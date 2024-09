Protiv Vladimira Kecmanović i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka koji je 3. maja prošle godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio 10 osoba, pokrenuto je šest sudskih postupaka. Jedan krivični, zbog kog bi mogli da završe u zatvoru, i preostalih pet, u kojima se traži nadoknada štete, zbog kojih bi oni mogli da ostanu bez dinara.

Neposredno nakon zločina, Kecmanovići su pokušali da prodaju imovinu ili je prenesu na rodbinu. Međutim, ovo im nije pošlo za rukom. Kompletna imovina je popisana i zabranjeno im je da njome raspolažu, a spisak je podugačak.

Imovina Kecmanovića

Vladimir Kecmanović u svom vlasništvu ima stan na Savskom vencu od 87 kvadrata i automobil marke "mercedes". Spisak imovine majke Miljane Kecmanović znatno je duži. Stan kod Vukovog spomenika od 47 kvadrata i parking mesto. Polovina stana na Vračaru od 57 kvadrata, polovina stana na Zvezdari od 91 kvadrata. Tu je i polovina porodične kuće i pomoćnog objekta u Nišu.

U njenu imovini spada i 25 ari poljoprivrednog i građevinskog zemljišta i njiva u Nišu i okolini Paraćina, ali i automobil "fiat 500", nakit i hartije od vrednosti.

Međutim, oni će bez dela imovine ostati i pre završetka suđenja. Jedan od advokata tražio je nadoknadu dela troškova, pa su Miljani Kecmanović i izvršitelji nedavno oduzeli automobil "fiat 500" koji će biti prodat, a već duže vreme joj se odbija i polovina plate.

'Da li će imovina Kecmanovića, nezvanično procenjena na blizu milion evra, biti rasprodata Da li će roditelji završiti iza rešetaka? O tome su u emisiji "Blic Uživo" govorile urednica Hronike u Blicu Bojana Bogosav i psihološkinja Jelena Kenić.

Imovina možda ne bude dovoljna

Zastupnik oštećenih porodica ubijene dece i čuvara u ovoj parnici traži od tuženih da isplate milionsku naknadu za pretrpljene duševne bolove, patnju i strah. Kako Bojana Bogosav objašnjava, imovina Kecmanovića može biti rasprodata, zato što moraju da se prvo namire sudski troškovi, a potom i ono što bude presuđeno tokom postupka, odnosno svih tih parnica.

"Sud može da donese odluku da se isplati određeni iznos za svaku porodicu, odnosno svaka porodica po tri člana najmanje, kako bi se namirio sav taj trošak, odnosno parnični postupak. Tako da njihova imovina možda u nekom trenutku i ne bude dovoljna da namiri sve te troškove i samim tim se zbog toga i odbija deo plate Miljane Kecmanović da bi za svaki slučaj, ukoliko dođe do situacije da ona nema dovoljno imovine, moglo da se sve to namiri", objašnjava Bogosav.

Kecmanovići pokušali da sakriju imovinu

Psihološkinja Jelena Kenić kaže da su Kecmanovići pokušali da sakriju imovinu jer su shvatili da će ono što sledi biti verovatno jedan dug proces.

"To je njima verovatno bilo jasno već na samom početku i znali su da će ljudi koji su ostali bez svoje dece sigurno biti i nemilosrdni i vrlo uporni u traženju onoga što smatraju da su na neki način izgubili", rekla je Kenić.

Na pitanje "da li je normalno da u takvoj situaciji Kecmanovići razmišljaju o novcu i imovini", psihološkinja odgovara:

"Za svakog od nas pojam "normalno" je različit. Dakle, i način kako su ti ljudi živeli možda bi se mogao za njih nazvati normalnim i možda bi neki ljudi to nazvali normalnim porodičnim životom, ali možda može da se kaže da nisu bile baš tako normalne kako bi većina ljudi prosudila. Dakle, normalno je iz ugla očiju onih, odnosno iz očiju onih koji o tome sude različito i svako ima pravo da ima neki svoj način života, ali dok ne ugrožava prava drugih ljudi, koji imaju isto tako prava na svoj normalan pogled na život."

"Gubitak porodica nastradalih je trajan"

U Višem sudu u Beogradu juče je održan parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanovića, te smo ponovili imali priliku da vidimo potresne scene.

Kako psihološkinja Jelena Kenić kaže, porodicama je ostalo samo da traže odštetu, ali je njihov gubitak nenadoknadiv i trajan.

"Sa vremenom tim ljudima će biti užasno teško, njihova bol neće prestati, pa prema tome, možemo samo da zamislimo kako je njima kada prolaze sve ono što prolaze u ovom procesu. Tako da, ne znam šta bih rekla, mogu samo da kažem da se jako saosećam sa porodicama i tu nema mnogo šta da se kaže osim saosećanja", rekla je psihološkinja.

Osvrnula se i na nadmeni stav Kecmanovića, za koji je rekla da nesumnjivo smeta roditeljima žrtava.

"I pre početka suđenja utisak je bio da Kecmanovići deluju distancirano od onoga što se dogodilo i da pokušavaju da 'operu ruke' od onoga što je to dete učinilo. To je dominantni utisak i nas sa strane i roditelja koji su izgubili decu i to se do sada nije promenilo," primećuje psihološkinja Kenić.

Kenić ističe i da nikakav novac neće moći da zadovolji pravdu, već da novac koji potražuju od Kecmanovića predstavlja simbol da je porodica Kecmanović prihvatila i priznala zločin koji je počinio njihov sin i da je čin potražnje potpuno na mestu.

Što češća suđenja

Još uvek se ne zna do kada će sudski proces trajati, ali Bojana Bogosav kaže da ima saznanja da je sadašnji predsednik Višeg suda u Beogradu zamolio i naložio sudijama da se suđenja u parnici zakazuju što češće, kako bi se ova agonija okončala što pre.

"Stvarno se suđenja zakazuju gotovo svakog meseca po jedno suđenje od pet postupaka. Znači svake nedelje mi imamo otprilike po jedno suđenje o slučaju Ribnikar", istakla je Bogosav.

Autor: Dalibor Stankov