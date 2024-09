Meštani sela Veliki Krčmir otkrili stravične detalje maltretiranja Lj. A. i njegove majke zbog novca.

Razbojnici su u selu Veliki Krčmir juče upali u kuću Lj. A. i njegove majke i iznudili 20.000 evra, nakit i dukate, a meštani ističu da su u strahu jer se ovako nešto nikda nije dogodilo u njihovom selu, te veruju da je Lj. A. bio tipovan.

- Ili je neko ko živi u selu ili neko ko je živeo u selu. U svakom slučaju neko je znao da se radi o čoveku čiji je otac ranije radio u Austriji - kaže meštanin sela za Blic i ističe da je sutradan video pretučenog Lj. A. koji je izgledao strašno:

- On je bio sav natekao u licu. Nije mogao da se prepozna. Oči su mu bile crvene. Sa strane gde su mu rebra sve je bilo modro jer su ih tukli i šutirali. Pitali su ga: "Gde su pare?!". On je rekao: "Nemojte da me bijete.". Tražili su 100.000 evra a on im je rekao nemam imam samo 200.000 evra. Sigurno ga je tipovao neko ko je znao da mu otac radi u Austriji - kaže on.

Pre nego što su upali u kuću, razbojinici su ugasili svetlo ispred kuće, a onda počeli da lupaju na vrata.

- Kako im je on otvorio vrata tako su skočili na njega i odmah ga vezali. Vezali su i njegovu majku čim se pojavila i onda je krenulo iživljavanje. U selu niko ništa nije primetio jer su oni došli pravo pred njegovu kuću. U seoskoj prodavnici koja se nalazi koja se nalazi nekoliko stotina metara odatle ništa nisu primetili jer oni nisu prolazili kroz centar sela već su došli pravo pred kuću - kaže meštanin, dok Lj. A. nije želeo da govori:

- Rekla nam je policija da nikakve izjave ne dajemo dok se istraga ne reguliše - rekao je on.

Kod pacijenta Lj.A., kako je potvrđeno iz UKC Niš, utvrđeni su višestruki prelom rebara, prelom poda orbite, mnogobrojni hematomi lica i ruku.

- Pacijentkinja B.A stara 80 godina zadobila je hematome nogu i ruku. Pacijenti su nakon opservacije otpusteni kući - rekli su iz UKC Niš.

Autor: Dubravka Bošković