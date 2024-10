DETALJI SVEDOČENJA DEČAKA UBICE: Maloletni zločinac za govornicom progovorio o roditeljima, a OVIM šokirao sve u sudnici

Maloletnik koji je 3. maja prošle godine počinuio masakr u osnovnoj školi na Vračaru koju je pohađao juče nešto manje od četiri sata odgovarao na pitanja u Specijalnom sudu.

Želim da svedočim. Ostajem pri svemu što sam rekao. Ne znam zašto sam to uradio. Toga jutra stavio sam očeve pištolje koje sam dva dana pre 3. maja prošle godine uzeo iz plakara. Stajali su u kutiji u dobro poznatom rancu koji je otac nosio kada smo išli u streljanu. Da otac nije imao te pištolje, sigurno ne bih učinio to što sam učinio.

Ovim rečima, kako Kurir nezvanično saznaje, dečak ubica priznao je juče pred Specijalnim sudom u Beogradu da je 3. maja prošle godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" počinio jeziv zločin u kom je prvo ubio radnika obezbeđenja Dragana Vlahovića "kog je video kao pretnju", a potom i devet učenika škole. Maloletni ubica, podsetimo, saslušan je kao svedok u sudskom postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja Vladimira i Miljane Kecmanović. Iskaz pri kom je juče potpuno ostao, dao je sredinom jula prošle godine putem video linka.

Majka uticala na njega

On je juče u sudnici potvrdio navode optužnice protiv njegovog oca Vladimira Kecmanovića, da je lako došao do oružja koje je čuvao u stanu i iz njega ispalio hice. Ubica iz "Ribnikara", koji je u vreme izvršenja zločina imao 13 godina, i tokom odgovaranja na pitanja je potvrdio da je okidač da počini nezapamćeni masakr to što je majka Miljana stalno od njega zahtevala da bude najbolji, a da je vikala na njega kada to nije bio.

- Majka je stalno tražila da budem najbolji. Ljutila se i vikada kada to nisam bio, ljutio sam se i ja zbog toga na nju - rekao je prema nezvaničnom informacijama. Na pitanje da li je to uticalo na njega da počini nezapamćeni zločin, on je prema nezvaničnim informacijama odgovorio: "Da, uticalo je".

Podsetimo, Vladimir Kecmanović se tereti za teško delo protiv opšte sigurnosti, a njegov sin je juče u sudnici potvrdio da ga je otac vodio u streljanu i da je bio ponosan na njega kako puca. On je i u svom prvom iskazu naveo da je bio izuzetno precizan i da je u streljani gađao u koncentrične krugove i suluete ljudi.

- Bio sam prilično precizan, pravio sam grupe metaka kada su u pitanju koncentrični krugovi, pravio sam grupe metaka oko centra. A što se tiče silueta koje sam, takođe, gađao, i tu sam bio precizan i veoma brzo sam sa pet metaka pogađao u grudi, glavu i revolver koji je ta silueta imala. U siluetu sam pucao jednom kada sam bio u streljani - ispričao je dečak ubica.

Detaljno opisao

On je u svom iskazu potvrdio i da ga je otac fotografisao dok je pucao u streljani, a ispričao je i kako je lako pronašao oružje.



- Bio sam sam u kući i tražio sam oružje. Posle pola sata našao sam ga u ormanu u predsoblju stana, trebala mi je stolica da se popnem. U ormaru je bila jedna kutija, a iza te kutije se nalazio meni dobro poznat ranac koji je otac nosio u streljanu. U tom rancu je bila kutija koja je imala katanac sa trocifrenom šifrom. Otključao sam ga lako, tako što sam treći broj koji je bio labav zavrteo nekoliko puta. U kutiji sam našao dva pištolja i šest okvira. Druga kutija sa municijom nije bila zaključana. Vratio sam sve na svoje mesto, onako kako je bilo. Nedelju dana kasnije, 1. maja, kada sam opet bio sam kod kuće, stavio sam majicu preko kamere u stanu, ponovo sam se popeo na stolicu, uzeo oružje i stavio ga kod sebe u sobu, tačnije u fioku. Tako sam došao do oružja - opisao je zločinac.

Kako je Kurir ekskluzivno objavio, u svom iskazu je naveo da je kobnog 3. maja namerno zakasnio na prvi čas istorije, kako bi sva deca bila u učionici. Sa sobom je, kako je rekao poneo dva očeva pištolja i 92 metka "koja je planirao da iskoristi", ali ne zna zbog čega je prestao da puca i pobegao kroz prozor učionice u kojoj je počinio maskr.

Planirao

Naveo je i da je planirao da masakr počne u svom odeljenju, a da su mu meta "generalno bili učenici sedmog razreda jer se osećao odbačeno". Na pitanje da li ga je slika koju je imao pred sobom dok je pucao u drugare u učionici naterala da prestane, kratko je rekao: "Ne".

Ispitivanje dečaka ubice juče je trajalo nešto kraće od četiri sata i trebalo bi da bude nastavljeno 17. oktobra.

Autor: Marija Radić