U Specijalnom sudu u Beogradu danas se održava ročište Urošu Blažiću i njegovom ocu Radiši.

U zgradu suda su stigle ožalošćene porodice žrtava, koje su i ovog puta došle zajedno. Takođe, oni su i sada na sebi imali majice sa fotografijama ubijenih, dok im je na leđima pisalo "Živite 4.5.2023."

Završeno ročište, na sledeće će biti pozvani veštaci

Stefan Stefanović potom je naveo da je Miroslav Miša Todorović, otac ubijenog Dalibora Todorovićazatražio da se opet sasluša jer ima neka nova saznanja. Što je sudija odobrila i konstatovala da će to uraditi na sledećem ročištu koje je zakazano za 21. oktobar. Na sledećem ročištu očekuje se svedočenje Andrijane Mitrović iz Malog Orašja koja je teško ranjena u maskaru. Takođe, pored nje pozvani su ostali svedoci, a sudija je navela da se uruči poziv porodici Gavrilović iz Kragujevca kod kojih je nakon zločina krio Uroš Blažić.

- Za sledeće ročište pozvaćemo i veštake - rekla je sudija Lidija Jovanovski pre nego što je suđenje završeno.

Lesić ponovo u sudnici

Sudija Lidija Jovanovski zatim je pozvala svedoka Milana Lesića u sudnicu, kome je prethodno pozlilo. Lesić je naveo da je sada dobro i da može da nastavi sa svedočenjem. Svedok sedi na stolici ispred govornice gde je na pitanje advokata Uroša Blažića rekao da poznaje Nikolu Đorđevića, kao i da su se ranije družili. Nakon ovog odgovora svedok je uz pratnju stražara napustio sudnicu u Ustaničkoj ulici.

Predsednica sudskog veća Lidija Jovanovski navela je da su dobili zdravstvene nalaze oštećene Jelene Ajdinović, putnice u taksiju koji je kobne večeri oteo osumnjičeni ubica Uroš Blažić. Pročitano je da ona ima visokorizničnu trudnoću i da neće moći da prisustvuje do daljnjeg na ročištu. Nakon toga za reč se javio branilac Stefan Stefanović koji je rekao da je svedočenje i dolazak Jelene Ajdinović jako bitan i da bi ona trebala da dođe na ročište.

Svedočenje potpukovnika Puhača

Svedok Predrag Puhač svedočio je nakon Savića i naveo da je Radiša Blažić, njegov kolega. bio arogantan i prepotentan.

- Sada sam potpukovnik. 1994. godine, potpukovnik je došao na privremeni rad. Tada sam i upoznao Radišu Blažića. On je bio u bateriji, ja sam bio u drugoj. Tada sam čuo od njega, da je bio u Istočnoj Slavoniji, da je bio haos, da je mogao da uzme ko šta hoće, oružje koje je Vojska Jugoslavije proglasila nekorisnim, prema mojim saznanjima sam čuo da su kod njega pronađene dve puške. To je samo tamo moglo da se nađe, to je švercovano oružje. To u magacinu JNA nije postojalo. On se hvalisao time. On nije uhapšen, nego kada je pao avion u Buđanovcima, tu noć sam bio jedini koji je pokušao da pronađe pilota. Kada smo stigli do aviona, shvatili smo da je da je američki avion. Radiša Blažić je pokušao da odnese delove aviona kući. To sam video svojim očima - rekao je svedok koji je dodao da Blažić nije bio u sudnici sa njih zbog ukradenih bombi.

- Čuo sam da je bila pokrenuta disciplinski postupak protiv Radiše Blažića. Hteo sam da dodam da je Blažić bio arogantan, prepotentan, često je bio na bolovanjima. Sedeo je sam u kancelariji i čitao novine, bio je u nekom svom svetu. Priče da je krvario za ovu zemlju, ja bi voleo da vidim gde je to on radio.

- Hteo sam da kažem da vam niko od kolega iz vojske neće reći nijednu lepu reč za njega. Stalno se hvalio, uvek su mu bila puna usta sebe - rekao je ovaj svedok.

Uroš Blažić plakao zbog majke

Kako Kurir nezvanično saznaje, kada je za sudsku govornicu došla Biljana Blažić ona je gledala u Radišu Blažića svog supruga.

- Nakon što Biljana nije pogledala Uroša Blažića, svog sina koji je počinio zločin, on je počeo da plače. Briznuo je u plač, toliko je plakao da se tresao - kaže naš dobro obavešten izvor koji je sedeo u publici na suđenju.

- Kada je završila svedočenje, Biljana je opet pogledala u pravcu supruga koji sedi u drugom delu boksa. Kada je na svedočenje došao Marko Blažić, kako saznajemo, gledao je u Uroša Blažića, tražio ga je pogledom, ali ga nije video. - Marko je gledao Uroša, ali pošto se brzo okrenuo video je samo okrivljenog oca Radišu kog su okružila tri stražara u boksu za okrivljene.

Svedočenje policajca Aleksandra Savića

Policijski službenik Aleksandar Savić svedočio je nakon Markovića. - Radim kao forenzičar, a u bio sam na oduzimanju oružja od Radiše Blažića u decembru 2021. godine kada je narušio red i mir. Nakon što se oružje oduzme tada se vrši provera i osoba ostaje bez oružje sve do okončanja postupka. Bio sam na licu mesta kada je oduzeto oružje, ali na adresi nismo ga zatekli u kući jer je bio na poslu. Kasnije smo stupili u kontakt nekoliko sati kasnije i došli smo u kuću njegove majke. Tu smo došli i dao mi je to oružje koje je imao u legalnom posedu. Dve lovačke puške koje su registrovane. Ništa više nije doneo, da ja znam - rekao je svedok

Svedok Stefan Marković: Kod njih se uvek pucalo

Svedok Stefan Marković, inače automehaničar došao je za sudsku govornicu nakon što stao je za govornicu i položio zakletvu rekao je da ostaje pri svemu što je do sada rekao.

- Uroša i Radišu poznajem ceo život, ali se nismo družili. Nikada nismo bili u sukobu, i živimo na nekih 600 metara. Hteo bi da kažem da se kod njih uvek pucalo za slavu, Božić, ma stalno se pucalo. Pucalo se uvek kao da je ratno stanje i Uroš je isto pucao. Svi su pucali, i Marko i Uroš je kao mlad pucao dali su mu pištolj da pucao tada na svadbi. Video sam ga svojim očima - rekao je na pitanje tužioca Ivana Konatara, a potom je dodao:

- Ljudi su se plašili da se ne zapali selo, imali su i svetleće rakete. Svi smo znali da se uvek puca iz njihove kuće.

Na pitanje advokata Stefana Stefanovića kada je kobnog dana video Uroša Blažića on je rekao:

- Video sam ga to veče, negde oko 20.30 sati ispred prodavnice u Duboni. Uroš se parkirao kolima ispred i tada je iz kola izašao neki nabildovani, istetovirani maldić sa kačketom na glavi. Niži je za glavu od mene, a ja imam 2,2 metra - rekao je on.

Ponovo se javio tužilac Konatar

Javni tužilac Ivan Konatar javio se za reč i rekao da je iskaz, odnosno odbrana Radiše Blažića lažna s obzirom da je on pitan da li zna nešto o nestalim bombama, kao i da li je vođen disciplinski postupak protiv njega povodom nestalih bombi, on je rekao da se ne seća i da ne zna ništa o tome.

- Ovim dolazimo do toga da Radiša Blažić nije dao iskrene odgovore - zaključio je Konatar.

Svedočenje kolege Radiše Blažića

Svedok Goran Miletić iz Inđije, inače kolega Radiše Blažića sa kojim je bio u vojsci došao je za sudsku govornicu. Odgovarajući na pitanja javnog tužioca Ivana Konatara, rekao je da starijeg Blažića zna od 1997. jer su služili zajedno u Rumi, gde mu je Radiša Blažić bio nadređeni. - Kada su u pitanju nestale bombe, to je bilo u Buđanovcima 1999. Radiša Blažić je bio komandir čete, dobio sam naređenje da zadužim dve ručne bombe i 150 metaka za automatsku pušku da bi on imao na terenu za ličnu odbranu. Otišao sam sa dva vojnika koji su bili na odsluženju vojnog roka do magacima. Video sam da su u jednom sanduku pokidane i prevrnute bombe, ali nisam odmah znao šta se dešava, šta tačno fali. Onda sam video da su neke nestale sa kutijom, a da je negde ostala kutija, ali bez bombe. Čini mi se da je nestalo 11 ili 12 komada - rekao je svedok Miletić i dodao da tvrdi da Radiša Blažić to znao. - Blažić je imao zaduženu pušku, dođe kod mene u magacin da uzme to oružje, ode na zadatak, a potom vrati tu pušku meni - kaže svedok.

Svedočenje Milana Lesića, onesvestio se za govornicom



Svedok Milan Lesić, prijatelj Uroša Blažića koji ga poznaje nekoliko godina unazad, rekao je da je nekoliko meseci pre zločina dobio informaciju od okrivljenog da će da počne da trenira u teretanu, kao i šta će sve od suplemenata da koristi.

- Ostajem pri svemu što sam rekao u tužilaštvu, hteo sam da kažem da sam bio kod njega kući u Šepšinu, pokazivao mi je imanje, njive i pričali smo o životnim stvarima - rekao je on i dodao da je poslednji put video Uroša pre nego što je otišao u Nemačku, a čuli su se poslednji put vezano za voće i orezivanje.

Do drame u sudnici došlo je kada je advokat Nebojša Perović imao zamerku i primedbu na svedočenje Milana Lesića jer smatra da je njegovo svedočenje sračunato, i kako je moguće da ne zna ništa o Blažiću a družio se sa njim. Nakon toga svedok se srušio za govornicom i pao u nesvest.

Tada su stražali pritrčali i pružili prvu pomoć mladiću, davali su mu vodu i stavili ga na stolicu. Nakon toga je sudija rekla da se svedok izvede iz sudnice, kako bi mu se pružila adekvatna pomoć.

Nebojša Perović je zatim naveo: - Ja mislim da nema smisla da čovek koji se onesvestio čeka da se vrati da svedoči. Njegova izjava je sračunata, da bi podržala izjavu okrivljenog da nije on kriv, već neki preparati - rekao je advokat Perović.

Svedočenje Anje Talić

Nakon nje je za govornicu izašla svedok Anja Talić sa kojom se Uroš Blažić kobne večeri posvađao, gde je navela da je on na društvenim mrežama veličao kriminal.

- Vređao me je na mrežama, moju majku, sestru. Govorio je ružne reči za nas i da sam glupača koja prodaje patike, pa šta ako prodajem patike. To je bila obična svađa koja je započeta tako što me je on izbrisao sa mreža, pitala sam ga zašto je to uradio, tako je sve krenulo. To je bila grupa za druženje, gle su se svi zezali. Dva puta sam videla Uroša i tada se ponašao sasvim normalno - rekla je ona odgovarajući na pitanja tužilaštva.

Advokat Petar Luković pitao je zašto ju je zvao takođe svedok Viktor Đorđević, ona je rekla da se ne seća i da je tada bila veoma uznemirena. Takođe je rekla da nije istina da je pretila Urošu Blažiću i da mu nije napisala: "Šta ćeš sada kada ode tvoj sensei?", a inače ova poruka se nalazi u prepisci koja se nalazi u spisima predmeta.

Kako je zatim dodala rekla je da je Uroš Blažić veličao kriminal i da je imao fotogrfaije Kristijana Golubovića, kao i da je pričao o filmu "Južni vetar".

Svedočenje bivše devojke Uroša Blažića

Anastasija Đorđević, bivša devojka Uroša Blažića, zatim je detaljno svedočila.

- Nemam ništa da dodam, ostajem pri svemu što sam rekla u tužilaštvu. Na pitanje tužioca Olivere Milojević da li je videla pištolj, navela je:

- Videla sam pištolj ispod jastuka kada sam zavukla ruke ispod jastuka. Tada sam ga pitala šta će ovo ovde, on mi je rekao da se on i njegov otac bave lovom i da imaju oružje. Rekao mi je da živi sam i da je bolje da bude obezbeđen. Dalje nisam ispitivala, ali sam mu rekla da to skloni od mene. Rekao je da njegov otac ide u lov i ima lovačke puške. Što se tiče odnosa Radiše i Uroša rekla bi da je Uroš imao poštovanje prema njemu i gledao ga je kao autoritet - rekla je ona, a potom dodala:

- Uroš i ja smo imali dobar odnos, a onda su nastali problemi jer sam ja imala neke određene planove u životu, ali je on rekao da su to gluposti. Htela sam da idem u vojsku, rekao je da je to ne treba da radim, već da treba da napustim školu i da se udam za njega, kao i njegova snajka što je uuradila. Ja to nisam htela i tada su počeli problemi. Što se tiče pitanja da li sam se plašila Uroša to se desilo poslednjeg puta pre našeg raskida. Imali smo tad svađu, pozvala sam Biljanu i da joj kažem da smo se posvađali i da dođe po mene da me vozi kući, on je rekao ja ću te voziti. Rekla sam mu da moram da sde javim majci, jer smo nas dve imale otvoren odnos i morala sam da budem kući do 12 sati, a to se dešavalo oko 12 sati rekla sam mu da moram da joj se javim. Tražio mi je telefon, počeo je da se dere na mene u kolima, lupao je po sedištu. Rekao mi je da izađem iz kola. "Izađi iz auta, da te ne bi udario". Otimao mi je telefon iz ruke, jer ne znam šta može da mi uradi. Mislila sam da je bolje da ga poslušam nego da mi uradi nešto gore.

- Nakon što smo raskinuli počela sam da se zabavljam sa mladićem iz Malog Orašja, ali on to nije znao. Nije mogao da sazna jer se on nije raspitivao kasnije za mene, kao ni ja za njega. Hoću još da dodam da je znao da me uhvati za ruku, da mi ne da da idem kući, a što se tiče toga što me terao na sekusalni odnosto se dogodilo pred naš raskid, to je bio poslednji put.

Reč javnog tužioca

Ivan Konatar javni tužilac se zatim javio za reč i rekao da želi da se čuju njegove reči nakon iskaza svedoka. - Želim da se ovo čuje u sudnici, maločas smo čuli od svedoka Biljane Blažić da izjavljuje saučešće porodicama, kao i da je tužilaštvo zloupotrebilo njen iskaz.

- Sva četiri svedoka pokazali su svoj stav gde nema iskrenog saosećanja iako su danas došli da daju iskaz. Iako su i juče uredno poziv i znali su koje su posledice. Tako da smatram da treba da se kazne za jučerašnji nedolazak - rekao je on.

Majka Uroša Blažića izašla za govornicu

Potom je za govornicu izašla Biljana Blažić, supruga Radiše Blažića, odnosno majka ubice Uroša Blažića.

- Htela sam da izjavim saučešće porodicama, jer do sada nisam imala priliku za to. Odlučila sam da neću da svedočim - rekla je Biljana Blažić u pratnji dva straža. Inače, Biljana izgleda potpuno drugačije, jer je skratila kosu. Podsetimo, kako smo ranije izveštavali, prema navodima optužnice ona je rekla da nikada nisu imali problema sa Urošem, ali da su nakon incidenta sa policajcem morali da plate advokate 1.000 evra kako bi "ispeglali stvari". Takođe, na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu prošle godine u junu rekla je kako su saznali za zločin, ali da nije mogla da poveruje da je to uradio.

Nakon Biljane Blažić, za govornicu u pratnji stražara izašao je Marko Blažić, sin Radiše Blažića, odnosno brat Uroša koji je počinio zločin. - Ne želim da svedočim - kratko je rekao Marko Blažić naslonjen na govornicu.

Željana Blažić, snajka Radiše i Uroša Blažića rekla je kratko da ne želi da svedoči i da će iskoristiti svoje zakonsko pravo zbog srodstva sa okrivljenima.

Počelo suđenje Blažiću

Počinje suđenje okrivljenom Urošu Blažiću zbog masakra koji je počinio 4. maja prošle godine u selima Dubona i Malo Orašje, sudija Lidija Jovanovski konstatovala je da su prisutni tužioci, okrivljeni, advokati, oštećenih, a zatim je konstatovala da su na današnje ročište došli Biljana Blažić, majka okrivljenog, Marko Blažić njegov brat, njegova supruga Željana Blažić, kao i Urošev deda Najdan Blažić. Danas će pored njih svedočiti Ana Talić i Anastasija Đorđević. Inače, Ana Talić je devojka oko koje je kobne večeri i izbila svađa na Vocap grupi, dok je Đorđević bivša devojka okrivljenog Uroša Blažića.

Za govornicu je izašao Najdan Blažić otac okrivljenog Radiše, odnosno deda Uroša Blažića pred govornicom gde je rekao: - Ne želim da svedočim. Ostajem pri tom stavu - rekao je on sa rukama na struku.

Porodice i svedoci stižu na suđenje

Porodice žrtava Uroša Blažića stigle su na suđenje. U zgradu suda je došao i svedok Stefan Marković, brat i prijatelj ubijenih mladića. Kako smo ranije prenosili, Marković je u potresnoj ispovesti rekao da je samo 5 minuta pre nego što je došlo do zločina otišao sa druženja. Takođe, naveo je da je prvi imao informacije da je došlo do masakra.

Oni su ušli u zgradu Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu gde se iz bezbednosnih razloga održava ovo sudjenje, dok ovaj predmet sudi Viši sud u Smederevu.

Kako Tanjug saznaje, članovi Blažićeve porodice su stigli ranije u sud tako da se na ulazu u sud nisu sreli sa oštećenima.

Oštećeni nose crne majice na kojima je ispisan datum 4.5.2023. sa porukom “Živite”.

Stražari su ih sproveli u deo sudnice namenjen publici odakle će pratiti današnje suđenje.

Danas bi trebalo da svedoče Blažićevi majka, brat, snaja i deda.

Pored njih, pozvano je još svedoka, između ostalih i bivša devojka optuženog.

Uroš Blažić i njegov otac Radiša Blažić su sprovedeni iz pritvora Specijalnog suda u kom su od hapšenja 4. maja prošle godine.

Viši sud u Smederevu koji vodi ovo sudjenje, iz bezbednosnih razloga zaseda u zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu.

Blažići su krajem avgusta prvi put javno izneli odbranu, a nakon njih su ispitani oštećeni.

Uroš Blažić je optužen da je 4. maja prošle godine ubio devet i ranio 12 osoba.

Njegov otac Radiša Blažić je optužen za držanje oružja koje je pronađeno u njegovoj kući.

