivenim u grudi, tako smo čuli od ljudi koji su se tu zatekli kada je došla policija, priča uznemireno prva komšinica Nata.

Ne može od šoka da se oporavi ni Žarko Stojković (78) koji se sa Simom družio više od 40 godina.

- Toliko smo provodili vremena zajedno samo što nismo spavali u istoj kući. Držao je kafanu, išao po vašarima sa njom, imao šatre, ja sam muzičar, svirao sam kod njega, družili smo se ceo život sve do ove poslednje subote. Ja inače ne vidim, oslepeo sam ali Sima mi je uvek bio tu , pomagali smo se. Ne mogu da zamislim da ga više neću čuti , niti popiti kafu sa njim, priča Žarko Stojković iz Bogovine, komšija i drug ubijenog čoveka.

- Ne znam da se sa nekim svađao. Jednom pamtim tu sa komšijom Slavkom Bosancem, ali to je bila komšijska čarka i pomirili su se ubrzo. I ni sa kim više. Ko je ovako nešto mogao da učini da ovako ubije starog čoveka, ne mogu da shvatim. Jedino da su neki neraščišćeni računi iz mladosti , ali da se toliko čeka da dođu na naplatu, ne mogu da poverujem ni u to jer u tom slučaju moraš biti pravi psihopata. Ili su neki mislili pošto je držao kafanu dok je mogao da ima dosta para, ne znam.

Policija će verovatno sve da otkrije, jer nije nam svejedno kada znamo da se ubica šeta možda okolo. Nikada nisam imao posla sa policijom, ovo je prvi put sada da sam tamo kročio, jer smo supruga i ja kao prve komšije pozvani da damo iskaz, veli starina Žarko koji je utučen i potresen zbog smrti svog druga i komšije kome ni na sahranu nije mogao da ode.

Podsećamo, Sima B. (90) koji je mučki ubijen sahranjen je juče na seoskom groblju u Bogovini.

Autor: Aleksandra Aras