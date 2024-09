Dragani je bivši dečko RASPORIO STOMAK! Krvava je tražila pomoć, a komšinica joj je zatvorila vrata pred nosom

Dragana Krunić (39) iz Železnika kao lavica, tog 29. jula ove godine, borila se za život! Nju je napao i nožem izbo bivši partner Dejan D. (43). Sečivom joj je rasporio stomak i ubo u jetru. Do dolaska lekara peškirom je držala da joj utroba ne ispadne. Posle pet dana izašla je iz bolnice.

Danas dva meseca kasnije želi sa svima da podeli svoju priču. Da da snagu ženama, da prijave nasilnike, da im se nikada ne vraćaju jer ko je jednom digao ruku ponovo će.

- Dragan i ja smo bili tri godine u vezi. Problemi su počeli kada se odao alkoholu. Sav novac je trošio na njega, a onda bi pijan mene zlostavljao. Prijavljivala sam ga policiji, ali se on uvek vraćao meni uz molbu da se to neće ponoviti. Odluku da se rastanemo donela sam u maju ove godine. Od tada kreće pravi moj pakao. Pratio me je, pretio...Uvek sam morala da zovem nekoga da bude uz mene. Tako sam i tog 29. jula pozvala druga. U medijima se pojavila informacija da mi je on bio dečko i želim da kažem da smo mi samo prijatelji - priča Dragana.

Osumnjičeni Dejan, inače, u zatvoru je bio više od 12 godina, a kobnog dana je Dragani pozvonio na vrata.

- Videla sam ga kroz špijunku. Delovao je kao na početku veze. Rekla bih normalan. Samo mi je rekao da je došao po dokumenta. Otvorila sam vrata. Odjednom me je uhvatio za desnu ruku i tada sam videla da ima nož. Ubo me je u stomak, rasporio od pupka nagore. Ništa nisam osećala. Rekla sam drugu da Dejan ima nož i istrčala iz stana po pomoć. Zvonila sam na nekoliko vrata, ali mi niko nije otvarao. Na kraju sam srela komšinicu na šestom spratu, ali čim me je krvavu videla ona je zatvorila vrata. Tada je sa nožem u ruci došao Dejan, ubo me još jednom, pa pobegao. Uspela sam da se vratim u svoj stan. Pozovem majku i policiju. Tada sam i podigla majicu. Videla da mi je sve ispalo, cela utroba i creva. Uzela sam peškir i tako držala - objašnjava Dragana dva meseca kasnije.

Prema njenim rečima, bolove je prve osetila tek u kolima Hitne pomoći. U bolnici je provela pet dana.

- Majka mi je velika podrška. Ona se starala o meni više od mesec dana. Ne znam kako bih sve ovo preživela da mi nije nje. Posle oporavka vratila sam se u svoj stan. Tu sam sa psom koja mi daje volju i snagu za život - priča Dragana za Telegraf.

Posle dva meseca od tragedije Dragana se vraća normalnom životu. Piše knjigu. O tome šta je sve prošla i kako je volja za životom pobedila sve.

Za koji mesec čeka je suđenje. Dejan će po našem Krivičnom zakonu odgovarati za težak pokušaj ubistva i razbojništvo i preti mu do 15 godina robije.

Autor: Snežana Milovanov