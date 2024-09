Evo šta je ODALO UBICU? Svi detalji monstruoznog ubistva u Boljevcu: Sin razvalio vrata, pa zatekao oca vezanog za stolicu

D. B. (46), osumnjičen da je u selu Bogovina svirepo ubio Simu Balaševića (90) poznatog po nadimku Piculj, nekadašnjeg gazdu najpoznatije kafane "Bolji život" u Boljevcu, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru i branio se ćutanjem.

Njemu se, podsetimo, osim ubistva, na teret stavlja i jedno razbojništvo koje je, kako se sumnja, počinio u Podgorcu.

On je uhapšen nakon 9 dana potrage, a u međuvremenu policija je privodila mnoge, pa i jednog muškarca starog 37 godina za koga se sumnjalo da bi mogao biti potencijalni počinilac ovog zločina.

Mrtvog Simu Balaševića Piculja pronašao je sin. Naime, obzirom da ga nije bilo nekoliko dana, do Simine kuće je došao jedan muškarac, zvonio na vrata, pokušavao da uđe, a kada je video da nema odgovora, pozvao je njegovog sina.

Sin je došao i razvalio vrata. Unutra je zatekao oca vezanog za stolicu, sve i jedan prst mu je bio slomljen i imao je nož zariven u grudi.

Da se u kući na ulazu u selo nalazi beživotno telo Balaševića policija je obaveštena 9. septembra oko 15 sati.

Ubica ušao kroz prozor

Ubica je u kuću žrtve najverovatnije ušao kroz prozor sa zadnje strane, vezao ga je, a potom mučio.

Prve komšije pokojnog Sime, Nata i Žarko Stojković su nakon ubistva otkrile detalje ovog horora:

"Družili smo se sa njim jako dugo, bili smo kao jedna kuća. Ja sam se družila sa njegovom ženom koja je preminula prošle godine. Žarko je svirao kod njega, jer on je imao kafanu, poznavao ga je 46 godina. Svi smo u šoku! Ovo je neverovatno, selo ne pamti ovakvo ubistvo. Eto, videli smo ga u subotu ujutru, pozdravili se, trebalo je da dođe na kafu, ali nije. Znate, on je bio veoma vitalan, jeste išao na štakama, ali je vozio kola, juga. Ima sina, snaju i unuka. Nisu često dolazili, ali jesu ga obilazili. Čuli smo priče da je kao hteo da se seli u Vrnjačku Banju, pa je prodao kuću, ali to nije tačno, kuću je ostavio unuku. Pa gde da se seli sa 90 godina", kažu oni za naš portal.

Dodaju da je bio dobar čovek i da ako je neko čekao tolike godine da mu se osveti za nešto ako mu se Piculj zamerio davno, onda je pravi psihopata.

"Ovo je uradio psihopata! Pa on je bio vezan za stolicu, slomljen mu je sve i jedan prst, imao je nož zariven u grudi. Katastrofa! Tu scenu je zatekao njegov sin koji je provalio u kuću. Strašno!", kažu oni.

Autor: Snežana Milovanov