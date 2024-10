Branioci optuženih traže rekonstrukciju: Nema dokaza o smrti, mala Danka je živa?

Više javno tužilaštvo u Zaječaru je 24. septembra podiglo optužnicu protiv Dejana Dragijevića (51) iz sela Zlot i Srđana Jankovića (51) iz sela Luka zbog teškog ubistva male Danke Ilić (2), kao i protiv Radoslava Dragijevića zbog neprijavljivanja zločina i pomoći počiniocima posle zlodela.

Informer tvrdio da je imao uvid u optužnicu, koja je napisana na oko 80 strana, što je za pojmove ovog tužilaštva retkost s obzirom da se optužnice uglavnom pišu na četiri-pet strana.

Ova optužnica se bukvalno i isključivo zasniva na priznanju Dragijevića i Jankovića u policiji i priznanju Dragijevića pred Tužilaštvom.

U njoj se nalazi bezbroj veštačenja, počev od DNK, preko GPS kretanja optuženih do snimaka kamera. Navedene su i sve izjave svedoka i optuženih od reči do reči. Međutim, apsolutno ne postoji nijedan biološki ili materijalni trag male Danke na svim veštačenim uzorcima!

- Najpre, kada su uhapšeni, Dragijević i Janković su odvojeno ispitivani i oni imaju u policiji identične priče. Obojica su u policiji, a Dragijević i pred tužilaštvom, priznali da su 26. marta udarili Danku kolima i ubacili je na zadnje sedište. Kada su videli da je živa, Dragijević joj je stavio ruke na usta i nos i ugušio je. Zatim je telo bačeno na deponiju - otkrio je za Informer sagovornik iz istrage.

Tvrde da su žrtve torture

Nakon toga, stoji u optužnici, Dragijević je 28. marta u kolima ''pežo" dovezao telo sa deponije u dvorište svoje kuće u Zlotu, sve ispričao bratu Daliboru i ocu Radoslavu. Onda su Dejan i Dalibor prevezli telo u napuštenu kuću u blizini Zlota.

Posle hapšenja Dejana i Srđana, Dejanov otac Radoslav otišao je u tu napuštenu kuću i premestio telo na nepoznato mesto. Međutim, u optužnici nema ni reči o uzimanju bilo kakvih tragova iz te kuće, niti piše da su u njoj uopšte bili forezničari (?!)

Optuženi su u međuvremenu promenili iskaz i tvrdili da Danku nisu ni videli. Tako je Dragijević, prilikom promene iskaza, kazao: ''Ja sam u policiji i pred tužilaštvom priznao sve što su mi rekli da sam uradio, jer sam se bojao..."

Srđan Janković je u policiji sve priznao, ali je zaćutao čim je stao pred tužioca. Kada se drugi put, na svoj zahtev, pojavio pred tužiocem, on je doslovce kazao: "Ja sam u policiji pred advokatom sve priznao nakon batina..." To piše doslovce u optužnici, ali mi ne znamo da li je to tačno.

Zaječarski advokat Milinko Jovanović, koji je 20 godina bio sudija i presudio tri smrtne presude, a važi za jednog od najboljeg krivičara, po službenoj dužnosti brani Dejanovog oca Radoslava Dragijevića. On decidirano tvrdi da je, na osnovu svega što u optužnici piše, Danka Ilić živa!

- Optužnicu sam dobio 3. oktobra i u njoj nema nijednog dokaza o smrti male Danke. Uložiću Višem sudu prigovor na optužnicu u zakonskom roku od osam dana. Ako ga ne usvoje, onda Apelacionom sudu. U optužnici mora da postoji dokaz o smrti, a njega nema. Tražiću da se optužnica vrati na dopunu i rekonstrukciju događaja na licu mesta. Na primer, da li je dete od nepune dve godine moglo stići od te kuće do puta tako brzo - izjavio je Jovanović za Informer.

Otac ne može da odgovara?

Naročito naglašava da njegov branjenik Radoslav Dragijević po zakonu ne može biti osuđen, jer je on bliski srodnik:

- U zakonu piše da bliski srodnik, nakon počinjenog zločina, ne odgovara za dela za koje ga je zaječarsko tužilaštvo optužilo, mada se oni u optužnici pozivaju da je Radoslav pomagao Srđanu Jankoviću.

Advokat Živadin Bogdanović, koji brani Srđana Jankovića, takođe nam je potvrdio da je dobio optužnicu i da će na nju da uloži prigovor Višem sudu u Zaječaru i Apelacionom, u slučaju neprihvatanja.

Autor: Dalibor Stankov