Isplivala prepiska sa Skaja nakon likvidacije vođa škaljaraca! Evo kako su ratovali Belivuk i Zvicer

Ubistvo vođe škaljarskog klana u Atini Igora Dedovića i njegovog saradnika Stevana Stamatovića 19. januara 2020. prema navodima optužnice odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer platio je milion evra, ali se zbog raspodele novca optuženi Veljko Belivuk naljutio na njega.

Dva dana posle zločina u restoranu u Atini, Beliuvk je, kako se navodi u optužnici, preko Milinka Brašnjovića, koji je jedan od egzekutora, poslao besnu poruku:

- Prosledi im ovu poruku. Momci samo da se vrate živi i zdravi za BG, naše je da ih čuvamo. Nema potrebe da ulazimo u sitna crevca. Meni je Nikita kao familija, ali sam kriv što sam pustio da ostali dogovaraju i pregovaraju u naše ime. Momci su pokazali ko su i kakvi su. Poredimo ih sa stubovima i pucačima u prozore, to nije korektno. Ja znam šta su uradili, šta god ko pukušavao sada da mi objasni i pojasni je prazna priča. Samo nam vratiti momke u BG, a mi ćemo se brinuti o njima to nije vaša briga.

Brašnjoviću ako ubije Dedovića kog u komunikaciji oslovljavaju sa Lisac.

Radoje Zvicer: Nije ga sam radio, jer ja ne mogu biti lud da kažem jednome milion, a rade četvorica. Ova dva su drali, Leptir (Petković) i Vojnik (Tomić) su bili pozadi. Vojnik je ispalio pet metaka od toga tri kroz prozore one. Kažem ti, nije realno, ne zato što su moji, ali glupo je da dobiju svi isto. Ja mislim da ovo treba platiti milion 600/400. Odbiti im izvlačenje iz zatvora.

Milan Vujotić: Svi su pucali. Ne znam kako su neki bili bolji, a neki lošiji.

Radoje Zvicer: Ljudi budite realni, dajemo milion i imamo skoro još toliko da platimo adrese, 30 ljudi što je tragalo, vaš izlazak iz zatvora, prebačaje i da ne pominjem sitne cifre od po par hiljada, pa da se odnosite prema milionu kao da je 100h. Vi ste ubili kapitalce, ali niko od vas nije pričao sa nama što traži niti smo što obećali. Mi smo tu bili da vas dovedemo, odvedemo i izbavimo iz svega koliko je u našoj moći. Još ste govorili "radićemo džabe" i sad ne valja milion?!

Milovan Zdravković: Poneli su se prema milionu kao prema 200h.

Radoje Živković: Zadovoljni su, pišem sa njima.

Radoje Zvicer: Mesari isplaćeni, sad idemo dalje.

O ubistvu u Atini, u istrazi Javnog tužilaštva za organizovani kriminal iskaze su dali i svedoci-saradnici u postupku koji se vodi protiv Belivuka zbog sedam ubistava, Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević. Lalić i Spasojević govorili su o tome da je posle likvidacije u Atini Belivuk bio ljut na Zvicera zbog isplate i da ga je čak izbrisao sa Skaja.



- Bio sam prisutan kada su se Veljko i Marko dopisivali sa Zvicerom, jer je to ubistvo trebalo da bude plaćeno milion evra za izvršioce, direktni izvšioci, ljudi koji su povlačili obarač su Brašnjović i Lainović. Međutim, posle tog izvršenja Zvicer se predomislio i odlučio da svoj četvorici isplati, navodno, ukupno milion, odnosno da podeli na jednake delove što su Veljko i Marko (Miljković) negodovali, čak je Veljko i obrisao sa kripte Zvicera i tražio mi je da mu napravim novi nalog i da ga ne dajem nikome. Međutim, Miljković ga je posle ubedio i rekao, mislim ja sam bio tu, rekao je: "Ne brini ništa, znam ja kako ću to da rešim" i oni su se faktički ponovo povezali. To je bila neka da kažemo svađa - ispričao je svedok-saradnik Lalić u istrazi.

Autor: Snežana Milovanov