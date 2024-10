POGLEDAJTE HAPŠENJE MLADIĆA (19) UMEŠANOG U AFERU GARAŽE PUNE ORUŽJA NA NOVOM BEOGRADU! Akcija policije se nastavlja (VIDEO)

Uhapšen osumnjičeni za arsenal oružja nađen u garaži na Novom Beogradu

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, danas je uhapšen V.M. (19) zbog sumnje da je povezan sa oružjem pronađenim u garaži na Novom Beogradu. Prema informacijama iz VJT za "Telegraf.rs", osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Ova vest dolazi nakon što su već u pritvoru N.D. (24) i A.B. (20) kojima je sud odredio pritvor do 30 dana.

Kako su saopštili iz Višeg javnog tužilaštva, V.M. se dovodi u vezu sa oružjem pronađenim u garaži, ali detalji o sumnjama nisu još uvek objavljeni.

Privedeni osumnjičeni: N.D. (24) i A.B. (20)

Pored V.M., u pritvoru se već nalaze N.D. (24) i A.B. (20) kojima je sud odredio pritvor do 30 dana. Ova odluka doneta je nakon što su privedeni u vezi sa istim slučajem oružja pronađenog u garaži na Novom Beogradu.

Detalji o njihovoj ulozi u ovom slučaju nisu još uvek jasni, ali sud je doneo odluku o njihovom pritvoru nakon saslušanja i analize dokaza.

Reakcije javnosti i dalji tok istrage

Vest o hapšenju V.M. i daljem zadržavanju N.D. i A.B. izazvala je veliku pažnju javnosti, posebno zbog neobične situacije sa arsenalom oružja pronađenim u garaži na Novom Beogradu. Očekuje se da će dalji tok istrage otkriti više detalja o ovom slučaju i ulozi osumnjičenih.

Pored toga, javnost sa nestrpljenjem očekuje da sazna da li postoji veza između osumnjičenih i eventualnih prethodnih krivičnih dela ili organizovane kriminalne grupe.

Sve ove informacije biće dostupne javnosti kako istraga bude napredovala, a nadležni organi nastavljaju sa radom na rasvetljavanju ovog slučaja

Autor: Dubravka Bošković