Uživo! 'PRVO GA DAVILI KESOM, PA KANAPOM, NA KRAJU MU JE VELJKO PREREZAO VRAT': Jezivo svedočenje Lalića na suđenju Belivukovom klanu

U zgradu Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu u pratnji nekoliko marica iz Centralnog zatvora došli su okrivljeni pripadnici klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića na današnje suđenje, gde se očekuje da svedok saradnik Srđan Lalić odgovora na pitanja sudskog veća, tužioca, odbrana i samih optuženih. Pripadnici klana terete se za otmice, silovanje, sedam likvidacija, drogu i nedozvoljeno oružje.

Na prethodnom ročištu dojučerašnji Belivukov bliski saradnik Lalić, koji je u zamenu za manju kaznu zatvora sklopio sporazum sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal pričao je o krvavim tajnama najmonstruoznijeg klana.

Opisivao je kako su pripadnici klana mamili svoje žrtve, zatim ih otimali, mučili u kući strave u Ritopeku, a potom ih zverski ubijali, sekli na komade, stavljali u džakove i bacali u Dunav. Nakon zločina trudili su se da uklone sve krvave tragove, palili garderobu, prali podove i zidove varikinom. Nakon zverskih ubistava trudili su se da se ponašaju sasvim normalno.

10.43 - Lalić opisao kuću strave u Ritopeku

Svedok saradnik opisao je i tajnu prostoriju u kući strave u Ritopeku. Rekao je između ostalog da je bila oblepljena pločicama.

- Po zidovima su bile utičnice jer se tu nekada gajila marihuana, na plafonu su neonke i cevi za ventilaciju, sve je bilo za tu laboratoriju. Tu je bio jedan ormar za oružje i jedan sanduk. Bila je jedna drvena, jedna metalna stolica, wc šolja, slavina, creva, neke police - rekao je Lalić. Kada je u pitanju industrijska mašina za mlevenje mesa, svedok saradnik je rekao da je za prvih nekoliko ubistava stajala u garaži sa desne strane, a da je posle premeštena u skrivenu prostoriju jer im je tako bilo lakše.

- Mašina koju smo koristili je bila visine 150 centimetara, širine 60 do 80, dužine 80 do 100. Sa desne strane, kada se gleda ka pužu, je taster za pokretanje mašine. Bila je povezana za struju, imala je i kutiju preko koje je povezana na elektromrežu. Bilo je problema sa paljenjem, nije htela da se pokrene ili ako se poveže kontra onda se puž okreće u pogrešnu stranu. Time je isključivo manipulisao Draganić, on nije uspeo da je svaki put poveže isto, nego on tako improvizuje - dodao je Lalić.

Srđan Lalić je potom detaljno opisao kako je kuća u Ritopeku izgledala. Inače, kuća strave je u vlasništvu Vlade Draganića. Imala je pešačku i kolsku kapiju, video nadzor, da je imala prizemlje, sprat i potkrovlje, kao i terasu iznad garaže.

10.29 - Počelo ročište, Lalić izašao za govornicu

Nakon što je predsednica sudskog veća Zorica Avramović konstatovala da su prisutni tužioci, okrivljeni i advokati počelo je današnje ročište. Za sudsku govornicu stao je svedok saradnik Srđan Lalić.

Tužilac: U odnosu na ono što ste do sada rekli, a odnosi se na ubistvo Gorana Veličkovića. Dali ste prikaz rešavanje tela, recite mi ko se rešava tela, a ko ga baca u Dunav?

Srđan Lalić: Tu smo bili, ja, Spasojević, Janković, Miloš Budimir, Veljko Belivuk, Draganić.

Tužilac: Bacanje tela u Dunav?

Srđan Lalić: Veljko, Marko Miljković, Miloš Budimir i Spasojević.

Tužilac: Rešio se džakova, to ste naveli u iskazu, šta to znači?

Srđan Lalić: Draganić je imao metodu, na pola puta do reke, skrene na levu stranu i tu je jedan isušeni potok. Tu ostavlja džakove, patike, naočare, nosi ranac na leđima. U rancu ima šibice, baterijsku lampu. Meša sve te džakove kako bi se masa unutra istopila i tada je baca.

Tužilac: U odnosu na Nikolu Mitića, ko sve rešava telo?

Srđan Lalić: Miloš Budimir, ja, Bojan Hrvatin, Draganić

