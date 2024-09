ZBOG DUKATA BRUTALNO TUKLI MAJKU I SINA! Pokrenuta istraga protiv nasilnika, evo kako su se branili kod tužioca

Više javno tužilaštvo u Nišu pokrenulo je istragu protiv petorice osumnjičenih muškaraca iz Kovina, Niša i okoline Niške Banje za brutalno razbojništvo nad Lj.A. (59) i njegovom majkom B.A.(80)

Više javno tužilaštvo u NIšu pokrenulo je istragu protiv petorice osumnjičenih muškaraca iz Kovina, Niša i okoline Niške Banje koji se sumnjiče da su 21.avgusta u Velikom Krčimiru učestvovali u brutalnom razbojništvu nad Lj.A. (59) i njegovom majkom B.A.(80), od kojih su oteli oko 20.000 evra, nakit i veću količinu dukata. Dvojica osumnjičenih koji se terete da su direktno tukli i mučili žrtve odbili su da odgovaraju na pitanja tužilaštva dok su trojica njihovih saizvršilaca iznela svoje odbrane. Više javno tužilaštvo zatražilo je da se svima odredi pritvor, o čemu će odlučivati Viši sud u Nišu.

-Više javno tužilaštvo u Nišu 18. septembra donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih I.B. (54), D.S. (31), N.R. (27), i M.L. (50) zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo razbojništvo u saizvršilaštvu. Takođe, pred Višim javnim tužilaštvom u Nišu postupak se vodi i protiv osumnjičenog M.S. (31) zbog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Osumnjičeni I.B., M.L. i M.S. na saslušanju pred VJT u Nišu izneli su odbranu dok su se D.S. i N.R. branili ćutanjem odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu. Nakon saslušanja postupajući javni tužilac VJT u Nišu predložio je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Nišu da odredi pritvor protiv svih osumnjičenih - navela je glavni javni tužilac VJT u Nišu Borica Mitić.

Da podsetimo, dvojica prvoosumnjičenih N. R. i D. S., obojica iz Kovina, terete se da su u dogovoru sa I. B. upali u kuću Lj.A. i njegove majke B.A., vezali ih i tukli a potom od njih oteli oko novac i dragocenosti. M. L. se sumnjiči da ih je sačekao u vozilu i odvezao a M. S. da je nakon razbojništva skrivao N. R. i D. S.

Kako je "Blic" pisao, razbojnici koji se sumnjiče za ovu krađu su upali u kuću Lj.A. i B.A. 21.avgusta oko 21 čas, vezali ih i tukli, a potom od njih oteli novac, nakit i dukate.

Meštani za Lj. A. i njegovu majku imaju samo najlepše reči, pa ih još više pogađa to što se njima dogodilo.

- Lj. A. je je divan čovek. Otac mu je godinama radio u Austriji i od tog novca je napravio kuću. Primao je i deviznu penziju pa su zato razbojnici posumnjali da ima neku ušteđevinu. Upali su u kuću u 21 sat, a on je otvorio vrata zbog svoje dobrote jer je mislio da je nekome potrebna pomoć. Desi se da nekome stane auto, da ostane bez goriva, pa da mu je potrebna pomoć a njegova kuća je na ulazu u selo pored puta. Čovek je krenuo u kupatilo da se sprema za spavanje ne sluteći kakav će se užas desiti njemu i njegovoj majci - ispričala je jedna meštanka sela Veliki Krčimir kod Gadžinog Hana koja je iz straha zamolila za anonimnost.

Čim su razbojnici upali u kuću, odmah su vezali i Lj. A. i njegovu majku. Njemu su vezali ruke iza leđa a starici sa prednje strane. Nakon čega je krenulo maltretiranje kako bi saznali gde kriju ušteđevinu.

- Ne znam čime su ih tukli, ali je u toj kuhinji gde su bili vezani svuda bilo krvi. Lj.A. su udarali pesnicom u glavu, krv mu je curela iz nosa, a šutirali su ih i nogama. Tražili su 100.000 evra. On im je dao sve što imao oko 20.000 evra, nakit i dukate i čovek više stvarno nije imao. Ali oni su bili uporni i nastavili su da ih muče i batinaju. Kad su videli da nemaju više novca od toga koliko su uzeli posle tri sata, oko ponoći, oni su se pokupili i pobegli iz kuće - ispričala je meštanka.

Kada su razbojnici pobegli iz kuće, 80-godišnja starica je smogla snage da dopuzi do noža koji je bio na podu i da ga dohvati jer su joj ruke bile vezane sa prednje strane. Uspela je da preseče povez kojim je bila vezana i da potom oslobodi i sina a nakon toga i da preko fiksnog telefona pozove rođake iz sela da obaveste policiju.

- Srećom su baki bile vezane ruke sa prednje strane jer zbog godina nisu mogli da joj vežu ruke sa zadnje strane pa je uspela da dohvati nož i da se oslobodi. S obzirom u kakvom su bili stanju i koliko su krvarili da ona to nije uspela da uradi pitanje je da li bi preživeli ili bi možda iskrvarili do jutra - kaže meštanka.

Lj.A. i njegova majka su bili do te mere pretučeni da su ih komšije jedva prepoznale.

-Kada sam ih sutradan videla, skoro sam pala u nesvest. Lj. A. je bio potpuno modar. Oči mu se nisu videle koliko je otekao. Razbojnici su ih tukli skoro tri sata. Kuhinja u kojoj su bili vezani je bila puna krvi - ispričala za "Blic" jedna meštanka Velikog Krčmira.

- Nakon opservacije i dijagnostike kod pacijenta Lj.A. utvrđeni su višestruki prelom rebara, prelom poda orbite, mnogobrojni hematomi lica i ruku. Pacijentkinja B.A stara 80 godina zadobila je hematome nogu i ruku. Pacijenti su nakon opservacije otpusteni kuci - kažu u UKC Niš.

Tipovani

Komšije iz sela sumnjaju da je Lj.A. tipovao neko iz sela ili neko ko je živeo tu i znao njihove porodične prilike.

- On je bio sav natekao u licu. Nije mogao da se prepozna. Oči su mu bile crvene. Sa strane gde su mu rebra sve je bilo modro jer su ih tukli i šutirali. Pitali su ga: "Gde su pare?!". On je rekao: "Nemojte da me bijete.". Tražili su 100.000 evra a on im je rekao nemam imam samo 20.000 evra. Sigurno ga je tipovao neko ko je znao da mu otac radi u Austriji - kaže meštanin.

Ugasili svetlo ispred kuće

Razbojnici su, pre nego što su upali u kuću, ugasili svetlo ispred njegove kuće, a zatim počeli da lupaju na vrata.

- Kako im je on otvorio vrata tako su skočili na njega i odmah ga vezali. Vezali su i njegovu majku čim se pojavila i onda je krenulo iživljavanje. U selu niko ništa nije primetio jer su oni došli pravo pred njegovu kuću. U seoskoj prodavnici koja se nalazi koja se nalazi nekoliko stotina metara odatle ništa nisu primetili jer oni nisu prolazili kroz centar sela već su došli pravo pred kuću - kaže meštanin.

Žrtva nije želela da daje izjave:

- Rekla nam je policija da nikakve izjave ne dajemo dok se istraga ne reguliše - rekao je on.

Teške povrede

Kako su rekli iz UKC Niš, nakon opservacije i dijagnostike kod pacijenta Lj.A. utvrđeni su višestruki prelom rebara, prelom poda orbite, mnogobrojni hematomi lica i ruku.

- Pacijentkinja B.A stara 80 godina zadobila je hematome nogu i ruku. Pacijenti su nakon opservacije otpusteni kući - rekli su iz UKC Niš

