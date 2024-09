Miljana Kecmanović OVO ZAHTEVA za sina monstruma! Porodice žrtava zgrožene njenim postupkom

Miljana Kecmanović majka Koste Kecmanovića koji je ubio devetoro dece i školskog čuvara i ranio petoro dece i nastavnicu istorije u školi OŠ "Vladislav Ribnikar" 3. maja prošle godine, neprestano obilazi institucije i njihove šefove tražeći za sina pogodniji položaj.

Ono što već mesecima traži je da se Kosta monstrum upiše u neku od željenih srednjih beogradskih škola i da nastavu prati onlajn, onosno preko interneta.

- Ta žena je prosto nemoguća i neverovatno je to što ona traži. Stalno ima neke zahteve vezano za sina ubicu. Pobio je čitav razred dece, a majka hoće da ga školuje kao da nije zločinac koji je tolike kuće zavio u crno. Cela planeta zna za njega, a ona priča kako je on odličan đak i sveznalica, te da to mogu da potvrde i svi njegovi predavači iz "Ribnikara" i iz škol koju je pohađao OŠ"Dragan Hercog" u kojoj je završio osmi razred putem onlajn nastave - kaže ogorčena Beograđanka koja ima saznanja o zahtevima Miljane Kecmanović koje upućuje državnim organima.

Izvori Republike kažu da se majka zločinca uporno poziva na njegovu krivičnu neodgovornost s obzirom na godine života - da je imao manje od 14 godina u trenutku izvršenja zločina.

- Pitala je nebrojeno puta te ljude kod kojih ide baš često zašto Kostu drže zatvorenog u bonici? Tvrdi da je kovid koji je dva puta preležao napravio haos u njegovom tinejdžerskom organizmu te da to u školi nisu prepoznali iako im je ona signalizirala kao majka da se sa njim nešto dešava - istakla je sagovornica.



Autor: Jovana Nerić