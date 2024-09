Direktori škola o stravičnom nasilju u Pančevu: Niko u ovoj priči nije dobio, a odgovorni smo svi (VIDEO)

Snimak krvničkog prebijanja devojčice u Pančevu objavljen je na mrežama i veoma je uznemirujuć.

Kako se navodi u opisu snimka, tri devojčice od 16 godina krvnički prebijaju drugu devojčicu od 15 godina i to sve zbog dečka. One je brutalno udaraju, obaraju na zemlju, a zatim šutiraju i čupaju.

Može se videti i da je dosta dece okolo, ali niko ne reaguje i ne meša se.

Napominje se i da je snimak nastao u Pančevu kod Hemijske škole, i da je veoma uznemirujuć.

Direktor škole Darko Eger kaže da se treba vratiti korak unazad jer se detalji stravične tuče još uvek ne znaju.

- Jedna stvar je do sada jasna, a to je da se do sada niko nikom nije obratio. To je možda i najznačajniji deo na koji treba obratiti pažnju. Javnost je postala informisana preko društvenih mreža, ali ne samo javnost nego i državni organi - kazao je Eger i dodao da se niko od aktera nadležnima nije obratio.

Direktorka škole Daniela Pavić kazala je da je kojim slučajem videla svoje dete na smiku poput ovog, onda bi to shvatila kao najveći životni poraz.

- To znači i da preuzimam odgovornost za postupke svog deteta. Ne samo da bih doživela poraz da mi je dete nasilnik, već i da stoji kao nemi posmatrač, bez empatije da treba da nasilje spreči,odgovornost za takve stvari bi imala ja kao roditelj, Iz ugla prosvetnog radnika, škola mora da reaguje - rekla je Pavić.

Kako je navela, škola ima mogućnost da samo radi na pojačanom vaspitnom radu.

- Devojčice koje su vršile nasilje su devojčice od 15, 16 godina, teret javnosti, osuda društva, teret odgovornosti nosiće čitav život, tako da niko u ovoj priči nije dobio, a odgovorni smo svi - istakla je Pavić.

