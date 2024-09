'Da je otac Kostu K. vodio u crkvu, do zločina ne bi došlo' Otac ubijene Angeline iz Ribnikara: Porodica je osnov

Vlada Srbije usvojila je odluku da se 3. i 4. maj ustanove kao Dani sećanja na žrtve masovnih ubistava, kao i Zaključak o usvajanju Programa za podršku sprovođenja mera u cilju sprečavanja porodičnog i vršnjačkog nasilja u 2024. za koji je opredeljeno ukupno 55.000.000 dinara.

Imajući u vidu da je jedan od osnovnih ciljeva Vlade Srbije sistemska podrška u pogledu sprečavanja porodičnog i vršnjačkog nasilja, Programom se utvrđuju ciljevi, promovisanje primera dobre prakse, podrška u sprovođenju mera i podizanju kapaciteta profesionalaca za primenu propisa, kako bi bili u stanju da prepoznaju i adekvatno reaguju u slučajevima nasilja.

Ovom odlukom, podstiče se izgradnja kulture sećanja na stradale i šalje jasna poruka da žrtve ne smeju biti zaboravljene, kao i da ovakvi tragični događaji ne smeju da se ponove, saopšteno je na sednici Vlade Srbije.

"Ovo je jedna od dobrih odluka Vlade koja ide u smeru da se žrtve nikada ne zaborave i da se angažuje celo društvo i sve institucije, da se smanji maksimalno rizik ponavljanja ovih zločina i tragedija. Opasnost postoji od toga da se ovo može ponoviti, tako da bi svaka Vlada, kao i naša, učinila sve da se žrtvama učini podnošljivijim život, hvala im za ovu odluku", kaže Aćimović.

Odluka je doneta na predlog Ministarstva prosvete, a na inicijativu Viktimološkog društva Srbije, koju je podržala Radna grupa za uspostavljanje Memorijalnog centra u znak sećanja na žrtve masovnog ubistva u oglednoj OŠ "Vladislav Ribnikar".

"Mogu da kažem da polako, ali naziru se dobri koraci nekoliko ministarstava koji rade na sistemskom rešavanju ovakvih problema. To su Ministarstvo informisanja, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo zdravlja, to je jako dobro, bave se preventivom, to ne daje odmah rezultate, ali je jedini način da se ovakve stvari ne dešavaju", rekao je Aćimović.

Na sednici Vlade predložene su različite aktivnosti koje bi doprinele podizanju svesti javnosti, posebno mladih o tome kako sprečiti da se ovako tragični događaji ponove. Počev od školske 2024/2025. godine Ministarstvo prosvete je u pravilnicima o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovnih i srednjih škola utvrdilo obeležavanje Nedelje sećanja i zajedništva, kao negovanje kulture sećanja i odavanja počasti nevinim žrtvama - učenicima i mladima kroz primere dobre prakse realizovane tokom školske godine, razvoj i promociju humanosti, empatije, tolerancije, poštovanja i dijaloga.

"Prošle godine smo sarađivali sa Ugostiteljskom školom, video sam koliko ta deca učestvuju u ovakvim događajima, jer to pokreće mlade na razmišljanje o empatiji, da im ne bude svejedno za ono što se dešava oko nas. Važno je raditi to svugde i tokom cele školske godine, ali ta nedelja koja je posvećena sećanju i ematiji je jedan veliki plus u ponašanju i odluci Ministarstva prosvete. Mi nismo imali do sada praksu da shvatimo da je destruktivan sadržaj interneta taj koji na jedan podmukao način vaspitava decu da izvrše ovakve strašne zločine i samoubistva, to je nešto što sada dolazi u svest ljudi i institucija. Na tome posebno treba raditi, pa tako i u našoj fondaciji, da se edukuju nastavnici, ali i druge službe, poput bibliotekara, da im se da materijal iz kog oni mogu da čitaju, ali i da daju narodu da i oni čitaju i da iz toga saznaju kakve su sve konkretno opasnosti pa da to znanje prenesu na decu. Naravno i sa decom treba raditi, to je jedan dugotrajan i težak zadatak, niko ne može da garantuje da se ovo neće ponoviti, ali mi moramo učiniti sve da se smanji rizik od toga", objašnjava Aćimović.

Humanitarni rad fondacije "Angelina

Fondacija "Angelina" organizovala je humanitarne revije, a modele ubijene devojčice Angeline Aćimović su nosile devojčice iz domova za decu bez roditeljskog staranja iz Beograda, Novog Sada, Pančeva, Kraljeva, Negotina, kao i povređene devojčice iz Dubone i Orašja, i devojčice iz odeljenja VIII/2, razreda koji je pohađala Angelina, kojima su te haljine i poklonjene.

"Mi imamo akciju koja je tradicionalna, biće u maju, ko ne može da priušti haljine i obuću za maturu mi ćemo mu omogućiti to, imaćemo i dobrotvorni koncert, prikupljaćemo sredstva za decu sa Kosova i Metohije, ta dva događaja radićemo svake godine. Sada radimo na knjizi koja će biti od 150 strana, da bi deca mogla da je čitaju, ona će govoriti o opasnostima na internetu i kako se zaštititi. Radićemo i na predavanjima i tribinama, gde god se možemo uključiti da dopremo do ljudi i da im objasnimo koje su opasnosti", rekao nam je Anđelko Aćimović.

"Prvostepena presuda do kraja godine"

U Višem sudu u Beogradu pre nedelju dana Miljana Kecmanović, majka dečaka koji je 3. maja prošle godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro dece i čuvara te škole, dopunila je svoju odbranu. Sledeće suđenje zakazano je za 8. oktobar i biće održano u zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici.

"Sud radi svoj posao vrlo ažurno i vrlo brzo, biće onako kako se presudi. Znamo da nijedna porodica, ni Kecmanovići ni Blažići, ne prihvataju svoju objektivnu odgovornost u procesu dešavanja ovog zločina, a objektivna odgovornost je evidentna. Poražavajuća je činjenica da oni to ne prihvataju. Sve što smo očekivali nismo dobili, a očekivali smo da se iskreno izvine i prihvate svoju krivicu, ali to nažalost nije se desilo ni u jednom ni u drugom slučaju. To govori da je porodica mesto gde deca treba da dobiju osnov vaspitanja. Kada idemo u crkvu ili neki manastir, prva rečenica koju nam kažu sveti oci jeste 'da ga je vodio u crkvu, ovo se ne bi desilo'. Očekujemo da ovaj slučaj dobije epilog do kraja godine u prvostepenoj presudi, to će se desiti ", rekao je za kraj razgovora otac ubijene devojčice Angeline.

Autor: Dalibor Stankov