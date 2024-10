O ALEKSANDRU IZ VALJEVA BRUJI CELA SRBIJA! Heroj iz kamiona koji je spasio majku i dete svakodnevno dobija lepe reči i pohvale, a on je je svima poručio sledeće

Aleksandar Todorović, kamiondžija iz Valjeva koji je u subotu ujutro iz slupanog automobila koji je upao u kanal pun vode kod Požarevca izvukao majku i dete, još jednom je pokazao svoju ljudskost i veličinu! Ne želeći da od ovog događaja pravi sebi reklamu, Todorović je na svom Instagram nalogu ostavio poruku koja je, poput njegovog herojskog dela, s mnogo simpatija odjeknula u srpskoj javnosti.

- Bilo je što je bilo, vest se raširila regionom jer je neko iskoristio priliku i slikao kamion. Veliko hvala svima na podršci i na lepim rečima, drago mi je da znam da ipak ovaj svet ima iskrenih i plemenitih ljudi. Jasno mi je da mediji rade svoj posao, ali ja, iskreno i bez foliranja, ne želim ovakvu "reklamu i promociju". Znam da ne mogu to da kontrolišem, ali isto tako stvarno nemam vremena da dajem izjave i gostujem po emisijama zbog ovakvog događaja - napisao je Todorović.

On je dodao da mu je jasno da smo okruženi mračnim vestima sa svih strana i da je zbog toga svaki normalan čin senzacija.

- Uradio sam ono što bi svaki čovek normalne svesti mogao da uradi. Ovo nije prvi put, niti nekakvo herojsko delo, pomoći na putu ljudima u nevolji samo je jedan običan radni dan profesionalnog vozača - napisao je Todorović.

Aleksandar je na kraju svoje poruke uputio samo jednu molbu.

- Imajte tolerancije u saobraćaju, poštujte jedni druge i vozite bez besa. Nemaju svi istu moć i sposobnost iza volana, propustite, ustupite i imajte malo razumevanja za vozače teretnih vozila. Neizmerno hvala svima - napisao je Todorović i na kraju teksta ostavio emotikone srpske trobojke, ruku sklopljenih u znak molitve i dva srca.

Nesreća o kojoj Todorović ne želi da priča dogodila se kod Požarevca u subotu oko pet sati ujutro, kada je žena koja je bila za volanom, naočigled Todorovića, koji je dolazio iz suprotnog pravca, izgubila kontrolu nad vozilom i sletela u kanal pun vode. Aleksandar je odmah zaustavio svoj kamion.

- Posle smo videli da je žena odmah uspela da izađe iz kola i da na bugarskom ili rumunskom doziva pomoć. Naš kamiondžija je ušao u kanal, a voda mu je bila gotovo do grudi! Sve to vreme žena je grebala po zadnjim vratima vozila, koje je bilo prevrnuto na krov, i vikala "dete, dete". Nekako su zajednički otvorili zadnja vrata, a kad je kamiondžija uvukao levu ruku, osetio je nogu deteta vezanog u sedištu s glavicom okrenutom nadole. Uspeo je nekako da otkači pojas i da izvuče dete zajedno sa sedištem. Kad je je dete spustio na kosinu kanala, ono je počelo da plače i svima je bilo lakše. Ljudi koji su se do tog momenta već okupili na mestu nesreće izvukli su dete i pitali ženu da li u kolima ima još nekoga, a ona je odmahnula rukom - ispričao je jedan od očevidaca.

Isti sagovornik je dodao da su ljudi odmah počeli da skidaju mokru odeću s deteta, koje nije starije od pet godina.- Aleksandar je iz svog kamiona izvadio neko veliko ćebe i peškire i majka i dete su se obrisali i zamotali u to. Žena je tražila telefon od jednog vozača i zvala je nekoga, slali su lokaciju. U tom momentu sve je već bilo u redu... Dete je bilo u jednom od automobila, a Aleksandar je posle desetak minuta seo u svoj kamion i otišao. Znam da je rekao nekim ljudima da je mokar, da mu je hladno i da više nema šta da pomogne, a zatim se zaputio na utovar, gde krenuo i pre ovog događaja. Veliki čovek, zaista veliki - zaključio je sagovornik Kurira.

Todorovićevi poznanici kažu da Aleksandar 18 godina profesionalno vozi kamion.- Koliko znam, vozi i reli i praktično je od detinjstva za volanom i siguran sam da ima dosta iskustva iza sebe jer je preživeo različite situacije. Znam i da voli često da kaže: "Bolje sat vremena kasnije nego 50 godina ranije" - kazao je sagovornik Kurira.

Autor: Dalibor Stankov