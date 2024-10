Pre 4 godine u garaži tržnog centra ubijen Aleksandar Šarac: Izmakao klanu Belivuk, glave mu došli Vračarci

Likvidacija Aleksandra Šarca (35) u garaži tržnog centra "Ušće", dogodila se na današnji dan pre četiri godine. U momentu ubistva garaža tržnog centra bila je puna ljudi koja je u tom trenutku bila puna ljudi. Pucnji nisu odjeknuli jer je ubica na oružju imao prigušivač, a Šarca je uhvatio nespremnog jer mu je prišao s leđa i dva puta mu je pucao u glavu.

Žarac je povredama podlegao u bolnici devet dana kasnije, a za njegovo ubistvo osumnjičeni su, a kasnije i optuženi pripadnici Vračarskog klana, koji je povezan sa grupom Veljka Belivuka. Prema rečima okrivljenih saradnika, Belivuk je bio prvi koji je pokušao da likvidira Šarca, ali mu to nije pošlo za rukom.

Za ubistvo Šarca tereti se Lazar Ilić (26), protiv kog se vodi postupak u Crnoj Gori.

Šarac se 17. oktobra oko 16.30 sati dovezao svojim blindiranim "mercedesom" u garažu tržnog centra. Parkirao je na mestu za invalide i ušao u zgradu, gde se zadržao nekoliko sati, nakon čega je ponovo došao u garažu i krenuo ka svom automobilu. Tada mu je, kako se sumnja, Lazar Ilić prišao s leđa i pucao. Pogodio ga je u potiljak i levi obraz.

Pištolj je, nakon punjave, bacio u žbunje ispred tržnog centra, gde su ga forenzičari naknadno pronašli. Na njemu je serijski broj bio izbrušen, te je gotovo nemoguće ući u trag poreklu oružja, a nije bilo ni otisaka prstiju.

Lazar Ilić tada je identifikovan kao osoba koja je pucala na osnovu snimaka sigurnosnih kamera, ali i zbog specifičnog hoda. Uhapšen je 22. januara u Budvi, zajedno sa sugrađaninom Strahinjom Savićem, gde su planirali likvidaciju Marka Ljubiše Kana, visokopozicioniranog člana škaljarskog klana i prijatelja Luke Bojovića.

Kod Ilića je prilikom hapšenja pronađen kriptovani telefon sa instaliranom kriptovanom "Skaj" aplikacijom, pištolj, ali i fotografija Marka Ljubiše Kana. Razgovori Radoja Zvicera Veljka Belivuka i Marka Miljkovića su praćeni, te je Ilić na taj način u vezi sa klanom. Takođe, na taj način je sprečena likvidacija Kana.

Obučavali ga da puca

Kako je objašnjeno iz Tužilaštva za organizovani kriminal, osumnjičeni Nikola Vušović je, kao organizator kriminalne grupe, a u cilju ubistva Aleksandra Šarca, izdao nalog Nedeljku Todoroviću da pronađe lokaciju za izvršenje ubistva, kao i mesto na kom bi kasnije uništili dokaze, što je on i učinio. Zadatak Strahinje Savića bio je da doveze izvršioce ubistva na mesto na kom je trebalo da napadnu Šarca, a Đorđe Knežević, Ivo Bukljaš i Marko Tacić trebalo je da lociraju vozilo koje je Šarac koristio i kojim je i došao u garažu.

Nikola Milenković, Ivan Biletić i Vojin Stupar imali su zadatak da Lazara Ilića prokrijumčare preko granice u Crnu Goru.

Za izvršioca ubistva najpre je angažovan Filip Grujić, a ubistvo je finansirano tako što je zahtevano od Miloša Andrejevića da isplati novac u iznosu od 60.000 evra osumnjičenom Nikoli Kačareviću.

Nedeljko Todorović je o svim aktivnostima koje su se ticale ubustva Aleksandra Šarca obaveštavao Nikolu Vušovića i prenosio je njegove naloge za izvršenje ubistva ostalim učesnicima ubistva, dok je Nikola Kačarević odavao informacije o kretanju Aleksandra Šarca, njegovim navikama i mestima koja posećuja i zakazivao susrete sa Šarcem o kojima je obaveštavao Vušovića, napominjući kakvu garderobu nosi Šarac u više navrata tokom dana.

Strahina Savić je iznajmljivao vozila po nalozima Vušovića i njima prevozio ostale učesnike do mesta ubistva, ali je i zajedno sa Lazarom Ilićem iznajmljivao stanove u kojima je boravio do dana ubistva i od Vušovića uzeo silikonske maske koje bi koristili izvršioci ubistva kako bi prikrili svoj identitet.

Lazara Ilića je Aleksandar Milošević obučavao da rukuje vatrenim oružjem i pripremao ga za izvršenje ubistva.

U stanu gledali snimak sa rođendana Šarca

Veljko Belivuk, Marko Miljković i njihovi najodaniji saradnici napravili su grupu na "Skaj" aplikaciji pod nazivom "Kovid" u kojoj su razmenjivali informacije o suparnicima koje je trebalo da likvidiraju, među kojima su bili i Aleksandar Šarac i Lazar Vukićević. To je istražiteljima otkrio okrivljeni saradnik Bojan Hrvatin.

Kako je ispričao, zloglasnom klanu je u lovu na protivnike iz škaljarskog klana pomoglo i to što su iz jednog beogradskog kafića dobijali snimke sa sigurnosnih kamera, na kojima su zabeleženi izlasci Aleksandra Šarca. Hrvatin je otkrio da im je jednom prilikom menadžer kafića doneo snimak sa rođendana Aleksandra Šarca.

- U julu smo u Lalićevom stanu pregledali neke slike i saznao sam da je Aleksandar Šarac neprijatelj nama, odnosno Veljku Belivuku - koji je dodao i da je saznao da je Milo Radulović Kapetan, koji je otet 14. oktobra, na dan kada je ubijen Lazar Vukićević i kada je trebalo da bude likvidiran i Šarac, šef Vukićeviću i Šarcu - rekao je.

Nekoliko dana pre 14. oktobra se "priključuje svojima". Tada je saznao za Veljkov, Markov i Jankovićev odlazak da se nađu sa Kapetanom i njihovu nameru da pišu Vukićeviću da je Belivuk otet.

- Čekali smo da se naši jave da su digli Kapetana. Sa njim je trebalo da bude i "Kasap" i rečeno mi je da je on najozbiljniji škaljarski ubica. Dogovaramo se da nam za zadatak treba auto. Braća Budimir su Pančevu našli "fiat". Dogovorili smo se da za taj posao napravimo jednokratne "Skaj" naloge. Do tog momenta smo komunicirali preko svojih naloga, ali Miljković i Belivuk nisu nikom rekli gde idu i nisu poneli svoje aparate, nego je Miljković poneo jedan aparat na kome se zvao Komodo da bi komunicirao s nama. Kada su Miljković, Belivuk i Janković oteli Kapetana, ubili Kasapa, a kasnije i Spahića. Video sam slike kasapa i Hodžića, a Mile Kapetan na slici leži vezanih ruku sa paklom cigara ispred i sa cigarom u ustima - dodao je.

Miljković i Belivuk su preko Kapetanovog naloga pisali Aleksandru Šarcu i Lazaru Vukićeviću, poslali sliku Vezanog Belivuka i tražili od njih da dođu da ga ispituju.

- Plan je bio da navučemo Šarca, pa onda Vukićevića. Marko Budimir je Nemanji Đuriću pokazao put do kuće, a na nama je bilo da odredimo gde ćemo da zovemo Šarca. U pratnji smo Marko Budimir i ja. Tada dogovaramo da je šef Kapetan rekao da će imati pratnju za slučaj da neko od Veljinih prati. Imali smo jednu futrolu koju je dao Lalić, koja je imala pregrade. Stavili smo jedan od naših aparata u futrolu i poslali jedno 10 poruka da vidimo da li stižu. Nisu stizale. Jedan od aparata smo planirali da stavimo u futrolu, da njih dvojica ne bi međusobno komunicirali. Miljković je javio da Šarac sumnja, ne veruje Kapetanu i da odustaje - objasnio je okrivljeni saradnik.

Od Šarca su, kako je rekao, odustali i "prebacili su se na Lazara Vukićevića", ali su promenili lokaciju jer su čuli da policija ima informacije da je Veljko Belivuk otet. Istakao je da su smatrali da je Šarac policijski doušnik i da su "tada to i potvrdili".

Na suđenju prikazani snimci sa mesta ubistva

Na suđenju pripadnicima grupe "Vračarci" održanom 19. juna u Specijalnom sudu prikazani su snimci iz tržnom centru "Ušće" na dan ubistva Aleksandra Šarca.

Na snimcima se vidi muškarac u sivo-maslinastoj dukserici kako šeta po tržnom centru, a potom ulazi u garažu.

Optuženi Đorđe Knežević je na prethodnom suđenju potvrdio da je on na snimku. Prikazan je i snimak na kom se vidi da ta osoba nešto fotografiše u garaži, što je Knežević negirao, navodeći da ništa nije slikao, već da je možda pogledao koliko je sati. Međutim sudija mu je objasnila da se na tom snimku naspram njega nalazio automobil ubijenog Šarca.

Knežević je tvrdio da nije znao ni kako izgleda Šarac, ni njegov automobil, već je ponovio da je u garažu došao da se vidi sa poznanikom radi kupovine droge. On je naveo i da je u garaži pokušao da dobije poznanika, ali s obzirom na to da u garaži nije bilo, on je šetao, dodajući da je kapuljaču nosio upravo jer je došao da kupi drogu.

Na snimcima je uočen i muškarac u crnoj majici koji, kako izgleda, ide u blizini Kneževića, kao i da je sudija upitala optuženog Marka Tacića da li je to on, na šta je on odgovorio da nije i da mu deluje da je taj muškarac mršaviji i da nosi bradu, što kod njega nije slučaj. Knežević je rekao da nikada u životu nije video tog muškarca i da je u pitanju koincidencija.

Advokat Luka Nikolić je kostatovao da se ni na jednom snimku ne vidi njegov branjenik Ivo Bukljaš, dok mu se optužnicom na teret stavlja da je on pratio Šarca u tržnom centru.

Autor: Jovana Nerić