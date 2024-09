POZNATO KADA DEČAK UBICA SVEDOČI O MASAKRU U RIBNIKARU Oglasila se majka ubijene devojčice: Nećemo se zaustaviti dok pravda ne bude zadovoljena

Dečak ubica koji je u Osnovnoj skoli Vladislav Ribnikar ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja trebalo bi da svedoči 8. oktobra u sudskom postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja, rekla je Ninela Radičević, majka Ane Božović, učenice petog razreda koja je ubijena dok je bila na dežurstvu.

"Iskreno, do sada na tim suđenjima nisam prisustvovala, nisam imala snage. Za 8. oktobar je zakazano sledeće suđenje i mislim da će tada biti maloletni ubica pozvan na svedočenje. Da čujem šta će reći, nemam potrebu, jedinu potrebu imam da se pravda zadovolji", rekla je Ninela Radičević.

"Nećemo se zaustaviti dokle god se pravda ne zadovolji"

Vladimir Kecmanović optužen je da je izvršio krivično delo - teško delo protiv opšte sigurnosti, s obzirom na to da je dete od 13 godina, koliko je imao u vreme izvršenja zločina, vodio u streljanu i učio da puca, kao i da nije adekvatno čuvao oružje koje je posedovao u kući.

Miljana Kecmanović, optužena je za nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja, pošto je njen DNK pronađen na jednoj čauri u učionici, kao i na gumici za kosu kojom je bila vezana flaša u kojoj je njen sin napravio Molotovljev koktel.

"Krivični postupak koji se trenutno vodi protiv porodice Kecmanović nije vezan za samo krivično delo ubistva, već za nesavesno držanje oružja i DNK na čauri. Za samo ubistvo niko nije odgovoran zato što je ubica u to vreme bio ispod te granice krivične odgovornosti. Mi se nećemo zaustaviti na ovom krivičnom postupku, mi želimo da idemo do kraja i da svi ljudi koji su bili vezani snose odgovornost za ubistvo. To mi je postalo važnije od života. Neko mora da odgovara i država mora da pošalje jasnu poruku građanima da ovo nije prihvatljivo", rekla je Ninela gostujući na TV Prva i dodala:

"Meni je tog dečaka žao. Vi ste odgovorni za vaše dete i za njegove postupke. Ako se vi ne osećate odgovornim za masovno ubistvo svog deteta, kakvu poruku vi šaljete? To je strašno i to ne mogu da shvatim", rekla je Radičević.

Autor: Marija Radić