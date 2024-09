KOSTA KECMANOVIĆ PRE MASAKRA IZGOVORIO OVE ČETIRI REČI: Miljani i Vladimiru ništa nije bilo sumnjivo, a bilo je ZNAKOVA ZA UZBUNU

Na dan isplaniranog masakra, majka dečaka ubice rekla je da je primetila kod Koste da je usporen.

Kosta Kecmanović bi trebalo da 8. oktobra svedoči u sudskom postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja Vladimira i Miljane Kecmanović, rekla je Ninela Radičević, majka ubijene učenice petog razreda Ane Božović.

- Iskreno, do sada na tim suđenjima nisam prisustvovala, nisam imala snage. Za 8. oktobar je zakazano sledeće suđenje i mislim da će tada biti maloletni ubica pozvan na svedočenje. Da čujem šta će reći, nemam potrebu, jedinu potrebu imam da se pravda zadovolji - rekla je Ninela Radičević.

Otac dečaka-ubice, Vladimir Kecmanović je optužen za krivično delo - teško delo protiv opšte sigurnosti, s obzirom na to da je dete od 13 godina, koliko je imao u vreme izvršenja zločina, vodio u streljanu i učio da puca, kao i da nije adekvatno čuvao oružje koje je posedovao u kući.

Miljana Kecmanović, optužena je za nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja, pošto je njen DNK pronađen na jednoj čauri u učionici, kao i na gumici za kosu kojom je bila vezana flaša u kojoj je njen sin napravio Molotovljev koktel.

"Držim sve pod kontrolom"

Kako su nakon zločina potvrdila oba roditelja ovog masovnog ubice, niko nije ni primetio da nešto nije u redu, iako se tek nakon počinjenog masakra, uviđaju jezive promene koje su prisutne kod Koste, dečak je ipak roditelje uspeo da ubedi da, kako je on pričao, "drži sve pod kontrolom".

Na saslušanju je njegova majka ispričala da i kad je pomislila da nešto ne štima i uputila mu pitanje da li je sve u redu, Kosta često govorio da je sve pod kontrolom.

"Bio je usporen, ali..."

Na dan isplaniranog masakra, majka dečaka ubice rekla je da je primetila kod Koste da je usporen, ali da ništa nije ukazivalo na to na šta se on spremao.

Jutro su počeli spremanjem za školu, međutim, dečak je rekao majci da slobodno odveze sestru u školu, a on će doći kasnije. Opravdanje za to bilo je da "nastavnica ume da zakasni", čak i to, majka je videla kao normalnu pojavu, a sat vremena kasnije čula je za pucnjavu u školi.

Policajcima je ispričala da je mislila da joj je sin ranjen u pucnjavi, te je odmah otišla do škole, gde je saznala istinu.

Izbezumljena, Miljana nije mogla da poveruje da je tako nešto učinio baš njen sin, da se to jutro spremao za krvavi pir, nakon čega je cela istraga pokazala još jezivije podatke. Dečak se pripremao mesecima unazad za masakr, planirao je sve do detalja, a rečenica "sve je pod kontrolom" dobila je novi značaj za njegove roditelje.

Autor: Dalibor Stankov