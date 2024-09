Jezive reči komšija Kristine Joksimović, ubijene u Švajcarskoj: Nisu mogli ni da naslute šta se dešava u kući užasa

Iza savršeno žutih zidova porodične kuće u selu blizu Bazela, Kristinu Joksimović (38) zadavio je, kako se sumnja, njen muž Tomas (41), koji ju je potom raskomadao i delove njenog tela samleo u blenderu.

Sada, osam meseci nakon ovog uznemirujućeg zločina, stepenice koje vode do velike dvojne kuće obrasle su korovom.

Imanje u bogatom delu Biningena, koji meštani zovu "zlatno brdo" zbog "krema bogataša" koji žive u ulicama s pogledom na Rajnu i Bazel, je sada napušteno.

Komšinica para, koja deli zid sa Kristinom, rekla je za Daily Mail da "nikada nije ni čula da se par svađa" i da je shvatila šta se desilo tek kada su policijska vozila stajala u nizu ispred kuće, a policajci obilazili komšije radi ispitivanja.

"Poznavala sam je samo kao komšinicu i viđala je ponekad u našoj zajedničkoj garaži. Strašno", rekla je, dodajući da nikada nije mislila da bi nešto slično moglo da se desi u Švajcarskoj, a kamoli u njenoj neposrednoj blizini.

Vrata njihove zajedničke garaže i dalje imaju ostatke policijske trake za obeležavanej mesta zločina, baš kao i ulazna vrata kuće.

Pored ulaznih vrata stoje napuštene dve stolice i mali sto, koji su često bili deo Kristininih objava na društvenim mrežama tokom njenih trudnoća.

Otac jedne porodice, čiji prozori gledaju na Kristininu kuću, rekao je da je ono što se dogodilo "užasno" i "katastrofalno", posebno s obzirom na njene dve male ćerke.

"Bio je to manijak. Nikada ne biste pomislili da bi nešto slično moglo da se dogodi ispred vaših vrata, ali to je bio pojedinac koji nije normalan", rekao je on.

Rekao je i da ga je saznanje da je imao "manijaka" koji šeta po kraju ostavilo bez reči.

"Nisam je dobro poznavao, ali svi su imali samo reči hvale za nju", dodao je.

Druga žena koja živi u komšiluku rekla je da je često pozdravljala Kristinu dok je šetala svog psa.

"Zaista je tragično. Kada čujete šta se dogodilo i kako... Nikada ne znate šta se dešava iza zatvorenih vrata", rekla je ona.

Dodala je da je bila "šokirana" da se ovako nešto desilo u njenom selu.

"Živimo u balonu ovde. Većina ljudi koji žive na 'zlatnom brdu' su relativno bogati", rekla je žena koja živi nekoliko kuća dalje od mesta zločina.

Jedan od stanovnika ispričao je da je prisustvo policije u mirnom komšiluku povećano od kada je Kristina ubijena, ali je jedna žena koja živi preko puta njene kuće izjavila da je to premalo i prekasno.

"Policija je bila pozvana u njenu kuću ranije i nisu je zaštitili. Ne verujem da bi ovo ovako daleko došlo da su ozbiljno shvatili Kristinu prvi put kada ih je pozvala."

"Žene prijavljuju, ali im kažu 'ti si ga isprovocirala'. Ne štite žene ovde. Policija i sistem su zakazali da je zaštite."

"Doživela sam nasilje u porodici od strane svog bivšeg partnera i trebalo je izuzetno dugo da policija dođe, više od 30 minuta, i kada su konačno stigli, rekli su mi da je to njegova kuća i da može da razbije vrata."

"Takođe su me pitali: 'Šta si uradila? Zašto te udario? Šta si uradila pre toga?'", dodala je.

Majka malog dečaka, koji je otprilike istih godina kao i Kristinine ćerke, rekla je da ljudi i dalje dolaze i ostavljaju cveće i sveće na zidu ispred kuće.

I dalje, na zidu visokom oko metar stoje desetine saksija sa orhidejama i drugim cvećem, kao i dve uokvirene slike majke dvoje dece.

Kristinin leš je pronađen u njenoj kući, a obdukcija je otkrila da je majka dvoje dece zadavljena pre nego što je raskomadana baštenskim alatom, nožem i testerom.

Njen muž, koji je u lokalnim medijima imenovan pseudonimom Tomas, ostaće u pritvoru pošto mu je Federalni sud u Lozani odbio žalbu, pošto je priznao da je ubio svoju ženu.

Kristinin muž je navodno tvrdio da ju je ubio u samoodbrani nakon što je ona krenula na njega nožem. Zatim je navodno rekao da ju je raskomadao - "u panici".

Istražitelji su rekli da je Tomas pokazao "nedostatak empatije i hladnokrvnost nakon što je ubio svoju ženu" i ispoljio "sadističko-sociopatske osobine" u njihovoj psihološkoj proceni, dok su tužioci izjavili da je biznismen zgrabio bivšu partnerku za vrat i udario je.

Autor: Dalibor Stankov