OVO JE IVAN KOJI JE PODLEGAO POVREDAMA NAKON NESREĆE KOD VALJEVA: Borio se danima, prijatelji se opraštaju POTRESNIM rečima

Ivan K. (22) iz mesta Blizonje kod Valjeva preminuo je nekoliko dana nakon stravične saobraćajne nesreće kod Valjeva, koja je odnela živote njegove dve sugrađanke Kristine P. (23) i Jelene S. (24).

Podsećamo, Ivan K. je zadobio teške telesne povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 29. septembra u mestu Blizonja — i pored toga što se borio danima, nažalost podlegao je povredama u sredu, 11 dana nakon lavovske borbe.

Prijatelji i poznanici su se pozdravili od njega na društvenim mrežama potresnim rečima.

"Neka te anđeli čuvaju", "Bio je izuzetan momak — lep, dobar, vaspitan. Ovo je velika tragedija", pozdravljaju se prijatelji.

"Tuda prolaze pri neverovatnim brzinama..."

Podsećamo, devojke su se nalazile u "audiju A4" kojim je upravljao 22-godišnji V.K. iz Beograda, i koji se, krećući se iz pravca Valjeva ka Koceljevi, na uzbrdici u blagoj krivini u levo u Brankovini, izgubio kontrolu nad automobilom i sleteo u kanal s desne strane puta.

Nakon sletanja, udario je u betonski propust zbog čega su na licu mesta nastradale devojka iz Valjeva K.P. (23), koja se nalazila na mestu suvozača, kao i devojka J.P. (24) koja je takođe bila putnica u vozilu. V.K. (22) i D.Ž. (28) zadobili su povrede i prevezeni su u UC Beograd, kao i Ivan, koji je u međuvremenu podlegao povredama.

- Moj kraj. U toj krivini je dozvoljena brzina 60. Pri toj brzini ta krivina je potpuno bezbedna. Bahatost je problem. Kroz Brankovinu vozila prolaze neverovatnim brzinama, čudi me da svake godine nema bar 10 mrtvih. Rešenje je stalno prisustvo patrole ili ugradnja kamera. To se neće desiti, tako da ćemo ovakvih vesti čitati još. Tuga, dve devojke su nastradale i to u godinama kada su počinjale da žive. Čula sam da su negde slavili punoletstvo i da su se vraćali - glasilo je gotovo upozorenje meštanina Brankovine.

Pretpostavlja se da je uzrok nezgode vlažan asfalt, ali brzina kretanja, međutim šta se tačno dogodilo biće utvrđeno istragom koja je u toku. Policija je obavila uviđaj, a obaviće razgovor i sa vozačem "audija" kada njegovo zdravstveno stanje to dozvoli.

