'KAŽU DA JE UZROK SMRTI NEPOZNAT, A TVRDE DA JE PAO' Otac mladića koji je pronađen MRTAV na Kalemegdanu očajan - Jedna stvar ostaje MISTERIJA!

Aleksa Milosavljević (19) iz Sokobanje nađen je mrtav 18. avgusta na Kalemegdanu ispod zidina oko 2 sata iza ponoći.

Njegov otac Dragiša kaže da mu je saopšteno da mu je sin pao sa 20 metara visine i navodi da mu je to veoma čudno iz više razloga.

"Moj sin Aleksa nađen mrtav na Kalemegdanu. Navodno je pao oko 2 sata noću sa zidina, sa bedema, sa visine od 20 metara. To je deo gde ima nekoliko klupica, nema kamera i nije obezbeđeno područje. Rekli su mi da je uzrok njegove smrti - nepoznat. Kako onda može da se zna da je pao? Obdukcija je urađena, ali meni ništa ne govore. Moj tast, Aleksin deda je kiropraktičar, prepipao ga je, rekao je da nema nijednu slomljenu kost. On je imao samo hematom na glavi. Ništa nam nije jasno, kako se to dogodilo, šta je bilo te noći?", drhtavim glasom za Telegraf priča otac Dragiša.

Kaže da mu je rečeno da bez nalaza toksikologije, nadležni "neće ništa dalje da rade".

"Čekaju nalaze toksikologije. Prvo sam mislio da nešto neko neće da mi kaže, a onda sam shvatio da mora da se čeka. Ali eto, zašto ne pogledaju kamere te druge po Kalemegdanu. Ako je bio tamo nemoguće da ga nijedna nije snimila. Da vidim sa kim je bio, da li uopšte bio tamo... Kažem to ovako, jer ne znam ništa. Samo nešto da mi kažu, eto, mislim da bi mi bilo lakše, da bi dobio barem neki mir, a ne ovako", priča on.

Navodi da se kobnog dana njegov pokojni sin posvađao sa svojom bivšom devojkom sa kojom je živeo u stanu na Voždovcu.

"Oni su zajedno iznajmili taj stan, onda su raskinuli. Moj sin je trebalo da ostane tu da živi, a ona da se iseli. Međutim, ona je dovela i drugaricu, umesto da se pakuje da se iseli. Tog dana su se njih dvoje posvađali. Moj sin se onda vratio na posao, radio je u brzoj hrani, na girosima, i gde je odatle otišao, sa kim, kuda... Eto, voleo bih da znam", kaže Dragiša u očaju.

Navodi da je tog dana u Beograd došao i otac bivše devojke njegovog pokojnog sina.

"On je seo u autobus za Beograd iz Niša u 19 časova. Zašto je došao posle njihove svađe, to samo oni znaju, meni su više verzija priče rekli. Ne upirem prstom ni u koga, samo kažem da oni jesu krivi što se moje dete u to doba našlo na ulici, umesto u stanu u kojem je živeo. Eto, ja sam došao da uzmem stvari od sina iz tog stana, oni su me pustili dole na ulaz. Pa na šta to liči, moje dete je tu živelo, ona ostaje tu da stanuje... Spustili su mi njegove stvari i to je to. Ne znam više šta da kažem... osim da molim da mi se istina kaže što pre", zavapio je Dragiša Milosavljević.

Autor: Iva Besarabić