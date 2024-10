DVOJE IZ KRIMINALNE GRUPE KOJI SU KRIJUMČARILI MIGRANTE U BEKSTVU: Oglasilo se tužilaštvo o velikom hapšenju!

Uhapšeni pripadnici dve organizovane kriminalne grupe su za četiri meseca prokrijumčarile ukupno 176 iregularna migranta.

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službe za za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenje ljudi danas je na teritoriji Srbije lišeno slobode 12 pripadnika dve organizovane kriminalne grupe, dok se dvoje nalazi u bekstvu.Ove dve organizovane kriminalne grupe su za četiri meseca prokrijumčarile ukupno 176 iregularna migranta.

Prva organizovana kriminalna grupa je u periodu od 12. maja 2024. do 15. avgusta ove godine, omogućila za ukupno 62 iregularna migranata, nedozvoljen tranzit kroz Srbiju i nedozvoljen prelazak granice Srbije sa državnom granicom BiH. Ova organzovana kriminalna grupa je organzovala prihvat iregularnih migranata u blizini Zaječara, do Beograda ili u blizini Pirota odnosno Dimitrovgrada do Beograda i od Beograda do blizine reke Drine, a u cilju njihovog daljeg ilegalnog prebacivanja ka zemljama Zapadne Evrope za finansijsku korist višu od 100 evra po iregularnom migrantu.



Pripadnici i organizotor ove organizovane kriminalne grupe koji su lišeni slobode su: B.N., S.V., M.R., N.R., M.M., S.B. i S. J., zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz čl 350. stav 4 u vezi stava 2 KZ. Druga organizovana kriminalna grupa je u periodu od 18. juna 2024. do 19. jula ove godine omogućila za ukupno 114 iregularnih migranata nedozvoljen tranzit kroz Srbiju, od blizine Dimitrovgrada, do Beograda, a radi njihovog daljeg ilegalnog prebacivanja ka zemljama Zapadne Evrope za finansijsku korist višu od 90 evra po iregularnom migrantu.

Drugu organizovanu kriminalnu grupu koja je lišena slobode, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz čl 350. stav 4 u vezi stava 2 KZ činili su: N.S., R.V., D.P., D.D., i Z.R.

Sva lica su uz krivičnu prijavu sprovedena u Javno tužilaštvo za organzovani kriminal i u toku su njihova saslušanja.

