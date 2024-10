'IMAM STRAH OD BELIVUKA I MILJKOVIĆA' Svedok saradnik otkrio MONSTRUOZNE DETALJE - zločini su bili izuzetno surovi

Srđan Lalić, koji je pristao da za manju kaznu otkrije sve tajne kriminalnog klana čiji je član bio, odgovarao je juče u sudu na pitanja sudije, tužioca i advokata

Srđan Lalić, jedan od trojice svedoka-saradnika u postupku koji se pred Specijalnim sudom u Beogradu vodi protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i ostalih pripadnika optuženog kriminalnog kalana, ponovio je juče za sudskom govornicom "da je Marko Miljković izabrao način na koji su žrtve ubijane, jer je smatrao da je to briljantno i da na taj način njihovi zločini nikada neće biti otkriveni". Lalić je, takođe, rekao i "da se on plaši vođa ove kriminalne grupe, te da su krivična dela u kojima je učestvovao jako teška".

"Nema tela, nema dela"

Na pitanje tužioca: "Ko je i na koji način odlučio da se bude toliko surov u ubistvima?", Srđan Lalić je odgovorio:

- To je definitivno Marko Miljković. On je bio fasciniran, smatrao je da je takav način ubistva brilijantan.

Tužilac: Ko je rekao frazu "nema tele, nema dela"?

Lalić: Fraza "nema tela, nema dela" je definitivno od Marka Miljkovića. On je smatrao da na taj način nikada zločin neće biti otkriven i da neće niko biti procesuiran.

Podsetimo, klan optuženih Veljka Belivuka i Marka Miljkovića tereti se za sedam ubistava, otmicu, trgovinu drogom i oružjem i silovanje. U zamenu za blažu kaznu, Srđan Lalić, koji je i sam učestvovao u zločinima, sklopio je sporazum s Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal i detaljno opisao sve tajne kriminalne grupe.

Lalić je juče, odgovarajući na pitanja sudije i tužioca, ponovo opisao kako su žrtve ubijane u kući u Ritopeku, kao i kako su se "rešavali tela" bacanjem u Dunav. Lalić je, takođe, priznao da je i sam učestvovao u teškim zločinima, pa je tako priznao da je žrtvama kleštima čupao nokte, davio ih, tukao...

Na pitanje advokatice Miljane Perendije koja zastupa jednog od okrivljenih, "kako odlučuje da nekoga blago udari, a nekoga da ukanazi od batina?", Lalić je odgovorio:

- To sam koristio kao svoj princip ispitivanja. Uvek sam udarao po nogama ili debelom mesu. Nikako da dođe do fraktura i preloma. To je bio neki najniži modus operandum da nekom nanesem bol, a da dobijem odgovor koji sma tražio.

Osamnaest godina zatvora

Perendija: Da li imate neki strah kada to radite žrtavama?

Lalić: Imam strah od vođa ove grupe. To imam da kažem.

Perendija: Pa vi ste tukli te ljude, o kakvoj grupi pričate?

Lalić: Ja ovde stojim kao okrivljeni svedok-saradnik. Događaji su veoma teški, da ste bili na mom mestu videli biste kako je to teško.

Perendija: Mi nemamo zvanično da je neko umro, nema obdukcionog nalaza. Nema dokaza da su te žrtve ubijene i nema dokaza da je sve ovo što vi pričate istina.

Svedoka-saradnika juče je ispitivao i advokat okrivljenih, Dejan Lazarević, koji ga je upitao "kako objašnjava to što ubistva opisuje kao da prepričava film?". Međutim, to pitanje je odbijeno, kao i pitanje: "Da li ćete tući i mučiti ljude kada izađene nakon odležanih 18 godina zatvora?".

Radili su za Zvicera

Svedok-saradnik je tokom jučerašnjeg suđenja rekao i da su Belivuk i Miljković radili direktno za Radoja Zvicera, vođu kavačkog klana koji je trenutno u bekstvu.

Lalić: Drogu je nabavljao Zvicer, on je bio glavni. Njegovi ljudi su bili Veljko i Marko. Imali su zaradu 1,5 evro svako od njih je imao za gram droge. Sećam se da su jedan evro plaćali Dedi koji je to sve pakovao. Glavni su bili za kokain, a za marihuanu su bili zadužena braća Budimir. Oni su imali neku albansku šemu, ali je sve bilo u dogovoru sa kavačkim klanom. Spid je takođe rađen i to na stadionu. Što se tiče spida to sam radio ja i braća Budimir, ali i ostali članovi jer je to bilo veoma unosan posao.

Tužilac: Odakle pare klanu?

Lalić: Roba jednako novac. Zarađivali smo pare od likvidacija. Držali su obezbeđenja, čuvali su neka lica. Pare su dolazile i od automobila, ne znam da li su ih otimali ili su nešto drugo radili. Vidite, nisu oni neki uspešni biznismeni, nije ih to zanimalo.

Tužilac: Kako znate da je novac i droga od Radoja Zvicera?

Lalić: Znam, zato što mi je rekao Veljko Belivuk.

Napeto ispitivanje

Pitanja je juče postavljao i advokat Dejan Lazarević, branilac okrivljenih, a tokom ispitivanja vladala je napeta atmosfera i vidna netrpeljivost između advokata i Srđana Lalića, pa je sudija nekoliko puta morala da ih opominje. Advokat Lazarević je u jednom trenutku pitao Lalića "koji je bio njegov motiv da zaključi sporazume s tužilaštvom".

- Pregršt motiva je u pitanju. Ranija iskustva sa pojedincima iz ove grupe. Ovo je bila poslednja prilika koju sam imao kako bih izašao iz svega ovoga - odgovorio je Lalić. Dok je odgovarao na pitanja, optuženi su se smejali i pravili grimase, pa je sudija i njih opomenla da se lepo ponašaju.

Autor: Snežana Milovanov