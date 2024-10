HOĆU DA MI OTAC I MAJKA ISTRUNU U ZATVORU!? Kosta Kecmanović MRZI roditelje zbog svega što su mu radili, rešio da progovori o SVEMU!

Kosta Kecmanović je svedočeći u utorak pred Specijalnim sudom u postpuku koji se vodi protiv njegovih roditelja Vladimira i Miljane Kecmanović rekao kako su zapravo oni krivi za masakr koji je počinio 3. maja prošle godine, kada je u Osnovnoj školi ''Vladislav Ribnikar'' usmrtio devetoro svojih vršnjaka i čuvara škole.

Kosta je najpre istakao kako je majka vršila veliki pritisak na njega.

- Majka je stalno tražila da budem najbolji. Ljutila se i vikala kada nisam bio najbolji. Ljutio sam se na nju što je to stalno tražila, to je uticalo da izvršim masakar. Vikala je na mene i pritiskala me - istakao je dečak-ubica, a onda pomenuo i očev pištolj iz kog je pucao na svoje vršnjake.

- Da nisam imao očev pištolj, ne bih ovo izvršio - izjavio je Kosta.

Miljani Kecmanović nije bilo dobro od svedočenja sina, te je sve vreme gledala u pod, držala se za glavu i gledala u muža, dok je on sve vreme okretao glavu od nje.

Kako saznajemo, nakon svedočenja i u putu ka Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu gde je smešten od zločina, Kosta je dok su ga prevozili prokomentarisao da je sve istina što je rekao pred sudom, i da roditeljima želi zlo zbog svega što su mu radili, a što ga je dovelo do toga da izvrši ovakav zločin.

- Hoću da majka i otac istrunu u zatvoru - rekao je maloleni ubica, saznaje Republika.

Vladimir Kecmanović optužen je za teško delo protiv opšte sigurnosti, kao i da nije adekvatno držao oružje u kući, dok je protiv Miljane Kecmanović podignuta optužnica jer je na čauri koja je pronađena u kabinetu istorije nađen njen DNK.

Autor: Jovana Nerić