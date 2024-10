'NE SEĆAM SE KAD SAM POSLEDNJI PUT PLAKAO' Kosta Kecmanović zaprepastio priznanjem o emocijama: Bilo je davno

Maloletni ubica za svoj krvavi pir okrivio majku.

Tokom davanja iskaza, koje je na svedočenju u postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja potvrdio i sve isto rekao, Kosta Kecmanović odgovarajući na pitanje da li se seća kada je poslednji put plakao i da li je uopšte ikada plakao, maloletni ubica je šokirao.

- Jesam. Ne znam kada tačno, bilo je to davno - rekao je on prenosi Kurir.

Kao što je naš portal pisao, Kosta je za svoje ponašanje otrivio majku i rekao kako je tražila da bude najbolji, kao i da je stalno vikala na njega.

- Ljutila se što nisam bio najbolji. Ljutio sam se na nju što je to stalno tražila, to je uticalo da izvršim masakr. Vikala je na mene i pritiskala me - istakao je dečak-ubica na svedočenju i dodao:



- Da nisam imao očev pištolj, ne bih ovo izvršio.

Miljana je sve vreme dok je slušala svedočenje sina gledala u pod, držala se za glavu i gledala u muža, dok je on sve vreme okretao glavu od nje.

Podsetimo, Kosta Kecmanović je 3. maja prošle godine izvršio masovno ubistvo u Osnovnoj školi ''Vladislav Ribnikar'', koju je i sam pohađao i tom prilikom usmrtio devetoro vršnjaka i čuvara škole.

O susretu sa krvnikom i njegovom svedočenju za naš portal govorio je otac ubijene Angeline Aćimović Anđelko Aćimović.

- Suđenje je, prema očekivanju, proteklo u svedočenju malog ubice, susret s njim smo imali kroz distancu stakla i zaista je bilo teško i bez obzira na to što je u pitanju dete, susresti se s ubicom svog deteta svi roditelji su teško podneli. Sve što je ranije govorio je potvrdio, detalje ne mogu da pričam zbog tajnosti, ali mi smo zadovoljni onim što je on rekao, mislim da je bez ikakvog uticaja i bez ikakvih mešanja, on je svojevoljno rešao da ispriča šta mu je na duši i to je osnovni utisak - rekao je Anđelko za Republiku.

